Mi Jardín de Flores

El Vicegobernador, Rodrigo Reyes Mugüerza

Por la Madre Teresa Chalchihuites

Sólo un traidor entrega su país a los extranjeros, y viene a cuento ahora también. Aquí luchamos por la soberanía y la independencia de México, somos un país libre, independiente y soberano, y no entregamos los recursos de la nación a nadie: Claudia Sheinbaum Pardo

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 2 de Marzo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

No Queda Otra, que la Lucha Social: García Zamora

EL DR. RODOLFO García Zamora, investigador, catedrático de la Universidad Autó- noma de Zacatecas (UAZ), encabezó ayer la Asamblea Constitutiva de la Coordinadora Estatal de Lucha Social Unifi cada, por una agenda de Desarrollo Humano Integral 2025-2050 para Zacatecas.

-¿LE VA a entrar a los cocolazos?

-SIEMPRE ha sido crítico del sistema, sobre todo de los gobiernos corruptos e ineptos.

-PUES NO cede, la compañera Nallely de León Montellano escribió que se reunieron al menos 39 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos con el fi n común de hacerle frente a las malas prácticas del actual gobierno estatal, o séase contra el mal gobierno de don David Monreal Ávila.

DURANTE el desarrollo de la Asamblea, los representantes de las distintas organizaciones se presentaron entre ellos con la fi nalidad de dar a conocer sus demandas y necesidades, las cuales no han sido atendidas a más de tres años del gobierno estatal.

PROPUSIERON -informó la reporteraemitir una convocatoria a una movilización masiva en defensa de sus derechos y reivindicaciones como clase trabajadora de la ciudad y el campo, contra la corrupción y el despilfarro de los recursos estatales y en defensa de nuestra patria, de su independencia y soberanía frente a la amenaza extranjera, subrayaron.

-A MÍ ME gustó cuando el Rodolfo expres ó que frente a la corrupción del régimen del David Monreal no queda más que la lucha social, lástima que no vivimos en la capital del estado, si no ahorita yo estuviera en chinga participando.

-PUES como quiera que sea, a más de 200 kilometros de la capital, nosotros estamos colaborando por un mejor Zacatecas con nuestros comentarios y denuncias y hasta la gente me para en la calle para felicitarme, darme algunos tips y les envía saludos a la madre Teresa y a doña Petra.

A ver si ya le Baja Tres Rayitas

-A VER si ahora sí El Gustavito le baja tres rayitas a su prepotencia y pendejez, porque luego el que la lleva es el pueblo.

-PERO POR qué dice que Gustavito es el responsable, si el que gobierna es don David; él sólo hace -hasta donde yo sé- lo que diga el señor gobernador.

-PUES SÍ, pero debe utilizar el sentido común y ver qué se puede hacer y qué no, como por ejemplo la golpiza y el encarcelamiento a las mujeres feministas y las reporteras, ahí él hubiera hecho cualquier otra cosa y no ordenar la represión ni el encarcelamiento.

-SI NO hubiera acatado la orden de David, hubiera perdido la chamba.

–PUES PREFERIBLE, ¿se imaginan que a un gorila de esos se le haya pasado la mano y hubiera roto a golpes los cráneos de las mujeres? .

YO SÍ, en lugar del Rodrigo, ya le hubiera dejado la chamba, lo que hizo es deleznable, son hijeses.

-POR SUPUESTO, ¿qué se puede esperar del nieto del genocida Gustavo Díaz Ordaz, fíjense bien, se parecen mucho, son igualitos, chequen fotos.

-PUES YA todo Chalchihuites está hablando del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer: se cumple un año de la cobarde agresión y ya me han dicho dos, tres marchantas que van a ir a la capital a apoyarlas, me invitaron, pero mi esposo me dijo que no porque este año puede ser peor y que el David puede sufrir otro ataque de ira y ordenar otra golpiza peor que la del año pasado, pues como no le han hecho nada, se sabe impune.

Bendito Dios: Regresan a Clases los Niños

DESPUÉS DE perder dos semanas de clases, los niños de Zacatecas regresarán mañana lunes a las aulas: ¡bendito sea mi Padre Dios, 81 mil 759 niñas y niños reinician clases en 1,233 planteles educativos de preescolar, primaria y secundaria, según pactaron la dirigencia de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE); doña Gabriela Pinedo, secretaria de Educación y el vicegobernador, el joven Rodrigo Reyes Mugüerza.

-PUES QUÉ bueno que los líderes de los trabajadores del SNTE mostraron madurez y responsabilidad, pero ¿qué necesidad de intentar escamotear derechos a los maestros, sabiendo que están dentro de la razón? .

AHÍ ESTÁN los resultados: ha sido la marcha más numerosa de la historia de Zacatecas, además de dos semanas perdidas de clases; por cierto que El Holgazán no fue ni siquiera pa la foto: el güevonazo no trabaja los fines de semana ni por equivocación”.

Siguen las Desapariciones en Zacatecas

PUES LOS secuestros, privaciones ilegales de la libertad, desapariciones forzadas o como quieran ustedes llamarles, continúan:

HOY DOMINGO 2 de marzo nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social a favor de las familias de Zacatecas, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda de: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ CALDERÓN de 14 años, desaparecido forzadamente en Zacatecas, Zacatecas, el 27 de febrero del presente Año de la paz y el Bienestar. ULISES VALLES JUÁREZ de 20 años, desaparecido forzadamente en Sombrerete, Zacatecas, el 2 de febrero de 2025, y ROGELIO GALVÁN RODRÍGUEZ de 26 años, desaparecido forzadamente en Jerez, Zacatecas, el 26 de febrero de este Año de la paz y el Bienestar.

-NADA ha cambiado: la inseguridad continúa.

-A VER hasta cuándo…

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.