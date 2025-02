Ambulantes Comercian con Productos Chinos

Están Perjudicando la Economía del País: Lourdes Velasco

Por Miguel Alvarado Valle

Comerciantes establecidos del Centro Histórico de Zacatecas continúan inconformes por la competencia desleal por permisos a ambulantes en el primer cuadro de la ciudad, así lo informó Lourdes Velasco Gómez, representante de Comerciantes Unidos del Centro Histórico.

Menciono que los comerciantes han manifestado su descontento ante la autorización del Ayuntamiento de la Capital para la instalación de puestos en diferentes puntos como Jardín Independencia y Plaza Bicentenario, lo que aseguran ha impactado negativamente sus ventas y representa una competencia desleal.

Velasco Gómez, denunció ante Página 24 Zacatecas que la presencia de ambulantes ha reducido significativamente la afluencia de clientes en los negocios establecidos.

“Estamos en total descontento porque no tenemos clientela. Debido al ambulantaje, que digan que es establecido, no es cierto. Yo chequé y no, es una falsedad que sean comerciantes establecidos. Y si es establecido, pues, ¿por qué unos sí y otros no?”, cuestionó.

Señaló que, a pesar que el ayuntamiento asegura que los puestos ambulantes son de comerciantes establecidos, no fueron notificados ni invitados a participar en igualdad de condiciones.

“A nosotros en otras ocasiones nos vinieron a invitar a tres y que escogiéramos. Dijimos que no, porque eso era darle publicidad al ambulantaje, no aceptamos. Pero fueron tres días, no ocho o diez como los dejan ahí, o hasta quince”, explicó.

Además, señaló que la Dirección de Plazas y Mercados ha permitido esta situación sin considerar el impacto económico en los comerciantes que cumplen con sus obligaciones fiscales y operativas, además de acusarlos de promover el consumo de productos extranjeros.

“Si vas ahí, vas a ver puro producto chino. En cambio, con un comerciante establecido, te dan nota, garantía de venta y compras puro producto hecho en México. Estamos apoyando la mano de obra mexicana y al artesano zacatecano”, resaltó.

Ante esta situación, la comerciante reiteró las medidas de protesta, incluyendo la negativa al pago del padrón municipal, por lo que los negocios establecidos colocarán una lámina donde señalen el porqué de su negativa de pagar impuestos al municipio.

Sobre las posibles repercusiones de su protesta, aseguró que hasta el momento no ha habido acercamiento por parte del gobierno municipal, “No han venido a buscarme ya para nada. O sea, yo le platico a los comerciantes: ¿dónde está la convocatoria que están diciendo ahora que dejaron al establecido? Es una burla”, insistió.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que regulen la situación y protejan a los comerciantes formales y les exhortó a que, en lugar de permitir la proliferación del comercio informal, se promuevan eventos que beneficien a los negocios locales.