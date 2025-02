Presentan Diputados Priístas Punto de Acuerdo en Legislatura Para Redireccionar Recursos y Pagar a Maestros

En un video que realizó desde Río Grande, el Presidente estatal del tricolor, Carlos Peña Badillo dio a conocer que la Fracción del PRI en la LXV Legislatura presentó un punto de acuerdo que respaldaron los Diputados del PAN y PRD, donde solicitan al Poder Ejecutivo redireccionar recursos del presupuesto estatal, para resolver el pago de las demandas y prestaciones de las maestras y maestros zacatecanos.

Al reconocer que la lucha del gremio magisterial no es de partidos, sino de zacatecanas y zacatecanos que acompañan el derecho y el respeto a lo que han adquirido con su trabajo y esfuerzo, Peña Badillo reiteró que el PRI y sus Diputadas y Diputados respaldaron este punto de acuerdo en el que también se sumaron legisladoras y legisladores del PAN y PRD, cuyo interés para dar solución a estas demandas también les representan un compromiso de apoyo a la lucha magisterial.

Si bien se ha dicho que el presupuesto no contiene recurso para acompañar esta demanda, dijo que este documento, que Morena y sus aliados no quisieron que se leyera ni se votara como punto de acuerdo y que fue enviado a puntos generales, era que se hiciera la modificación presupuestal necesaria por parte del Ejecutivo y que lo enviaran a la Legislatura para que se pudieran atender las exigencias del magisterio, que tienen en paro no solamente a las maestras y maestros, sino que afectan a alumnos, padres de familia y a quienes circulan por las carreteras de Zacatecas.

Su lucha no se politiza ni se polariza, su lucha se atiende, por eso no solo mostramos solidaridad con ese punto de acuerdo, hoy dejamos claro que hay que pasar de la buena idea y propuesta, al hecho, y desde el PRI lo seguiremos haciendo porque su causa tendrá que ser causa de Zacatecas, indicó.