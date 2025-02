Mi Jardín de Flores

¿En qué Momento Rubén Ibarra se Contagió de David Monreal?

Por la Madre Teresa Chalchihuites

Yo vengo de cuatro partidos. Imagínense que yo cuestione a los que llegan. Yo estuve militando en el PRI, y luego en el PRD, y luego en el PT, y luego en Convergencia y ahora en Morena. Y ahora yo no puedo ser impoluto, decir no, yo puro, los puros. No, yo no creo eso. Creo que en todos los partidos hay hombres y mujeres valiosos. Creo que en todos los partidos hay gente honesta, creo que en todos los partidos hay hombres y mujeres que quieren a México, y no soy de los que descalifi ca a nadie”: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 19 de Febrero de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Siguen la Matazón de Taxistas

NO CESAN los cobardes y arteros asesinatos contra taxistas, ahora fue en la cabecera municipal de Guadalupe, Zacatecas, ayer martes a plena luz del día, cuando José de 39 años que conducía el carro de alquiler, marcado con el número 431, por la calle 2 de mayo, colonia Camilo Torres, fue ejecutado a balazos.

EL RELOJ marcaba las 3:00 de la tarde cuando varios transeúntes escucharon balazos y, al voltear, vieron cómo un individuo pistola en mano descendía del auto de alquiler y corrió hasta desaparecer de su vista, sin que nadie se arriesgara a intentar detenerlo por temor a que le disparara.

LO QUE sí hicieron fue llamar al 911 para denunciar el cobarde asesinato, por lo que a los pocos minutos llegaron al lugar de los hechos las autoridades que se encargaron de iniciar las investigaciones y trasladaron al Semefo el cadáver taxista para practicarle la necropsia de ley: del asesino no se sabe nada.

-¿QUÉ trabajo es el más peligroso en Zacatecas, don Roberto?

-EL DEL taxista.

-NAAA… yo creo -dice doña Petra- que el de policía.

-PER CAPITA es el taxista y son los más vulnerables: no cargan arma alguna.

-ES CIERTO, y sus familias quedan más desprotegidas y hasta se endeudan para pagar los gastos del sepelio.

-PERO EL ciudadano común es el más expuesto y ahí entramos todos, pues la impunidad impera en Zacatecas: ¿cuántos asesinos no andan sueltos?

-¡MUCHÍSIMOS, nunca los atrapan infraganti, prefi eren fabricar culpables a base de tortura; las cárceles están llenas de ‘chivos expiatorios’.

¿Quién Gana, David o el Magisterio?

-AYER fue martes negro para la educación de los zacatecanos: maestros del SNTE y de la UAZ confi rmaron su huelga, ¿quién pierde: el David o el Magisterio?

-EL de siempre: el pueblo, pero don David ni parece darse cuenta, pues ni siquiera es capaz de dialogar con los maestros, no le interesa la educación.

-NADA que no sea el billete, él sólo piensa en el segundo piso del bulevar: $3,652 millones, es muchísimo dinero hasta para contarlo.

-ESA costosísima, como inútil obra, va a ser su Waterloo, pues fi nalmente va a salir más cara y, difícilmente, la verá terminada como gobernador, pues me dicen que van muy atrasados y a David ya le faltan sólo dos años y siete meses, tiempo insufi ciente para terminar con el segundo piso del bulevar.

-AHORITA lo que urge es solucionar las dos huelgas, porque a la vuelta de la esquina se le viene otra bronca: el primer aniversario de la agresión canalla contra mujeres feministas y periodistas: el 8 de marzo próximo, día en el que ‘Gustavito, nieto de Díaz Ordaz (Rodrigo Reyes Mugüerza), se cubrió de gloria’.

-FUE EL ‘Día del Orangután’, pues no eran más que gorilas con uniformes de policía, golpeando, arrastrando, amenazando, insultando y encarcelando a mujeres indefensas y pacífi cas que no hacían otra cosa que manifestarse en el Día Internacional de la Mujer, pero el nieto de Díaz Ordaz (Rodrigo Reyes Mugüerza) retrocedió al ‘68, ¡poca madre!

¿Qué le Pasó al Rubén Ibarra?

-YO CREÍ que el rector de la UAZ, el Rubén Ibarra Reyes, era una persona sensata, buena onda, pero el hombre poco a poco se fue desdibujando, hasta quedar convertido en una vulgar copia de David Monreal.

-¿LO CREE así, doña Petra?

-¡SÍ, ME decepcionó rotundamente, pues la secretaria general del SPAUAZ, la Jenny González Arenas, ha dicho fuerte y quedito, que el Rubén Ibarra no tiene sensibilidad , es indiferente y le falta trato digno y respetuoso para con el gremio del cual él forma parte.. .

¿QUÉ QUISO decir con esto?, pues que el rector de la UAZ está actuando igual que el David Monreal, ¡mamón e insensato! .

SI no me creen a mí, créanle al Ulises Mejía Haro, al José Narro Céspedes, al Carlos Peña Badillo, a lo padres de familia de los estudiantes y al Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), que están apoyando la lucha contra las arbitrariedades del gobernador David Monreal y del rector Rubén Ibarra; no sé en qué momento el Rubén se contagió del inepto y ensoberbecido Daviducho, con eso me quedo.

-¿Y USTED, don Roberto, con qué se queda?

-CON LAS desapariciones forzadas, hoy nuestro Diario, continuando con su loable labor, publica las Cédulas de Búsqueda de IGNACIO PARRA GUZMÁN de 30 años, desaparecido forzadamente en Calera, Zacatecas, desde el 1 de noviembre de 2024 y, JAVIER CARRERA BOTELLO de 45 años, desaparecido en Ermita de Guadalupe, Jerez, Zacatecas, el 18 de febrero de este decretado Año de la paz y Bienestar 2025.. no, no no rían.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.