Reyes Culpa a Maestros de la Baja Recaudación Fiscal

“Hemos Dejado de Recibir $150 millones”, Truena

Por Miguel Alvarado Valle

El secretario general de Gobierno del Estado de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mug üerza, informó que se ha avanzado en la atención a las demandas del magisterio, por lo que confía en que el paro se levante por completo a la brevedad.

Señaló que las mesas de negociación han sido constantes y que ya se han fi rmado minutas de acuerdo con diversas representaciones sindicales.

Sin embargo, el secretario resaltó que la suspensión de actividades durante los días pasados ha tenido un impacto signifi cativo en la recaudación estatal, ya que se ha dejado de recaudar un monto de aproximadamente 150 millones de pesos.

Reyes Mugüerza detalló que algunos de los puntos planteados por los sindicatos han sido atendidos, no obstante, reconoció que aún quedan temas pendientes en distintas áreas, “de parte nuestra hemos dado pasos al frente importantes para construir no solo los acuerdos de estas mesas sino también una nueva relación fortalecida con el magisterio”.

Entre los pliegos petitorios, destacó que la Sección 58 presentó 22 puntos, la Sección 34 sumó 167 y el de las telesecundarias incluyó nueve. Además, mencionó que se mantiene el diálogo con los representantes de los telebachilleratos para llegar a un acuerdo defi nitivo.

Destacó que el gobernador ha impulsado una política educativa robusta, garantizando el acceso gratuito a uniformes, útiles escolares y calzado para los estudiantes, “Nunca antes se había visto una política educativa tan fuerte en Zacatecas”, afi rmó.

No obstante, reiteró que, aunque el diálogo seguirá abierto, no se permitirá que la educaci ón de niños y niñas sea utilizada como moneda de cambio en la negociación sindical.

Asimismo, Reyes Mugüerza explicó que el monto que se ha dejado de recaudar representa cerca del 2% de los ingresos propios del estado, calculados en aproximadamente 4 mil millones de pesos.

Finalmente advirtió que, si la recaudación no se reanuda, se podría generar un problema fi nanciero que afectaría el cumplimiento de compromisos, incluidos los pagos a trabajadores, “Si no recaudamos y no tenemos ingresos propios, eso puede generar difi cultades para pagar no solamente eso, sino muchas otras cosas”, señaló.