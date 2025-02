Mi Jardín de Flores

El Miguel, Puso al David Como Lazo de Cochino

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Nosotros practicamos el Humanismo Mexicano, que en el fondo lo que quiere decir es: por el bien de todos, primero los pobres. Por eso decimos que a los mexicanos y las mexicanas se nos ve como iguales, nunca de arriba a abajo, porque somos trabajadores y además nosotros practicamos la fraternidad universal, eso es lo que queremos para nuestro país y para todo el mundo: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Domingo 16 de Febrero de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Y no Cesan los Asesinatos, en el decretado Año de la paz y el Bienestar

-SIGUE LA racha de asesinatos, ahora fue en el mero centro de la cabecera municipal de Guadalupe: ejecutaron a dos personas a balazos; la foto de portada es impresionante, una de las víctimas yace en el piso cubierta con un trapo blanco, a los pies del que parece un policía de investigación.

EL DOBLE asesinato sucedió a pleno sol, poco antes de las 3:00 de la tarde; según trascendió, una de las víctimas fue el dueño de un rebote y la otra un señor que vendía nopalitos.

ASEGURAN que al dueño del rebote lo mataron porque se negó a pagar el piso a los malandros y el que también la llevó fue el vendedor de nopales por estar cerca de él; así es que ¿no quieres que te maten?, pues no salgas de tu casa, para que no tengas ese riesgo.

-SON HIJECES, ¿cómo no salir a la calle si tienes qué trabajar? ¿Y atraparon a los asesinos?

-¡JA! ¿A poco todavía cree en los santos reyes, doña Petra?, a esos nadie los atrapa infraganti, tienen licencia para matar y sólo atrapan a chivos expiatorios, en el Zacatecas actual, el billete es el que manda.

-EN CUAUHTÉMOC, un chamaco de 16 años se debate entre la vida y la muerte, al ser atacado en balazos ayer por la ma- ñana en la calle Siglo XXI, colonia Nuevo Milenio,trascendió que lo intentaron matar para dar escarmiento a todos los chavos de la ciudad que se nieguen a vender drogas.

-¡SANTA MARÍA Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores.

-AMEN! -¿CÓMO ES posible que hagan eso con los niños, el muchachito todavía ni siquiera sale del cascarón, ¡cobardes, con los niños no se deben de meter!

-PUES SE metieron y Margarito lo reporta como grave; así las cosas, ayer, al menos, mataron a dos personas, pero ¿cuántos más habrán ocultado?

-¿QUÉ NO vio el informe del Gobierno Federal?

-NO, MADRE Teresa, los domingos no lo suben a Internet; pero mañana lunes lo checo; a lo mejor van a continuar escondiendo los asesinatos, sin embargo hay que consultarlo para corroborar la fuente de este gobierno de miércoles que tanto daño ha hecho a Zacatecas.

ASÍ LAS cosas, ayer sábado se cometieron, al menos, dos asesinatos y un niño se encuentra grave en un hospital de la capital del estado, con dos balazos en el cuerpo.

-¡DIOS mío, sálvalo!

Y LOS Desaparecidos, don Roberto.

-POR PRIMERA vez, en lo que va del año, nuestro Diario no publicó ninguna Cédula de Búsqueda, pero el que no haya publicado no quiere decir que no haya habido desaparición forzada alguna, pero mañana lo sabremos.

PARECE increíble lo que sucede en nuestra tierra: ¿cuándo nos imaginamos que los zacatecanos íbamos a caer como moscas en tiempo de paz?

-LA delincuencia rebasó al inepto gobierno del David Monreal, doy gracias a Diosito por proteger a Chalchihuites: ¿qué dieran la capital, Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Pinos, Loreto, Ojocaliente, Luis Moya, Cuauhtémoc, Villanueva, Monte Escobedo, Sombrerete, etcétera, por tener una paz y tranquilidad como la que gozamos en Chalchis?

-ESTA PAZ no se compra con nada, es más, ni lo compraríamos porque no tenemos con que pagarla: pobres, pero contentos, lo prefi ero.

