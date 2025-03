Mi Jardín de Flores

Ricardo Monreal, Nuestro Dr. Frankenstein

Por la Madre Teresa Chalchihuites

Que sepa también, el pueblo de México y todo el mundo, que México es un gran país de hombres y mujeres valientes; que somos un país libre, independiente y soberano, y que a México en cualquier lugar del mundo se le respeta, porque aquí pedimos ser tratados como iguales. Por eso, siempre he dicho: cooperación, coordinación sí; subordinación nunca. México es un país libre, independiente y soberano. Somos un gran país, somos un ejemplo cultural en el mundo Y a México se le respeta: Claudia Sheinbaum Pardo

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 3 de Marzo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Ricardo Monreal, Como Frankenstein, Creó un Monstruo

¿PARA QUÉ Querría ser Gobernador de Zacatecas don David? POR MÁS qué le pienso, no alcanzo a comprender para qué querría ser gobernador de Zacatecas don David, si en casi cuatro años ha demostrado no gustarle ese trabajo.

-¿CÓMO?

-SÍ, ES que el hombre no sabe ni quiere aprender a gobernar: ni siquiera le gusta el cargo, entonces ¿qué lo movió buscar la gubernatura con tanta insistencia? -A VER -dice doña Petra- esa misma pregunta me la hice yo, hace más de dos años y llegué a la conclusión de que fue un proyecto de El Monris.

–¿DEL DR. Ricardo Monreal?

-SÍ, .EL MONRIS. es nuestro Dr. Frankenstein que creó a ese monstruo político que es David Monreal, sólo que no ha logrado hacerlo trabajar: siempre se levanta tarde y desganado; es más: no sabe ni quiere aprender a gobernar.

-¿TANTO así?

-AHÍ ESTÁ esa grabación circulando todavía en Internet, de cuando el David andaba en campaña electoral y ‘El Monris’ le puso una regañada marca diablo, por huevón e irresponsable valemadrista: ‘Yo estoy más preocupado que tú y no soy el candidato, David’, le dijo.

ENTONCES ESTÁ plenamente demostrado que ese monstruo que es David, lo creo el doctor Frankenstein, que es ‘El Monris’.

UN BOTONCITO más de muestra: ayer se llevó a cabo el ‘Día de la Familia’, y voy a poner de ejemplo a dos Estados: Zacatecas y Aguascalientes.

AQUÍ EL SEDIF (Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia) organizó, para celebrar el ‘Día de la Familia’, el ‘Gran Festival Medieval’, en el Parque y Zoológico La Encantada; el anfi trión de este evento fue el Víctor Humberto de la Torre Delgado, quien cobra en nómina como director del SEDIF, en ausencia de la pareja gubernamental: David Monreal Ávila y Sara Hernández Campa de Monreal, esposa del David.

-¡NOOO!, ¿Cómo es posible que no hayan asistido ni uno ni otro a ese evento tan importante y signifi cativo?

-PUES ninguno de los dos asistió, el héroe de la película fue el Víctor Humberto de la Torre, porque al David y a la Sara, el festival les valió tres cacahuates.

Y DEJE de eso: los premios que rifaron: un cochecito compacto donado por una empresa automotriz y tres cuatro bicicletas y tablets, ¡miserables!

AHORA VEA LO que hizo el Gobierno de Aguascalientes, para celebrar el ‘Día de la Familia’:

POR PRINCIPIO de cuentas, amenizó el evento el ‘Grupo Pesado’, que puso a bailar a los más de 50 mil asistentes; hubo más de 150 actividades gratuitas, ¡se rifaron dos casas, muebles, aparatos electrónicos, viajes y electrodomésticos, y ahí estuvo la gobernadora Tere Jiménez y esposo; la presidenta del DIF estatal, el presidente municipal y esposa, muchísimos funcionarios público, diputados federales y estatales, un chingo -perdón por la expresión- de gente: no miento, vean las fotos y lean la nota informativa.

-PUES SÍ: allá hay una comunión pueblo- gobierno y acá no: ni al gobernador, ni a la presidenta del SEDIF les gusta gobernar, pero sí disfrutar del presupuesto económico de sus cargos, ¡vividores de la política, chupa sangre!, por eso Zacatecas está como está: en último lugar de todos los estados de la República, ¡qué gente, la verdad, tan huevona y valemadrista!

-EL DR. Monreal nos enjaretó su monstruo político, que debería pedir licencia para seguir cultivando la hueva, pero ya sin perjudicar a los zacatecanos.

-POBRE gente de Villanueva, otra vez un enfrentamiento entre narcos la puso a sufrir un miedo atroz, había gente que, mientras rezaba, oía cómo las balas pasaban cerca de ella, me cuentan que parecía la guerra Rusia-Ucrania, afortunadamente no hubo muerto y heridos que lamentar, pero sí fachadas de casas y Vehículos baleados, como lo publica hoy lunes nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

Siguen los Asesinatos

EN PINOS, secuestraron a un hombre, lo torturaron, lo acribillaron y le dieron el tiro de gracia: un balazo en la cabeza y su cadáver lo fueron a arrojar a la entrada de La Lobeña, una comunidad de ese cada vez más peligroso municipio, cuyos habitantes en cuanto empieza a atardecer corren a sus casas y atrancan las puertas de sus hogares y no salimos por nada del mundo sino hasta el día siguiente al salir el sol, me platican.

