Luisa Ignacia Demanda a Martha Yazmín y Ésta a Luis Ignacio

Vaya Lío

Por Nallely de León Montellano

Luis Ignacio Hernández López, quien actualmente se identifica como mujer bajo el nombre de Luisa Ignacia López denunció omisiones por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ante denuncias emitidas por violencia de género por parte de su aún esposa Martha Yazmín “N”.

En rueda de prensa, Hernández López relató que, tras 8 años de sufrir violencia de género, en 2022 presentó la denuncia ante la Fiscalía del estado, la cual no ha sido judicializada, mientras que a su expareja sí le hicieron válidas las denuncias presentadas en contra de Hernández López por violencia de género y violencia familiar.

Al respecto, dijo que la información que proporcionó su expareja está tergiversada, ya que “esa carpeta nace de dos denuncias que yo metí en el año 2022 y el 12 de abril de 2023, la carpeta contiene una causa penal donde la imputada que fue mi expareja es declarada que cometió el delito de violencia familiar en perjuicio mío”.

Mencionó que tres años después de la denuncia se llevó a cabo la audiencia inicial donde la juez determinó que no hubo violencia familiar en su perjuicio, sino únicamente lesiones, por lo cual comparecerá ante las autoridades para que se pueda reclasificar el delito de violencia familiar.

“Desconozco por qué tomó esa decisión la juez cuando yo en esa fecha estaba casado y la señora me golpeó, tengo certificado médico de lesiones, fotografías, dictamen psicológico positivo y un testigo directo de otras fechas, que vio que me golpeaba la señora”.

Derivado de lo anterior, argumentó que no se encuentra bien emocionalmente, ya que constantemente siente ansiedad y zozobra al ver que las instituciones que deberían impartir la justicia no son imparciales.

“Tan es así que la defensora de oficio me generaba agresión psicológica en ejercicio de sus funciones y a parte me amedrentaba para que yo me declarara culpable”.

La Postura de la FGJE

Las autoridades judiciales señalaron que en marzo de 2024 Martha Yazmín “N” fue vinculada a proceso por el delito de violencia familiar, y el pasado 26 de febrero de 2025 por el delito de lesiones dolosas.

Detallaron que luego de que se presentaran las denuncias en los años 2022 y 2023 por ambas partes y a partir de agosto de 2024 Hernández López realizó su cambio de género y a partir de ese momento es tratada como mujer.

La autoridad explicó que Luisa Ignacia fue vinculada a proceso en marzo de 2024 por el delito de violencia familiar “causa penal que se encuentra en suspenso toda vez que una de las partes impugnó. En diciembre de ese año se ejerció acción penal en contra de Martha Yazmín “N”, motivo por el cual está vinculada a proceso. Ante estos hechos, y toda vez que las partes demuestran un deterioro en el entorno familiar, en el que se encuentran involucrados dos menores de edad, la FGJE dio vista al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).