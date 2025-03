Mi Jardín de Flores

Yo, el Pueblo: Saúl Monreal Ávila

Por la Madre Teresa Chalchihuites

La corrupción del Poder Judicial en nuestro país es aberrante y ofensiva. Qué bueno que el pueblo de México tomó la decisión de cambiar de raíz. El Poder Judicial es una bendición para México, lo que vamos a vivir este año, elegir a los jueces, magistrados y ministros y que el pueblo pueda salvar al Poder Judicial de esta ofensiva corrupción para el pueblo: Claudia Sheinbaum Pardo

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 28 de Febrero de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

LA SOBERBIA es mala consejera y el joven Saúl se llenó de ella en cuanto escuchó el canto de las sirenas: en un inicio él dijo que estaba de acuerdo en reformar la Ley Electoral para la no reelección y contra el nepotismo, pero luego cambió de opinión cuando comenzaron a decir que los cambios serían hasta el 20230.

NO LE IMPORTÓ al llamado ‘Cachorro de los Monreal’ que la Presidenta Sheinbaum opinara que las susodichas reformas deberían de darse en 2027, por lo que ella pediría a su partido que no eligiera candidato alguno en esas condiciones: ni nepotismo, ni reelección; si la oposición lo quiere hacer que lo haga, no el partido al que yo pertenezco, sentenció palabras más, palabras menos.

-FUE CLARA y llana, porque esas reformas las trae desde su campaña a la Presidencia de la República, sólo que uno de los partidos aliados (el PVEM) dijo que los cambios se dieran hasta el 2030, de lo contrario votaría en contra.

ENTONCES, para no fracturar la relación con ese partido aliado, se pretende darle gusto y que las reformas entren en vigor hasta el 2030, situación que aprovechó el soberbio Saúl, quien ahora dice que él no obedece a nadie que no sea el pueblo y que si el pueblo dice que él sea el candidato, ‘así será’.

-ALLÁ SE lo haya: ¿qué no se ha dado cuenta de que el pueblo ya está hasta el gorro de David Monreal y no quiere otro Monreal en el poder? ¿Qué no recuerda que el PRI perdió la gubernatura por el mal gobierno de Alex? .

ADEMÁS, todavía faltan dos años, ¿para qué dar el madruguete, retando a la Presidenta Sheinbaum y a Morena, diciendo que el pueblo al que quiere es a él?

-ES QUE el joven Saúl está ensoberbecido, y la soberbia es mala compañera: mejor se hubiera quedado callado hasta en tanto se decidiera la situación; con otra: si ya había dicho que apoyaba las iniciativas de la Presidenta de México, ¿para qué recular a bote pronto? .

QUE se vea en el espejo de su hermano don David, porque como bien lo dice el Santo Papa Francisco: .

POCO SE puede hacer con una persona enferma de soberbia. Es imposible hablar con ella, y mucho menos corregirla, porque en el fondo ya no está presente a sí misma. Sólo hay que tenerle paciencia porque un día su edifi cio se derrumbará’.

-SABIAS palabras de un Santo como el Papa Francisco, ¿verdad madre Teresa?

-SÍ, DOÑA Petra.

-LA CAJETEÓ Saúl y feo -dice don Roberto-, no le queda otra cosa más que renunciar a Morena y regresar a cualquiera de sus partidos anteriores: PRD, PT o Movimiento Ciudadano y jugársela con cualquiera de ellos, a ver si es cierto que el pueblo quiere que él sea el siguiente gobernador de Zacatecas.

OTRO ‘Mensajito’ a Otro Monreal…

LA PRESIDENTA de México reiteró que no habrá ley alguna del ISSSTE que afecte a los maestros, pues el objetivo es benefi ciarlos y, por lo tanto, no se aprobará nada que afecte su vida laboral: .

ESTE ES un mensaje a las y los maestros de México: no vamos a (hacer) nada que afecte a los maestros -subrayó-, al contrario, nuestro objetivo es seguir benefi ciándolos. Entonces es muy importante que haya un proceso de información y de trabajo. No vamos a aprobar nada que genere desconfi anza o algún problema con las y los maestros. No hay necesidad de movilizaciones, no vamos a aprobar nada que ellos perciban que estamos afectando el desarrollo de su vida profesional y laboral”.

NOMÁS le faltó decir: ¿Me estás oyendo, inútil? Es claro que el ‘mensajito’ fue para el David y gente que actúa como él, para doblegar a los maestros, pero sólo hay que recordarle a ‘El Holgazán’ que mi ‘cabecita de algodón’ siempre ha apoyado a los maestros, es más: el apoyo ha sido recíproco”.

-PUES SÍ, pero lo malo de algunos polí- ticos es que nomás los suben a un ladrillito, les dicen hola, y se marean.

-DESGRACIADAMENTE así es.

Siguen las Desapariciones

-PUES CON la novedad que las desapariciones forzadas continúan: hoy viernes nuestro diario página 24 Zacatecas, publica las Cédulas de Búsqueda de FRANCISCO JAVIER PÉREZ DORADO de 21 años, desaparecido forzadamente o secuestrado el Guadalupe, Zacatecas desde el 28 de diciembre de 2010 y, ANDRÉS SOLÍS ROJAS de 36 años, secuestrado o desaparecido forzadamente el 25 de febrero de este Año de la paz y Bienestar, en Fresnillo, Zacatecas.

-ESTA INSEGURIDAD está cada vez peor.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.