“Uno de los factores que podrían estar influyendo en esta disminución del turismo es la percepción de inseguridad en la entidad, ya que muchos turistas han expresado su preocupación sobre la situación de seguridad en Zacatecas, lo que los ha llevado a optar por otros destinos”: José Manuel Revilla.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 22 de Febrero de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Enésima Balconeada a la Dinastía Monreal Ávila

-¿QUÉ LES pareció el reportaje sobre la ‘Dinastía Política de los Hermanos Monreal Ávila’, de la periodista Irma Mejía, corresponsal de El Universal, una de las connotadas agencias de información de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publicado en la edición de hoy sábado?

-EXCELENTE, MADRE Teresa, excelente, los deja desnudos.

-ENCUERADOS Y sin calzones.

-MÁS QUE Un estado federativo, Zacatecas parece un principado gobernado por una dinastía: los hermanos Monreal Ávila, veamos:

1.- DAVID Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas.

2.- SAÚL Monreal Ávila, senador de la República.

3.- RICARDO Monreal Ávila, el patriarca de la ‘famiglia’, diputado federal.

4.- RODOLFO Monreal Ávila, coordinador general de Desarrollo Tecnológico y proyectos especiales en el estado de Sinaloa.

5.- SUSANA Monreal Ávila, consejera del Consulado Mexicano en San Antonio, Texas.

6.- ANA María Monreal Ávila, directora de Salud Pública, en Zacatecas.

7.- EULOGIO Monreal Ávila, delegado estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Aguascalientes.

8.- MARÍA del Refugio Monreal Ávila, secretaria auxiliar 1, adscrita a la ponencia de la ministra Loretta Ortiz, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

9.- ELÍAS Monreal Ávila, gerente estatal del Valle de Toluca de Liconsa.

10.- LUIS Enrique Monreal Ávila, es el encargado de coordinar las campañas políticas de sus hermanos en las estructuras.

11.- PERO no es todo: también está dentro del presupuesto federal, Catalina Monreal Pérez, hija de don Ricardo Monreal Ávila, directora general del Instituto Nacional de Economía Social (INAES), puesto por el que percibe un sueldo de 176,927 mil pesos mensuales.

12.- AHÍ también está Verónica Díaz Robles, exesposa de Luis Enrique Monreal, senadora de la República, quien aspira a suceder a su excuñado David Monreal Ávila, en la gubernatura de Zacatecas.

“PERO ADEMÁS hay un sinfín de primos y otros familiares en cargos menores en los tres poderes, el nepotismo es evidente”.

-DESCARADAMENTE EVIDENTE, como el secuestrado Pedro Ávila Rodríguez, primo de los Monreal Ávila y el asesinado cuñado de ‘El Monris’, Juan Pérez Guardado, ambos funcionarios de segundo nivel en el municipio de Fresnillo, y Omar Carrera Pérez, sobrino de ‘El Monris’, funcionario de segundo nivel en el gobierno del David, entre otros muchos.

“¿Y QUÉ me dicen de la amante de ‘El Monris’, la Verónica Yvette Hernández López de Lara, secretaria de Administración, también en el gobierno del David?”.

“ESTO ES escandaloso, por eso la Dra. Sheinbaum quiere no solamente acabar con el nepotismo, sino con la reelección: ‘El Monris’, ha sido no sólo gobernador sino varias veces senador de la República y diputado federal otras tantas y de ahí saltó a la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México: es una rémora de la política y súper millonario dueño de gasolineras, hoteles, ranchos y múltiples lucrativos negocios.

Zancadilla del Saúl a la Verónica

-DE LA entrevista de la reportera Irma Mejía con el Saúl Monreal -dice doña Petra-, me llama la atención el cinismo del Saúl, quien dijo que está de acuerdo con la Dra. Sheinbaum que va a erradicar el nepotismo y la reelección, ‘para que no se repita lo de Coahuila, que fue gobernada por los hermanos Humberto y Rubén Moreira: ‘Yo he trabajado por cada encargo que he logrado. La definición de esa acción está señalada en la ley: ocurre cuando el servidor público se vale de su cargo para designar directamente o intervenir en la contratación de personas con parentesco familiar’ -que dice- no es su ‘caso’.

LA PERIODISTA le pregunta a Saúl sobre si la ley de nepotismo también le alcanzaría a su cuñada, la senadora Verónica Díaz (quien fuera esposa de su otro hermano Luis Enrique Monreal), en caso de que ella manifestara alguna aspiración política en 2027, a quien siempre se le ha relacionado políticamente con su hermano David y de tener personas cercanas a ella dentro del gabinete estatal, y le contesta:

‘PUES DEBERÍA de alcanzarle también a ella (sic), porque ella sí ha trabajado muy de cerca con David, fue su asistente, su secretaria (…) esa es la diferencia que te menciono, a mí el gobernador no me ha colocado en nada, no me impondría, porque, aunque sea mi hermano, yo tengo mi propia trayectoria y siempre he mantenido mi trabajo muy independiente del que él ejerce como gobernante. Yo no le debo los cargos a mi hermano David, yo me los he ganado a pulso… Claro que sí he aspirado y aspiro a ser gobernador, pero tampoco se me va la vida si no lo soy. Ahorita tengo una responsabilidad en el Senado y voy a seguir luchando por Zacatecas desde cualquier trinchera’.

-¡VÁLGAME DIOS!, ¿entonces sí es así, el llamado ‘Cachorro de los Monreal’ podría ir por la gubernatura por algún otro partido?

-NAAA… ES culito, aunque él ha participado en el PRD, PT, Movimiento Ciudadano, antes de que con Morena, donde ha destacado, si cambia de partido no la hace: fuera de Morena, se acaban los monreales: Es más, David está cavando su propia tumba al llevar al precipicio a Zacatecas.

“UN BOTONCITO de muestra, ayer regresaron los asesinatos: el narco mató a balazos a un trabajador de la construcción en la cabecera municipal de Guadalupe. Varios sujetos llegaron a una casa en construcción ubicada en la calle Encino, tercera Sección del fraccionamiento La Comarca, y lo acribillaron a plena luz del día a eso de las 5:00 de la tarde, si me preguntan si la policía atrapó a los criminales les contesto que no, no había una patrulla a cinco cuadras a la redonda, por lo que los delincuentes huyeron sin problema alguno.

EN CUANTO a las desapariciones, éstas continúan y no hay quien las frene. Hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las siguientes Cédulas de Búsqueda:

LIZBETH GUADALUPE DÁVILA BERNAL de 15 años, fue desaparecida forzadamente en Tacoaleche, Guadalupe, Zacatecas, el 19 de febrero de este ‘Año de la paz y el Bienestar’.

-¡VÁLGAME DIOS, pero si es una niña!

-¿USTED CREE que le interese al David? Él nomás piensa en el negocio, en el bisne, en los millones de pesos que le va a dejar la construcción del segundo piso del bulevar, por algo el alcalde Pinedo dice que esa obra de $3,652 millones, es ‘el robo del siglo’.

“PERO DEJE continúo: También desaparecieron forzadamente, en Tacoaleche, Guadalupe, Zacatecas, NOE ALONSO MARTÍNEZ CERVANTES de 34 años, y JOSÉ PORFIRIO URIEL TREJO ACOSTA de 38 años, el 20 de febrero de este 2025, ¿qué les parece?

-POBRE DE mi amado Zacatecas, tan cerca de los Monreal y tan lejos de la paz y el bienestar.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.