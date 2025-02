El Sector Restaurantero con Cargas muy Pesadas: Estela

“Aumentó Hasta el Impuesto a la Nómina”

Por Miguel Alvarado Valle

Luego de asumir nuevamente la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Zacatecas, Estela Cárdenas Vargas habló sobre los principales retos que enfrenta el sector restaurantero en la entidad.

Destacó que uno de los mayores desafíos no son solo para los restaurantes, sino para todos los negocios en Zacatecas, es poder aumentar las ventas y que haya más turismo.

A pesar de que algunos establecimientos han registrado un ligero incremento en sus ingresos durante enero y febrero, la mayoría han experimentado una disminución en comparación con el año pasado. Para enfrentar esta situación, la mesa directiva de Canirac tiene planeado organizar varios festivales que incentiven el consumo en los restaurantes locales.

La estrategia para fortalecer la industria gastronómica también incluye una colaboración con diversas instituciones gubernamentales, resaltando que han sostenido reuniones con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía y la Secretaría General de Gobierno con el objetivo de generar estrategias de promoción y difusión de Zacatecas a nivel nacional e internacional.

Enfatizó que la intención es contrarrestar la mala imagen que ha afectado al estado y destacar sus aspectos positivos para atraer más visitantes.

Otro factor que ha golpeado al sector restaurantero es el constante incremento en el costo de los insumos, ya que según Cárdenas Vargas, los precios de los productos han subido de manera gradual, mientras que los aumentos en el salario mínimo y el impuesto sobre nómina también han impactado la operatividad de los negocios.

“Que bueno que aumente el salario mínimo, no es que estemos en contra, pero también aumenta la cuota al IMSS y esto aumenta el pago al impuesto sobre nómina. Y no podemos aumentar ese mismo porcentaje en los precios del menú porque de por sí la gente no tiene dinero, sí salen pero se ve la diferencia en el consumo”, añadió.

Finalmente destacó que las dificultades económicas han generado el cierre de varios establecimientos, desde cafeterías, bares y restaurantes de desayunos, lo que evidencia la crisis que enfrenta el sector.