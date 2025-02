Mi Jardín de Flores

Lo que Faltaba: Secuestran a Conocido Abogado

Por la Madre Teresa Chalchihuites

“El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, en el marco de las leyes aplicables”: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 21 de Febrero de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

‘Qué Miserable, Gandalla y Corriente ‘la Nueva Gobernanza’

FINALMENTE el ‘desgobierno’ de don David Monreal reconoció y prometió pagar las becas de $1,200 pesos a 2,919 hijos de maestros, lo que equivale a $3 millones 502 mil 800 pesos, pero ahora resulta que no tiene esa cantidad disponible, ¿qué les parece?

-¡SON HIJECES -truena don Roberto-!

-¡MISERABLES, gandallas, corrientes e hijos de rin tin tin! , ¿cómo es posible que digan que no tienen $3.5 millones, para cubrir las becas y que pagarían después?

-POR ESO A los maestros no les dejan otra opción que continuar en huelga que seguirán hasta el 3 de marzo, mientras los niños se quedan sin clases, ¡pinche gobierno de miércoles que tenemos en Zacatecas!

Los Taxistas Esquiroles

-POR CIERTO, ¡qué mal se vieron los taxistas que fueron hasta con los maestros que paraban la obra del segundo piso del bulevar Metropolitano, para exigirles que no impidieran los trabajos.

SI, SE vieron muy mal, seguramente los envió el perverso ‘Gustavito’, el ‘cerebro del mal’, brazo ejecutor de ‘El Holgazán’, quien carece de huevos para enfrentar la situación por él creada y manda a su testaferro de élite, con la orden de aplicar la ley del embudo a favor del régimen monrealista.

-ES UN desastre este ‘desgobierno’, en todo lo bueno anda mal: no hay paz ni tranquilidad ni el bienestar que tanto presume, no hay empleo, no hay nuevas inversiones, las carreteras siguen llenas de baches y todos los días hay accidentes mortales, el campo está devastado, no hay turismo, no hay justicia, el gobernador ausente, las esposas a la cocina y las amantes al poder, en síntesis: padecemos un estado fallido.

A Casi un año de la Desaparición de Ahtziri Janet

“HOY, continuando con su loable labor social en beneficio de la sociedad, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica la Cédulas de Búsqueda:

AHTZIRI JANETH VAQUERA ARENAS de 27 años, desaparecida forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, desde el pasado 20 marzo de 2024, ojalá y alguno de los lectores sepa algo de Ahtziri Janeth, y se ponga en contacto con las autoridades al teléfono: (492)-92-2-05-07.

Lo que Faltaba: Secuestran al Conocido Abogado Jesús Alberto Gaytán

EL CONOCIDO abogado penalista, Jesús Alberto Gaytán Espinoza, fue secuestrada ayer jueves por la mañana de manera violenta por un grupo armado y desde entonces no se sabe nada de él: su familia se encuentra muy preocupada.

SU PRIVACIÓN ilegal de la libertad sucedió a plena luz del día cuando unos sujetos armados hasta los dientes llegaron a sus oficinas ubicadas en la Calzada Héroes 1402 despacho 7, Plaza Scala, en la capital del estado, ante numerosos testigos que, de manera inmediata, llamaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado, y a pesar de que hubo rápida reacción, los delincuentes se volvieron humo junto con su presa, el abogado Gaytán Espinoza.

AHORA SON los abogados los que se están organizando para protestar por la inseguridad que impera en Zacatecas y exigir la pronta localización, sano y salvo del connotado licenciado que ocupó un cargo importante en el gobierno de doña Amalia García Medina.

-¡SANTO DIOS, nadie está seguro en Zacatecas, no me sorprendería que un día de estos nos despertáramos con la noticia de que el señor gobernador fue privado de su libertad por los ‘malos organizados”.

-¡DÚDELO, Zacatecas es tierra de nadie… perdón, sí, del narco!

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.