PERO no es todo, dos chavos, uno de 16 años y otro de 20 que caminaban por el parque Arroyo de Plata, allá en la capital del estado, fueron baleados por sujetos que luego huyeron del lugar, seguramente creyéndolos muertos; afortunadamente los muchachos viven gracias a su juventud, aunque están delicados.

ASÍ estuvo, a grandes rasgos, la violencia y la inseguridad en Zacatecas ayer domingo Día de la Familia, ¿qué les parece?

-PUEBLO sin ley, y sin gobierno.

Interesante la Entrevista que don Julio Hernández le hizo a don Juan Francisco Valerio

HACE UNOS días, el famoso periodista don Julio Hernández López, entrevistó a nuestro paisano don Juan Francisco Valerio Quintero, connotado maestro catedrático de la UAZ; por creerlo lo interés para ustedes y nuestros lectores, me permito transcribirla:

-BUENAS tardes Juan Francisco.

-JULIO, buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio.

-GRACIAS. La verdad es que la pregunta concreta es cómo han sido los gobiernos de la familia Monreal en sus diferentes expresiones y particularmente en la actual. ¿Cuál es la situación, qué puntos positivos o negativos críticos hay en la administración Monreal actualmente, Juan Francisco?

-SÍ, PUES este es una larga historia Julio, porque como tú recordarás la primera manifestaci ón de presencia importante de los Monreal en el estado de Zacatecas fue la gubernatura ejercida por Ricardo, actualmente coordinador de la cámara de diputados del partido Morena.

LA LLEGADA de Ricardo Monreal al gobierno del Estado fue la culminación de un proceso de franco desgaste del Partido Revolucionario Institucional y de fuertes contradicciones internas, pero también fue la expresión de un magro desarrollo económico en la entidad, que persiste por cierto hay que decirlo, que en este sentido no hemos cambiado nada, seguimos prácticamente en la cola del desarrollo nacional, así como también está al fi nal, si no está en el lugar 32 está en el lugar 31.

DAVID Monreal, crónicamente, esto no es cuestión de un mes: así ha sido a lo largo de sus tres años y medio de gobierno, pero reitero en el primer caso la llegada de Ricardo pues fue recibida como un alivio por la sociedad de Zacatecas, había muy poca comunicación entre las autoridades públicas y y la ciudadanía, algo que también persiste en la actualidad, y que bueno, tiene mucho que ver con un problema que enfrentamos en este momento con la gubernatura de David Monreal, si le podemos llamar gubernatura al ejercicio que ha tenido hasta el momento.

-¿POR QUÉ? ¿Cuáles son los detalles de ese ejercicio de lo que podría no ser llamado gobierno de David Monreal?

-MIRA, me pongo en primer lugar, Julio, para señalar que cuando fue nombrado fi – nalmente candidato, me produjo un enorme desaliento. David es claro que dejó cuentas oscuras en su presencia en el programa nacional ganadero, yo como zacatecano de origen y conocedor de muchos ganaderos de la entidad, pues supe si no de los que estaban aquí en Zacatecas o de otros lugares de la república, que el programa de apoyo a los ganaderos pues no entregaba ganado de calidad, entregaba reses fl acas, desnutridas, etcétera, por lo menos ese es el comentario que yo recibí, reitero, de ganaderos.

PERO MÁS allá de eso luego trasciende a la opinión pública, en los medios, que el manejo fi nanciero tampoco había sido precisamente de lo mejor y cuando una persona con esos antecedentes te es nombrada candidato a gobernador de tu estado, pues no puedes verlo con optimismo y es el pesimismo, y bueno, aquí agrego una pequeña definición, un pesimista, no es otra cosa más que un optimista bien informado y el pesimismo pues se confi rmó, efectivamente.

HEMOS tenido tres años y medio de gobierno con una total ajenidad de los problemas del estado, prácticamente un menosprecio a la opinión pública, una actitud completamente si la extrapolamos con la de la presidenta de la República, por ejemplo, que cada día da la cara a la opinión pública con los resultados que queramos, eso será otro problema, pero cada día da la cara a la opinión pública.

AQUÍ TENEMOS más de un año pidi éndole al gobernador la discusión abierta, pública, con expertos de un trayecto que quiere construir de un trayecto que quiere construir de 3.4 kilómetros de longitud y que tiene un costo, asómbrate, de tres mil 652 millones de pesos en el proyecto, como ya sabemos a esto se le va a agregar la tasa infl acionaria, el proyecto dura tres años, tres años el bulevar estará semicerrado, pero no hay datos técnicos que avalen la consistencia del proyecto, porque además no es un proyecto que resuelva necesidades reales del estado.

