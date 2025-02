Taxistas le Hacen al Esquirol y Piden a Maestros no Impidan con Protestas Construcción del 2o.Piso del Bulevar

Obviamente, no lo Lograron

Por Nallely de León Montellano

Un grupo de taxistas de la capital arribó a uno de los puntos del bulevar donde se manifestaban maestros de las secciones 34 y 58 del SNTE para exigir que permitan que se retomen los trabajos de la obra del viaducto elevado, que tienen detenidos como parte de sus reclamos a las autoridades por la falta de pago de diferentes prestaciones.

Lo anterior ocurrió minutos después de las 12:00 del mediodía a la altura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se suscitó una confrontación entre docentes y taxistas quienes argumentaron la importancia de liberar las obras del segundo piso para que el proyecto se siga llevando a cabo.

Argumentaron que su presencia en la mani fes tación fue por voluntad propia con la intención de defender la obra “porque nos hace falta”, ya que, según la opinión de los taxistas, en otros estados “todos los bulevares son comerciales”, a excepción del bulevar de Zacatecas cuyos locales aledaños en su mayoría están cerrados por falta de comercialización.

“Si se hace el segundo piso va a haber espacios para que se paren y los negocios los puedan activar, este es el único bulevar que no es comercial”, señalaron.

Los trabajadores del volante dijeron ser respetuosos de la lucha del magisterio, sin embargo, reiteraron la petición de no afectar el desarrollo de la obra, la cual, repitieron, es necesaria para Zacatecas puesto que el transporte público también sufre afectaciones.

“Cierran todas las vialidades y no podemos ni trabajar, no podemos llevar al usuario a su destino, no tienen qué comer nuestras familias, ustedes trabajen o no trabajen de todos modos les pagan”, reclamaron.

Luego de escuchar a los taxistas, los docentes que se manifestaban comenzaron a gritar consignas para reivindicar su lucha y aseguraron que el segundo piso es un negocio del gobierno, además cuestionaron dónde se encuentra el gobernador quien hasta el momento no ha dado la cara ante el conflicto.

Posteriormente los taxistas se retiraron del lugar en caravana reiterando su postura en favor de la construcción del segundo piso para la modernización del estado, así como su progreso económico.