No hay Dinero Para Becas, sí Para Antros

Por la Madre Teresa Chalchihuites

Chalchihuites, Zac.- Lunes 17 de Febrero de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Lo Maestros Ponen a David Contra la Pared

DESDE HACE mucho tiempo los maestros no habían salido a la calle, como ayer lunes lo hicieron: eran miles y miles gritando al unísono y todo pulmón:

“¡DAVID, ratero, regresa mi dinero!”.

-CON JUSTA razón, madre Teresa, ¿cómo es posible que el David diga que no tiene dinero para pagarles a los maestros, pero sí para invertir en lujosos antros de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), donde derrochó decenas de millones de pesos en recuperar y remodelar el antro ‘La Reina’, propiedad de su examigo del alma el Benjamín Medrano Parada, hoy prófugo de la ley y la justicia?

PRETEXTÓ el David -continúa doña Petra- que el Benjamín se había apoderado a la mala del susodicho antro, que fue propiedad del Patronato de la Fenaza y que por eso se lo decomisó, pero el Benjamín, súper enchilado, por haberlo perdido, mandó a decenas de vándalos a causar destrozos al grado de dejarlo inservible; no sé si ya esté funcionando nuevamente.

-FUERON dos antros los que David ‘recuperó, por los cuales tuvieron que pagar $40 millones a los actuales dueños: $24 millones por un antro y entre $14 y 16 millones por el otro”, dijo el propio David Monreal allá por agosto de 2023.

–YO CREÍ que nomás era un antro.

-NO, fueron dos antros, lo dijo el propio David y él también mencionó las millonarias cantidades: $24 millones por ‘La Reina’ y hasta $16 millones por el otro; estaría bueno averiguar si ya están funcionando o qué pasó con el par de lujosos antros.

-PERO insisto, ¿cómo es que sí tuvo $40 millones de pesos para recuperar los antros y ahora dice no tener dinero para pagarles a los maestros las becas a sus hijos y otras prestaciones de ley? No se vale, porque además es un dinero que ya viene etiquetado.

“EL QUE dice que los maestros son ambicosos, porque nomás piensan en el dinero, es el secretario general de Gobierno, el Rodrigo Reyes Mugúerza ‘Gustavito’, pero pues vamos viendo lo que gana él y lo que gana un maestro: la diferencia es enorme, ‘Gustavito’ cobra más de $120 mil al mes y los profes no reciben ni la cuarta parte de esa cantidad.

-AHORA hasta la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) está en huelga y el David ni las manos metió para impedirlo, que yo recuerde, eran los gobernadores los que mediaban entre el Sindicato y la UAZ para impedir alguna huelga, pero está visto que al ‘Holgazán’ le vale madre la educación.

“HOY nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica una foto en la que aparece entre la multitud uno de los profes con una pancarta que dice: RICARDO: enséñale A TU hermano CÓMO TRATAR al MAGISTERIO ZACATECANO “¿QUÉ no le dará vergüenza?, es el hermano menor de ‘El Monris’, pero no por eso es un párvulo, el próximo 27 de marzo cumplirá 59 años, y está como el Alejo: ‘entre más viejo más pendejo’, no escucha razones.

-Y, CÓMO dijo don Teofilito, ‘¡ni entenderá!, David es un caso perdido.

“AHORA los profes ya le hicieron llegar a David Monreal su pliego petitorio.

-OJALÁ y don David pague lo adeudado a los profesores y se resuelva pronto el pliego petitorio para que se reanuden las clases.

-MIENTRAS tanto, continúan los asesinatos, ayer en Fresnillo, cuna de los hermanos Monreal, asesinaron a balazos a un hombre y en Tacoaleche, Guadalupe, Zacatecas, desapareció Forzadas BRAYAN REFUGIO MARTÍNEZ PACHECO, de 24 años, desde el 13 de febrero de este ‘Año de la paz y del Bienestar’.

-¡JA, YA ni la burla perdonan esos miserables!

¡SANTO DIOS, es tardísimo y tengo muchos pendientes por cumplir.

ME VOY. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.