NOSOTROS hicimos una encuesta con cobertura estatal telefónica y la opinión de la sociedad está manifi estamente clara, ¿qué le importa más al zacatecano?, le importan más la seguridad, le importan más las escuelas y los hospitales, le importa más el abastecimiento de agua potable, nuestras carreteras son verdaderamente de dar vergüenza, ya no digo que son peligrosas, no, son de dar vergüenza literalmente y no hay quien ponga remedio.

EN CAMBIO, el gobernador ha dicho, y aquí no hago más que repetir sus palabras, que de esos 3.4 kilómetros de carreteras depende el desarrollo y el progreso del estado y esto es ya prácticamente humillar a los zacatecanos que tienen necesidades verdaderamente urgentes, esa es la realidad que vivimos en la actualidad.

-EN MATERIA de seguridad pública, sé que es un tema muy difícil por tantos hechos violentos y complicados que suceden en Zacatecas, pero ¿cuál es la situación, Juan Francisco?

-ESTA ES otra grave contradicción para nosotros los zacatecanos, Julio, porque este gobierno se ha procurado darle en bautizar a cada año de ejercicio, el año pasado fue El año de la paz, pero no tengo la cifra exacta, no quiero exagerar, pero el año pasado, El año de la paz, debe haber habido entre 600 y 800 desaparecidos en el estado, de los asesinatos de alto impacto no tengo cuenta, pero también deben andar siguiendo una cifra similar.

CUANDO SE manejan los números hay una posibilidad, también esto está hablado y explicado por expertos en estadística, se puede mentir con números, por supuesto ¿no?, y entonces cuando la tendencia de los asesinatos, por ejemplo, baja, pues para las autoridades es muy fácil decir con eso el problema está resuelto, pero no está resuelto para nada, tenemos fallas por una parte en el sistema de seguridad que no podríamos decir que efectivamente lo sea, pero otra vez también, Julio, en el manejo.

SE ADQUIRIÓ recientemente un helicóptero Black Hawk que se ha pasado semanas enteras en el estado de Chiapas, pagado seguramente por el estado de Zacatecas, con nuestros impuestos y creo que hasta incluso personal de la policía de Zacatecas está presente en el estado de Chiapas, sin que los zacatecanos sepamos más que aquellos que nos puede llegar información por una u otra razón, pero el pueblo de Zacatecas, la sociedad, no sabe que sus calles, sus carreteras, sus casas, sus escuelas, están en un nivel de desprotección mayor que antes, porque nuestros policías andan buscando la seguridad en Chiapas .

AL MENOS esto es lo que se comenta aquí, reitero, sin que esto sea una información ofi cialmente reconocida. Pero hay otra cosa grave, el helicóptero más que para cuestiones de seguridad, hace tiempo se negó, aunque el gobierno también lo desmintió, para trasladar a una niña quemada en el municipio de Loreto a la ciudad de Aguascalientes. Fue un helicóptero de Aguascalientes el que fue a Loreto, Zacatecas, a recoger esa niña y brindarle atención, en cambio ahora que hubo, la sociedad en Zacatecas está muy movilizada, la sociedad ha tomado prácticamente la ciudad, y para movilizarse el gobernador y no tener que pasar por carreteras tomadas por personas inconformes, usa el helicóptero, es decir, tiene un vehículo personal para poder escapar de la obligación de dar la cara a la ciudadanía.

-JUAN FRANCISCO, te agradezco mucho esta posibilidad de tener un repaso y una visión de lo que sucede en Zacatecas. Solamente cierro pidiéndote tu opinión al menos en términos de encuestas de opinión y de apariencia de tendencias electorales, pareciera que Morena mantendría el poder en Zacatecas y que la familia Monreal podría seguir manteniendo el poder allá.

-BUENO, yo personalmente tengo muy severas dudas de que de que esto pudiera ocurrir en automático. Yo creo que si, es la opinión que tengo y esto lo ha podido observar la sociedad de Zacatecas, lo puede analizar también cualquier ciudadano, si le damos seguimiento a los diferentes canales de expresión que se manifi estan en las redes sociales.

SERÍA prácticamente imposible por una parte, sería una elección económicamente muy costosa, y probablemente una elecci ón con fatales resultados para Morena, no solamente si el candidato próximo a la gubernatura lleve el apellido Monreal, sino hablo también de cualquiera de sus alfi les allegados o achichincles.

-BIEN, pues Juan Francisco Valerio, gracias por esta oportunidad de platicar y seguimos atentos a lo que suceda por allá en Zacatecas, gracias.

-AL CONTRARIO Julio, muchas gracias, buenas tardes a ti y al auditorio.

-INTERESANTE entrevista -dice doña Petra- yo no sabía que el helicóptero Black Hawk, que nos costó 105 millones de pesos, está en Chiapas, ¿para eso lo compró?

–PUES TODO indica que sí: .Candil de la calle, oscuridad de su casa., pinche David.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.