-PERO qué feo se está poniendo el ambiente en la capital del estado con un gobierno que no escucha a la gente, ¿no sentirá nada don David, cuando la gente cruza el bulevar con su vehículo y lo hace sonar cinco veces, en protesta por el derroche inusual y escandaloso de $3,650 millones de una obra que nada bueno aportará a Zacatecas?

-ES UN tiradero de dinero a lo pendejo: lo que se haría en Chalchihuites, con esos $3,650 millones: escuelas, hospitales, viviendas, niños sin frío y bien alimentados, todas las calles empedradas, repoblar nuestros corrales con gallinas, un puerquito, una vaquita, bicicletas para los niños y jóvenes.

-¡ÁNDELE, esa es buena, entre más bicicletas menos contaminación y más ejercicio y salud. Hay unos muchachos re-bueno para la bírula, que bien podrían ir a carreras nacionales e internacionales, ¡cómo me gustaría un pueblo bicicletero!

-PUES DIRÁ que es chunga pero sería mejor invertir esos $3,650 millones en bicicletas, que en ese mafufo segundo piso; en Bélgica, hasta el rey anda en bicicleta, ¿se imaginan al David en bicicleta?

-ESO sería padre, y enviarlo por los chescos al Cerro de la Bufa, jajaja, para que se le bajen las crudas, jajaja.

El David Monreal Intentó Quemar al Miguel Alonso

-DICEN que en boca cerrada no entran moscas, y el David debió mantenerla cerrado y no despotricar contra Miguel Alonso, quien ni tardo ni perezoso le contestó y lo puso como lazo de cochino.

-¡ESA NO me la sabía!

-NO TUVO la resonancia que el David creyó que iba a tener y le salió el tiro por la culata, pues el Miguel es de los pocos gobernadores que pueden ir a donde quieran sin que les echen en cara un vituperio como se los han hecho a los dos últimos gobernadores: El RaTello y El Maldito Perro Asesino.

-A VER, pues, suéltela, doña Petra.

-BUENO, va tal y como me la platicaron; resulta que el David, presumiendo logros que no ha tenido, comentó que el gobierno del Miguel había sido un desastre y bla, bla, bla… hasta parecía que el gobernador andaba ebrio o muy pacheco, porque se lanzó duro contra su antecesor, tal vez creyendo que Miguel iba a apechugar, pero no, el Miguel recuperó la casta y contestó los infundios.

RECIBIMOS –dijo- un estado incendiado y, en vez de culpar al pasado, nos pusimos a trabajar: y en mi administración logramos generar 40 mil empleos y más de 1,700 millones de dólares de inversión.

SI ZACATECAS hubiera estado como el gobernador dice, no habríamos logrado el primer Clúster Minero del país, ni parques industriales con inversiones asiáticas.

EN MI gobierno (2010-2016), hubo una inversión federal de 5 mil millones de pesos en infraestructura de seguridad. Zacatecas tuvo en ese sexenio un crecimiento econó- mico de 3.8%, superior a la media nacional que fue de 2.1%.

EL verdadero problema ocurrió en los últimos años, porque después de mi gobierno dejaron de seguir con nuestra estrategia de seguridad y los homicidios aumentaron hasta superar los mil anuales.

-NO, pues sí que Miguel tundió a David y con cifras fi dedignas e inversiones reales: .

BATALLONES militares en Fresnillo y Jalpa (que estaba dado al cuas), cinco unidades regionales de seguridad Unirse, 13 casas de Seguridad Municipal, el Instituto de Ciencias Forenses, el Centro de Justicia para Mujeres y cámaras de seguridad en las partes más peligrosas del estado.

-¡SANTO Dios, mejor se hubiera quedado callado don David, no por nada las hermanas Clarisas extrañan muchísimo a don Miguel!

-SE LOS advertí: Miguel lo puso como lazo de cochino; sin embargo, el Miguel, en buena onda, fi nalmente le deseó lo mejor porque si le va bien a su gobierno, le va bien a Zacatecas, ¡ese sí que es un hombre, no un borrachín de quinta al que el Benjamín le conseguía artistas para ponerle el cuerno a la Sarita-.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.