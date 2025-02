Personal de Estancia de Bienestar Denuncia “Acoso Laboral” de la Directora Reynalda Aguilar Gallegos

“Nos Discrimina e Intimida”, Dicen

Por Nallely de León Montellano

Trabajadoras y trabajadores de la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) # 23 del Issste, denunciaron acoso laboral por parte de la directora del plantel, Reynalda Aguilar Gallegos por lo que trabajaron de brazos caídos.

En este sentido, desde las 6:30 horas de este viernes, realizaron una cuelga de batas y pega de cartulinas para exigir la salida inmediata de la directora, sin embargo, aclararon que únicamente trabajarían bajo protesta sin suspender el servicio ni sus actividades laborales cotidianas.

Puntual izaron que Agui lar Gal legos se ha dedicado a discriminar e intimidar al personal que no es de su agrado, por lo cual consideran que la directora no aporta nada a favor del mejoramiento laboral interno ent re el personal docente y administrativo.

De igual manera, el per sonal de dicha instancia educativa señaló que constantemente amenaza al personal de levantarles un acta administrativa si no cumplen con órdenes específicas de quedarse en el plantel, entre otras, además de que ha encerrado al personal con la finalidad de que no se separen de su espacio de trabajo por ningún motivo.

Al manifestar su inconformidad, las autoridades de la institución ofrecieron una mesa de diálogo para escuchar sus demandas y darle solución a las mismas, sin embargo, el personal del centro educativo advirtió que de no obtener una pronta solución a sus peticiones continuarán trabajando bajo protesta.

Para tal efecto, estuvo presente Verónica Santos Sosa, subdelegada de prestaciones, el personal inconforme y la directora del plantel, Cabe mencionar que la dicha mesa de diálogo se desar rol ló de manera pací f ica, aunque, en lo inmediato no dieron a conocer los resultados de la misma.

Mientras tanto, el ISSSTE emitió un comunicado en donde dio a conocer que están al tanto de la problemática y velarán por el cumplimiento de las demandas antes mencionadas para garantizar la calidad del servicio y el bienestar laboral para todas las partes involucradas.