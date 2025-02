Con la Transformación a México se le Respeta, no Somos Colonia de Ningún País: Sheinbaum

La jefa del Ejecutivo Federal y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas abanderó de manera simultánea y virtualmente a mil escoltas de escuelas primarias y secundarias de la Secretaría de Educación Pública de todo el país y a 56 escoltas de las Fuerzas Armadas de México

Ciudad de México.- Con la llegada de la Cuarta Transformación se reivindicó al país ante los ojos del mundo por lo que ahora a México se le respeta, ya que no somos colonia ni protectorado de ninguna otra nación, así lo aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al encabezar la ceremonia de conmemoración del Día de la Bandera en Campo Marte.

“Ya no es como antes, que los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros, o que miraban fuera como ejemplos a seguir; ahora no, desde que llegó la Transformación al gobierno es claro que reivindicamos que a México se le respeta, que no somos colonia ni protectorado de ningún país”, destacó.

Por ello, sostuvo que el Gobierno de México, las Fuerzas Armadas y el pueblo son uno solo.

“Nosotros no traicionamos ni a nuestro pueblo, ni a nuestra patria, ni a nuestra bandera. México es un país grandioso y su pueblo es valeroso. Sabemos que cuando nuestro pueblo se une en torno a su historia, su patria y su bandera, no hay fuerza en el mundo que pueda doblegar su espíritu”, agregó.

Recordó que hace unos días envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a los artículos 19 y 40 de la Constitución Política para recordarle al mundo entero que México es un país libre, independiente y soberano; y que su pueblo no permite la violación a su soberanía.

“La iniciativa establece que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables”.

“A cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley, vinculadas con los párrafos segundo y tercero –que he leído– que se establecerán en el artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, aseveró.

Destacó que, junto con el Escudo y el Himno Nacional, la Bandera de México es uno de los símbolos patrios que sintetizan la historia de un país que, a través de sus héroes y heroínas, quienes lucharon por construir una nación libre, soberana e independiente.

“Nuestro lábaro patrio representa el espíritu de nuestro pueblo heroico, del valor y patriotismo de nuestros héroes y heroínas. Es la expresión más auténtica de nuestros orígenes y de nuestra identidad como país independiente y soberano”, agregó.

Refirió que personajes como José María Morelos y Pavón, con la redacción de los Sentimientos de la Nación, sentaron las bases del Humanismo Mexicano; asimismo destacó el heroísmo de Juan Escutia, cadete del Colegio Militar, que durante la invasión norteamericana de 1847 protegió con su vida la bandera y evitó que nuestro símbolo patrio fuera mancillado.

Agregó que la Bandera de México es símbolo de las cuatro transformaciones, de los migrantes y del pueblo luchando por justicia, que es honrada por las y los mexicanos desde niños.

“La bandera de México es un documento de historia viva. Al mirarla, las niñas y los niños, las mujeres y los hombres, podemos aprender, recordar y volver a sentir los pasos que nos han traído hasta el presente. Y México tiene símbolos y una historia extraordinaria. La bandera mexicana entraña la lucha que hombres y mujeres han dado a lo largo de nuestra historia para fortalecernos como nación y siempre con la esperanza de conseguir la justicia”, destacó.

En la conmemoración del Día de la Bandera, la presidenta y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas tomó protesta, de manera virtual, a mil escoltas de escuelas primarias y secundarias de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de todo el país: 920 en las 31 entidades federativas y 80 en la Ciudad de México; así como a 56 escoltas de las Fuerzas Armadas de México; además de que abanderó presencialmente a las escoltas de organismos presentes en Campo Marte.

También, la titular del Poder Ejecutivo federal realizó el abanderamiento de las escoltas de la Secundaria Diurna número 8, la Secundaria Técnica 105 de la Ciudad de México; del 27 Regimiento de Caballería Motorizado, con sede en Cerralvo, Nuevo León; de la Base Naval Logística de la Armada de México, con sede en la Ciudad de México; de la Base Aérea Militar número 20, con sede en Tulum, Quintana Roo; y del Mando Especial de la Guardia Nacional, con sede en Acapulco.

A esta ceremonia solemne, también acudieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna; el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña; y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.