Mi Jardín de Flores

Por la Madre Teresa Chalchihuites

Todos tenemos familia allá, en el otro lado. y todos nos estamos poniendo de acuerdo, mexicanos y mexicanas, en unidad para defender a nuestros paisanos que están del otro lado. Díganle a sus familias que hay una presidenta, gobernadores y un pueblo entero para protegerlos, y que sepan que los admiramos porque son héroes y heroínas, y además aportan mucho a sus familiares que viven en el país.. Estados Unidos no sería lo que es sino fueran por los mexicanos y mexicanas que trabajan del otro lado de la frontera: Claudia Sheinbaum Pardo

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 24 de Febrero de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¿Qué Necesidad?

-HOY LUNES está convocada otra mega marcha del magisterio estatal, contra el tirano don David Monreal Ávila, que cobra como gobernador de Zacatecas, quien se niega a pagar becas para los hijos de los maestros, bonos y prestaciones que les han sido escamoteadas.

-YA SON muchos días de huelga y el David nomás no da señales de vida: se hace como la mamá del muerto: ‘pendejo pa’no dar café’, ¿qué necesidad si al fi nal tendrá que cumplir con lo acordado?

-NINGUNA necesidad, don David, como el mismo pueblo lo dice, ‘nomás se está quemando, esta marcha promete ser más tumultuosa que la anterior, los maestros están sumamente molestos; yo creo que al señor gobernador le han de estar zumbando los oídos por tantos improperios que le dice la gente, es el villano de la película, ¿qué necesidad había de una huelga y marchas de protesta, si al fi nal tiene que cumplirle al magisterio?

-ESO ES cierto, al fi nal dan las nalguitas y nomás quedan en ridículo-.

-PUES habrá que ver; en un rato más comienza la marcha, la radio dice que ya están llegando miles de maestros a los puntos de reunión: la Plaza de Armas va a ser insufi ciente para recibirlos; yo lo siento por los niños, son muchos días perdidos por la tozudez de un soberbio gobernador que se cree amo y señor de Zacatecas, el poder lo enloqueció al grado que les volteó la espalda a quienes lo apoyaron para ganar la gubernatura.

-QUE con su pan se lo coma, habrá qué ver cómo sale de esta y todas las demás que le faltan; quienes deben de estarse frotando las manos son los partidos opositores, pues el David va por el mismo camino de ‘El RaTello’, quien por cierto se resiste a regresar a Zacatecas, no obstante que dijo que estaría fuera del estado por dos años máximo.

-PUES ya se cumplieron 3 años cinco meses y 12 días y de don Alejandro ni sus luces, ¿qué pasaría con él?

-LE HA de estar yendo muy bien ‘haciendo y vendiendo casitas en Querétaro’, como él mismo se lo platicó al director del Sol de Zacatecas.

-ESTARÍA bien que Alex regresara -dice don Roberto- y diera su versión de los $2,900 millones que desfalcó, según lo acusó públicamente David Monreal.

-YA ESTUVO en una ocasión en la capital de entrada por salida y la única que dio la cara fue su esposa Cristina ‘La Pelangocha’, quien extrañamente llegó muy cambiada y no dijo grosería alguna.

-¡OIGAN, esto… ¡ya inició la marcha de los maestros, son miles los que van gritando consignas contra el gobernador!

-ES LO que platicamos, ¿qué necesidad? Mañana en todos los Diarios se va a hablar sobre la marcha y el que va a terminar mal parado va a ser ‘El Holgazán’.

-ESO QUE ni que, denlo por hecho.

Zacatecas, Pueblo Fantasma por Falta de Turistas

-EL JOVEN comerciante Francisco Baltazar Jiménez, del mercado González Ortega, ubicado en el Centro Histórico d e la capital del estado, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, manifestó su preocupación porque ‘Zacatecas parece un pueblo fantasma, por falta de turistas ’.

EL PROBLEMA, dijo, es ‘catastrófi co, pues la percepción de inseguridad continúa y eso ha convertido a Zacatecas en un pueblo fantasma’.

-PUES déjenme les digo que no está equivocado el Francisco Baltazar, porque muchos de mis marchantes me han dicho que viene más gente aquí al mercado municipal a las gorditas, tacos de barbacoa de res, carnitas y chicharrones -los mejores de todo Zacatecas- que al Centro Histórico, el Le Roy Barragán nomás no la levanta en la Secretaría de Turismo: le quedó muy grande la yegua.

EL BALTAZAR se queja de los comerciantes ambulantes, pero pues yo creo que todos tenemos derecho a ejercer cualquier trabajo siendo licito; lo que él y todos los locatarios deben de hacer, es dar más barato sus productos y pues que haya competencia: yo tengo mis competidores fuera del mercado y las marchantas vienen conmigo porque tengo todo fresco del día y los mejores precios: sacrifico las ganancias, pero vendo más.

-ES CIERTO, para todos sale el sol, el negocio está en la atención y el precio, pero por otra parte el comerciante don Baltazar tiene razón: hace falta más promoción; el gobierno de Jalisco, por ejemplo, promociona mucho el estado y recibe mucho turismo a pensar de la inseguridad que también padece. La semana pasada desaparecieron en Teocaltiche ocho policías municipales, cuatro de ellos aparecieron desmembrados y los otros cuatro siguen desaparecidos.

HAY mucha más violencia allá que acá en Zacatecas, pero tienen mucho empleo y hay mucho movimiento comercial ; desgraciadamente nosotros hemos tenido mala suerte con los últimos dos gobernadores: Alex y David: serán 11 años de retroceso, ¿qué estado los aguanta? .

VEAMOS a otro estado vecino: San Luis Potosí… ufff… ese estado también tuvo sus problemas de inseguridad, pero los superó y hoy es un estado pujante con su industria automotriz, productor de tuna, naranja, mandarina, hortalizas.

NAYARIT, otro de nuestros vecinos, es un paraíso, allá hasta el más pobre come pescado, es costero y tiene mucho turismo en comparación con nosotros.

DURANGO está muy bien.

COAHUILA, mejor.

NUEVO León, ni hablar; los regios tienen billete y les gusta gastarlo; Zacatecas, entonces, viene siendo el patito feo de la región, pero por culpa de nuestros dos últimos gobernantes.

-FUE EL RATELLO -dice doña Petra- quien impuso el desorden al bajar de calidad los festivales: ¡le dio en la madre al turismo!

-DE ESO sí me acuerdo: un ahorro mal entendido, bajaron de nivel los artistas, los grupos musicales y el turismo se fue alejando año con año: no es lo mismo El Haragán, que Bob Dylan, ni Jeanette que Gloria Gaynor, ni tampoco puede usted comparar a Bobby Pulido con Plácido Domingo, ¡por favor!

-COMO están las cosas, difícilmente los Festivales serán tan lucidores y exitosos como los organizó en su sexenio Amala García, esa es la verdad, ni al Monris le salieron tan bien como a ella, y de eso pueden hablar los hoteleros, que estuvieron seis años en jauja.

-¡QUÉ TIEMPOS aquellos, carajo!

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.