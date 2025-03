Mi Jardín de Flores

El Egocentrismo del Nepotismo

Por la Madre Teresa Chalchihuites

Para castigar el nepotismo no debe haber plazo ni circunstancias atenuantes, porque es uno de los grandes pecados capitales, ¿no? Entonces siempre debemos de pelear para erradicar el nepotismo; en la elección de 2027 se elegirán la segunda mitad de magistrados y jueces del Poder Judicial, 500 diputados federales y 16 gobernadores. Creo que es un buen momento para que el nepotismo ya no exista en nuestro país: Alfonso Ramírez Cuéllar.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 27 de Febrero de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

SI EL PUEBLO de Zacatecas decide que yo participe, así va a ser’, sentencióó el joven senador, Saúl Monreal Ávila, quien abundo: ‘Lo dijo en su momento el licenciado Andrés Manuel (López Obrador), el pueblo es el que manda y vamos a esperar a que el pueblo defi na y decida sobre el futuro de Zacatecas. Yo no trato ni deseo ser un hipócrita. Deseo siempre hablar con honestidad.

Y COMO dicen, el que respira, aspira. Y por supuesto que mi aspiración está ahí presente’, reiteró más joven de la dinastía Monreal Ávila.

-ESE HA sido el sueño del Saúl -interviene doña Petra-, incluso en 2021 intentó ganarle la candidatura a gobernador a su hermano el David, pero el David siempre ha sido el dedo chiquito de ‘El Monris’, quien por su parte lo trata paternalmente.

-LA SITUACIÓN -tercia don Roberto- es que las reformas a la Ley Electoral contra la reelección y el nepotismo, son iniciativas de la Presidenta Sheinbaum que, incluso, en principio el propio Saúl dijo que la apoyaría, pero cuando la Presidenta le puso fecha a las reformas, ‘a partir del 2027’, Saúl cambió de opinión y dijo que ël no haría lo que dijera la Presidenta y Morena, que si el pueblo quería, él sería el candidato, entonces si no es una bravata, el llamado ‘Cachorro del Monrealismo’, buscará la candidatura a gobernadot de Zacatecas, por otro partido.

-BIEN DICE el dicho: ‘si quieres conocer a alguien, dale un poco de poder…’, porque la Dra. Sheinbaum fue precisa y concisa; leo sus declaraciones, publicadas hoy en nuestro Diario Página 24 Zacatecas: .

NO CREO que le Vaya muy Bien” a Quien Busque Heredar un Cargo.

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el pueblo de México no aprobará que un partido o coalición postule como candidato al familiar de un gobernante o representante popular en el próximo proceso de 2027, y a quien lo haga, advirtió, “no creo que le vaya muy bien”.

ASÍ LO señaló luego de que el Senado de la República modifi có su propuesta para evitar el nepotismo electoral y la reelección a partir de 2027 y que en su lugar se postergue hasta 2030.

EN CONFERENCIA de prensa, la mandataria federal sostuvo que esta ley “debería aprobarse para 2027”, aunque celebró que quede en la Constitución que a partir del 2030 ya no haya reelección y no pueda haber familiares que hereden los car gos.

DESTACÓ QUE el cambio de fecha se trata de acuerdos entre los partidos políticos.

YO LA mandé al 2027 y mi posición sigue siendo que debería aprobarse para 2027.

VA A quedar en la Constitución, que es lo más importante, queda en la Constitución. No es al 2027, es al 2030, pero fi nalmente queda en la Constitución que a partir del 2030 ya no hay reelección y no puede haber familiares que hereden los cargos. Y aquel que lo haga en 2027, pues se va a ver muy mal (…) Si alguien quiere postular en 2027 a un familiar, La jefa del Ejecutivo federal señaló que si bien no se pudo aprobar su propuesta original de reforma contra el nepotismo para que se lleve en 2027 espera que no haya familiares que se presenten como candidatos, y en caso de que se presenten, “pues no creo que les vaya muy bien con el pueblo tan consciente.

Y REPITO, ¿quién va a sancionar si se pone a un familiar? El pueblo. No se va a ver muy bien el partido que vaya a postular a un familiar”.

¿ESTÁ CONFORME con esta decisión? –se le preguntó.

PUES LO que se logró en el Senado. Y me parece bien porque nalmente queda en la Constitución –contestó.

RECOMENDACIÓN EN PALACIO Nacional, la mandataria recomendó que en las alianzas que haga Morena con el Partido Verde y PT en 2027 no se permita postular como candidato a un familiar de un gobernante o representante popular en el próximo proceso electoral.

MI RECOMENDACIÓN es que, particularmente es una recomendación…, además, ya está en los estatutos del partido al que pertenezco, pues es que no se haga por parte de Morena en el caso de esos candidatos y que busque que en las alianzas con los tres partidos pues que no ocurra esto para el 27.

PERO ES lo que se pudo lograr en el Congreso y qué bueno que se logró A ver, ¿por qué lo vemos en el lado positivo? A partir de 2030 no hay nepotismo, no hay reelección, indicó.

USTED dice que confía, y también los estatutos de Morena, de que no se presente un familiar como candidato, ¿confía en que el Ver- de también vaya por esta línea? se le insistió.

LO TIENEN que decidir ellos. Repito, cuando se postula a un candidato, ¿qué busca? Pues el voto popular. Entonces, si se postula un primo, hermano, esposa, hijo, cuñado, pues no creo que le vaya muy bien en el estado, en la presidencia municipal o en la diputación o en la senaduría. Bueno, en la senaduría no se puede porque es hasta el 2030 –fi nalizó la presidenta.

-COMO quiera que sea, ya están los candados: el Saúl no será candidato a gobernador en 2027, no le iría muy bien, subrayó la Presidenta, así las cosas, yo creo que el bueno de Morena para el 2027, es el Ulises Mejía Haro.

-¿APUESTA?

-SÍ, ¿LE ENTRA?

-NO, NOMÁS pregunté.

-TIENE muchas posibilidades, además de que en las encuestas es el mejor califi – cado y a él si le gusta trabajar y levantarse temprano.

-¡SANTO DIOS, es tardísimo!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.