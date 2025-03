Mi Jardín de Flores

Otra vez ‘El Holgazán’ se Levantó Tarde

Por la Madre Teresa Chalchihuites

“Aquel que lo haga en el 2027 pues se va a ver muy mal, la verdad. Esperemos, al menos en el partido político del que yo provengo, que no pongan a ningún familiar de uno y otro cargo, además eso está en los estatutos de Morena. Entonces espero que se respete para el 27”: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 1 de Marzo de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Los Hermanos Monreal Están en la Olla

-NO CABE la menor duda de que los hermanos Monreal Ávila están en la olla, como se dice vulgarmente -abre la conversación de este día, don Roberto-, pues la Presidenta Sheinbaum insiste en que las reformas a la Ley Electoral sobre el nepotismo y la no reelección deben de entrar en vigor en 2027, por lo que Saúl Monreal Ávila no podrá ser candidato a gobernador y, por ende, no sucederá a David en la siguiente elección.

-PERO LOS monreales -dice doña Petra- están insistentes en que las reformas sean hasta 2030, lo que daría pie a que el David sea el candidato de Morena y aliados en 2027.

-PERDÓN, PERO la Presidenta Sheinbaum tiene el compromiso con los electores de echar abajo el nepotismo y la reelección, pues ella en campaña rumbo a la Presidencia de la República no sólo lo prometió sino que lo votó a mano alzada en sus mítines, ¿ya se les olvidó?

-NO, MADRE Teresa, a nosotros no, pero sí al cártel de los Monreal, sobre todo a ‘El Monris’, quien dice que la iniciativa la van a aprobar a partir del 2030 y no del 2027, para que el David herede a su hermano Saúl la gubernatura, aunque lo suaviza diciendo que ‘no está bien que eso suceda’.

-PERAS O manzanas, yo voy a apoyar a la Dra. Sheinbaum, quien además tiene la razón y su proyecto está en los estatutos de nuestro partido, en el ARTÍCULO TERCERO, INCISO F, que ordena:

‘NO PERMITIR ninguno de los vicios de la política actual: el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la corrupción y el entreguismo’, entonces no hay que permitirlo, tenemos que ser congruentes.

-TIENE USTED razón, hay que estar de lado de nuestra Presidenta hoy más que nunca, porque no nada más son los ojetes de los hermanos Monreal, sino el mismito Donald Trump, ‘el pelos de elote’, que quiere ver a México rendido ante Estados Unidos, viejo pendejo, si cuando ellos llegaron al Continente, nosotros ya teníamos miles de años haciendo historia: ¡basta de nepotismo, basta que los hermanos Monreal tengan hasta a sus amantes en cargos importantes del gobierno estatal ganando más, incluso, que la propia Presidenta de México, esto sobrepasa el nepotismo, ¡descarados, sinvergüenzas, pitos sueltos irresponsables, cuando menos manténgalas, no le endosen al pueblo esos derroches millonarios, las nalguitas cuestan!

-¡DOÑA PETRA!

-ES QUE da coraje, madre Teresa, no se vale tener el presupuesto como botín, son los impuestos del pueblo para el pueblo, no para los malos gobernantes y sus amantes, ¡ya basta!

¡Otra vez se Levantó Tarde ‘El Holgazán’!

AYER, AUTORIDADES civiles y militares conmemoraron el 144 Aniversario del Fallecimiento del General Jesús González Ortega, sin embargo, no asistió el gobernador David Monreal, ¿por qué no iría a un evento tan importante?

-PUES PORQUE se levantó tarde, jajaja…

-ES UNA irresponsabilidad, él como titular del Poder Ejecutivo, es el primero que debe estar en estos actos cívicos, sobre todo tratándose de un personaje zacatecano.

-JAJAJA… YA está usted como Ricardo Monreal, ‘regañándolo’, pero pues si a él no le hace caso, a poco le va a ser caso a una mortal como usted.

-YA SÉ que no, ‘El Holgazán’ no le hace caso ni a su conciencia, puesto que no tiene, pero pues es el gobernador y tiene sus obligaciones que debe cumplir: vean al gobernador de Jalisco, el Pablo Lemus, todos los días tiene eventos, anda en chinga promocionando Puerto Vallarta, sale en busca de inversiones y anda como trompo chillador de un lugar para otro resolviendo problemas.

“Y QUÉ decir del Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, que desde las 6:00 de la mañana ya anda en friega.

“O EL GOBERNADOR de Durango, el Esteban Villegas Villarreal, que hace unos días recibió con todos los honores a la Presidenta Sheinbaum.

“EL GOBERNADOR de Coahuila, el Manolo Jiménez Salinas, también anda en chinga tras las inversiones para generar más y mejores empleos.

“BUENO, HASTA el Samuel García Sepúlveda, de Nuevo León, que es medio alzadito, se levanta temprano y anda del tingo al tango recorriendo su estado y solucionando broncas.

“Y QUÉ me dicen de la Tere Jiménez Esquivel, gobernadora de Aguascalientes que tampoco para y también inicia su día a las 6:00 de la mañana.

“SON GOBERNADORES de estados vecinos y de diferentes partidos: PAN, PRI, PVEM, MC, a cual más de trabajador, salvo nuestro ‘Holgazán’ que nomás no se pone las pilas y ya lleva más de la mitad de su sexenio sin poder sacar a Zacatecas de los últimos lugares en todo lo bueno, delegando sus responsabilidades a ‘Gustavito’, nieto del genocida Gustavo Diaz Ordaz, con los resultados desastrosos que están a la vista, a pesar de las riquezas naturales que tenemos: plata y oro principalmente y ¿qué ganamos si cientos de miles de zacatecanos a duras penas comen una sola vez al día?

“¿QUÉ HACE el SEDIF de la Sara Hernández Campa de Monreal que en más de tres años al frente de esa noble institución con un presupuesto de egresos multimillonario, ni siquiera informa al pueblo cómo y dónde se lo gasta?

“AHORA RESULTA que la Cristina era más trabajadora y cada año rendía un Informe de Labores, lo que no hace la Sara, ¿pues de qué se trata? Ni una sola vez a venido la Sara a Chalchihuites, cuando también nosotros somos parte de Zacatecas y pagamos impuestos con los que ella se beneficia, no se vale, todo mundo trabajando y los Monreal-Hernández en la hueva y derrochando nuestros impuestos ¿y así quieren todavía de que el Saúl venga a hacer lo mismo? Están operados del cerebro.

-AHORA SÍ se descosió, doña Petra, desayunó gallo, jajaja..

-ES QUE da Coraje, don Roberto, ¿a poco no?

-PUES ESO sí, pero hay que controlarse, no le vaya a dar el soponcio.

-DOÑA PETRA tiene razón: tenemos el mejor estado del país y no es justo que los estados vecinos estén mejor que nosotros: el santo Padre Amaro dice que nomás entra al estado y luego luego se da cuenta cuando llega a Zacatecas por tanto bache.

-Y DA CORAJE: ‘El Holgazán’ en cuanto llegó a la gubernatura comenzó a parchar carreteras y nada que termina, pues vuelve a comenzar donde inició porque sus parches no duran más que unos meses.

-¡QUÉ BARBARIDAD!

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.