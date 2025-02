Jesús Considera Benditos a los Pobres, los Hambrientos, los que Lloran y los Perseguidos”: Obispo

“No es que Esté de Acuerdo con la Pobreza, Pero…

Por Miguel Alvarado Valle

En su homilía dominical, el obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, inició con un mensaje de paz y reflexión, donde destacó los dos caminos que se presentan ante los seres humanos: el de la bendición y el de la maldición, invitando a los fieles a optar por el camino de la vida.

Resaltó que la verdadera felicidad, según el salmo, no se encuentra en la prosperidad material, sino en la relación con Dios y en la opción por el bien, “no es que Jesús esté de acuerdo con la pobreza material”.

El obispo abordó las bienaventuranzas, explicando que, aunque humanamente parezca paradójico, Jesús considera benditos a los pobres, los hambrientos, los que lloran y los perseguidos.

Para Noriega Barceló, el sufrimiento no es algo que se debe buscar, pero la actitud cristiana frente a él debe ser transformadora, viéndolo como una oportunidad para acercarse a Dios y crecer espiritualmente.

“Esto se convierte en lo que nos gusta decir en nuestro tiempo en una área de oportunidad. Cuando tenemos reunión o encuentros con personas que tienen hijos desaparecidos o están pasando por un momento difícil en su familia o trabajo, leemos esta bienaventuranza.

La pregunta está ahí, ¿Qué voy a hacer con esto para que no me aplaste el dolor?” En contraste, habló de las malaventuranzas, advirtiendo que la riqueza y la satisfacción egoísta pueden apartar a las personas de Dios, ya que no es la riqueza en sí misma lo que está en cuestión, sino la actitud de los que, al sentirse plenos, dejan de buscar la verdadera fuente de felicidad: el amor a Dios y al prójimo.

Finalmente, Noriega Barceló instó a los fieles a buscar una felicidad duradera y profunda, que solo se encuentra siguiendo el camino del evangelio, haciendo referencia a la resurrección, un tema que explorará en futuras homilías, y recordó que el camino cristiano nos lleva a la verdadera plenitud de vida.