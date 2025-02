Saúl se Declara Listo Para Relevar a David

Por la Madre Teresa Chalchihuites

Yo en lo personal creo que Saúl, que es senador, aunque tenga el derecho de participar no debería hacerlo, pero no sólo porque quiera coartarle su derecho, sino porque no es correcto, pero él tendrá que decidirlo porque a pesar de que es el más chico de los Monreal pues él tiene su carácter y nadie depende de sí, cada quien tiene su carrera política: Ricardo Monreal Ávila.