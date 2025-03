Tienen mi Compromiso Para Garantizar paz y Seguridad en el Guanajuato: Presidenta

“No puede haber seguridad sin justicia y no puede haber seguridad cuando hay corrupción”, agregó.

Presidenta firmó un convenio con el gobierno de Guanajuato y el Distrito de Riego 011 Alto Lerma para impulsar la tecnificación del campo y acceso al agua potable

Irapuato, Guanajuato.- Durante la entrega de Programas para el Bienestar en el municipio de Irapuato, Guanajuato, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ratificó su compromiso para garantizar la paz y la seguridad en este estado, bajo los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación con la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

“Aquí en Guanajuato necesitamos hacerlo por el bien de las familias de Guanajuato, así que tienen mi compromiso de estar cerca siempre de Guanajuato para poder coordinar los esfuerzos para garantizar la paz y seguridad en este bello estado de Guanajuato. No es de un día, pero si uno trabaja todos los días vamos a dar resultados”, afirmó.

Recordó que, como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, disminuyó en 65 por ciento los delitos de alto impacto, así como en más del 50 por ciento los homicidios dolosos.

“Vamos a trabajar juntas, porque somos dos mujeres y las dos mujeres podemos poner orden en Guanajuato”, aseveró.

Puntualizó que para garantizar la seguridad también es necesaria la coordinación con honestidad. “No se puede proveer seguridad sin coordinación, necesitamos mucha coordinación entre el gobierno y las Fiscalías, entre el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal y eso tiene que tener un sello y se llama: honestidad; porque no puede haber seguridad sin justicia y no puede haber seguridad cuando hay corrupción, por eso es honestidad, honradez, atención a las causas, mejora de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación”, agregó.

Ante el pueblo de Guanajuato, anunció un proyecto integral para estado con el que se garantizará el acceso al agua en todos los municipios, a través de la tecnificación del campo, esto tras firmar un convenio de colaboración con los módulos que conforman el Distrito de Riego 011 Alto Lerma para tecnificar el campo y distribuir el agua a los municipios.

También destacó que, en julio inicia la construcción del Tren México-Querétaro, que va a conectar con el municipio de Irapuato y que además llegará al norte del país con una estación en Nogales, Sonora.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, explicó que con la firma de convenio realizada con el Gobierno de Guanajuato y los productores del Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma, se van a invertir 6 mil 400 millones de pesos (mdp) para la tecnificación del campo y redistribución del agua a los municipios, de los cuales 600 mdp se ejercerán este mismo año.

“Se van a intervenir más de 10 mil 200 hectáreas del campo de Guanajuato, se va a beneficiar a más de 25 mil productores y a sus familias”, informó.

Agregó que, con una inversión de 15 mil mdp del estado, los municipios y la federación, se va a iniciar la construcción de un acueducto para recuperar 120 millones de metros cúbicos de agua que se van a distribuir en cinco municipios: Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León.

El titular de la Agencia de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, dio a conocer que, por instrucciones de la presidenta, este año iniciará la construcción de trenes de pasajeros en las líneas México-Pachuca, México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato.

En el caso de la línea Querétaro-Irapuato, precisó que se trata de una ruta de 110 kilómetros, con velocidades de hasta 200 kilómetros por hora que permitirán llegar de un punto a otro en menos de una hora, lo que representa un 30 por ciento de ahorro en los tiempos de traslado que hay actualmente. La obra inicia en 2025 y se prevé su conclusión en 2028.

El secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas, destacó que el Gobierno de México realiza una inversión histórica en apoyos directos a la población y en Guanajuato se invertirán 33 mil mdp en Programas para el Bienestar, que ayudan a reducir los índices de pobreza, como ha ocurrido desde 2018, año en el que inició la Cuarta Transformación de la vida pública.

“En Guanajuato, por ejemplo, casi 450 mil personas dejaron la pobreza entre 2018 y 2022, lo que lo convierte en uno de los estados con la mayor reducción a nivel nacional”, destacó.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó la importancia de trabajar en unidad, los tres niveles de gobierno, para lograr los mejores acuerdos y programas para el estado.

“Hoy desde Guanajuato queremos mandar un mensaje muy importante, estos son tiempos de unidad, estos son tiempos de trabajar en equipo, podemos dividirnos, pero no vamos a llegar a ningún lado. Presidenta, aquí tienes una gobernadora todo terreno por Guanajuato, construyamos juntas el mejor futuro para México y para nuestro estado, cuentas conmigo presidenta”, enfatizó.

En representación de los productores, el presidente del Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma, Agustín Robles Montenegro, celebró la inversión del Gobierno de México para la tecnificación del campo.

“Los tiempos han cambiado, y si no estamos tecnificados, con todo el respeto, no sirve la agricultura. Tenemos que tecnificarnos y por ese motivo, convencer a los señores no fue fácil, pero creo que fue todo un éxito y va a ser todo un éxito”, afirmó.

Al evento también asistieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; el subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua, Aarón Mastache Mondragón; y la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya.