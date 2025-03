Mi Jardín de Flores

Carlos Peña lo Puso a David Como Lazo de Cochino

Por la Madre Teresa Chalchihuites

La omisión y la indiferencia del gobierno de Zacatecas ante la violencia contra las mujeres es inaceptable. No solo han ignorado el crecimiento de las desapariciones, sino que además han reprimido y violentado a quienes alzan la voz para exigir justicia.: Carlos Peña Badillo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 5 de Marzo de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

David, Convertido en un Florero

LA MAYORÍA del electorado de Zacatecas votamos por el David Monreal Ávila para gobernador, pero es lo que menos tenemos, pues a las primeras de cambio se convirtió en fl orero, por eso hoy, el Carlos Peña Badillo, lo pone del asco, en nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

-Y PENSAR que don David prometió ser el mejor gobernador de la historia de Zacatecas.

-FUE RICARDO Monreal su hacedor -tercia don Roberto-, David es gobernador por su hermano mayor, quien lo inventó y echó a andar, como antes lo hizo con Andrés Bermúdez Viramontes, a quien el entonces gobernador bautizó como ‘El Rey del Tomate’.

RICARDO, ‘el Dr. Frankenstein’-y todo Zacatecas lo sabe- lo hizo famoso y candidato del PRD a presidente municipal de Jerez; ganó, pero como no cumplía con la residencia -mínimo un año-, el Tribunal Electoral del Poder Judicial, lo inhabilitó y el suplente tomó su lugar.

TRES AÑOS después, ‘El Rey del Tomate’, ya con residencia en Jerez, se apunta para ser nuevamente candidato a alcalde de Jerez, pero perdió en la interna, fue entonces que se lo jaló el PAN y ganó la presidencia municipal de su pueblo, si no mal recuerdo, para el trienio 2004-2007”.

EN LA cúspide de la fama, el PAN lo utiliza nuevamente y gana una diputación federal en las siguientes elecciones, dejando a su hermano Serafín en la alcaldía de Jerez; ‘El Rey del Tomate’ era todo un espectáculo, pues ya en la Cámara de Diputados federal, se puso a vender cinturones piteados a sus colegas legisladores.

EL REY del Tomate’ pintaba para ser candidato del PAN a gobernador, pero a principios de febrero de 2009 murió de cáncer en un hospital de Houston, Texas; el destino evitó que una ‘hechura’ del Dr. Frankenstein (David Monreal), fuera candidato a gobernador de Zacatecas”.

-CIERTO, ‘El Monris’ es muy cabrón y pragmático: muchas de sus travesuras cuajan: ahí está otra de ellas: la Sandra Cuevas, quien de la nada emergió para ser candidata de la coalición Va por México, integrada por los partidos PRD, PRI y PAN, a la Delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México y derrotó a la Dolores Padierna, a quien ‘El Monris’ no puede ver ni en pintura: fue una sorpresa, pues la Padierna era la favorita, pero ‘El Monris’ movió todas las aguas.

-Y NO hay que olvidar la campaña negra que le hizo a la entonces gobernadora Amalia García Medina, misma que provocó la derrota de Antonio Mejía Haro, papá del Ulises, ¿no hasta la cárcel la quería meter? .

UNA infamia total, ahí fue donde ‘El Monris’ terminó por completo de quitarse la máscara de demócrata y mostró su verdadero rostro de ‘chamuco’; lo bueno es que la Dra. Sheinbaum ya lo conoce y por eso lo trae a mecate corto.

-ES CORRECTO -dice don Roberto-: lo masca, pero no lo traga y, como dijo don Teofi lito, ‘ni lo tragará’, lo conoce tan bien como la palma de su mano, pues al menos en dos ocasiones ha intentado ponerle zancadilla: cuando fue candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y candidata a la Presidencia de la República, pero en las dos ocasiones Ricardo mordió el polvo de la derrota: moraleja, ‘las traiciones no son buenas y terminan por pagarse’, por eso Ricardo Monreal nunca podrá hacer realidad su sueño de toda la vida: ‘ser presidente de México’, por traidor.

¿De Cuánto es el Presupuesto del SEDIF para este año?

-ANOCHE estuve meditando las carencias de mi amado Chalchihuites, tan cerca de Durango y tan lejos del David Monreal quien sólo se acuerda de nuestro pueblo en tiempo de elecciones.

YA ESTÁ a la vuelta de la esquina el Equinoccio de Primavera: inicia el próximo sábado 16 de marzo y termina el jueves 21, viene algo de turismo para disfrutar el fenómeno natural del Equinoccio de Primavera, en la zona arqueológica de Alta Vista, pero yo no veo que el Le Roy Barragán Ocampo, lo promocione, menos el ‘desgobernador’ Ricardo Monreal, mejor gente de Durango es la que corre la voz y nos vienen a visitar.

ESTAMOS olvidados por nuestro propio gobierno, ni siquiera el SEDIF nos apoya a pesar de los millones y millones de pesos que recibe la Sara Hernandez Campa de Monreal, ¿sabe ustedes cuántos millones de pesos recibe anualmente para apoyar a las familias de Zacatecas? -NO, la verdad, no lo sé.

-YO TAMPOCO, doña Petra.

-POR SIMPLE curiosidad he investigado y no he encontrado cuánto recibe el SEDIF de la Sara de presupuesto; tengo informaci ón de cuánto recibió en 2021, pero del 2022 pa delante no aparece cuánto recibe la institución de presupuesto.

PARA EL año 2021, el presupuesto fue de 407 millones 479 mil 817pesos, sin tomar en cuenta otras entradas extra; de este presupuesto no se sabe cuánto ejerció la Cristina Rodríguez de Tello (1 de enero-11 de setiembre de 2021), ni cuánto su sucesora la Sara Hernández de Monreal (12 de septiembre-31 de enero de 2021).

PERO YA para 2022, 2023, 2024 y 2025, que son de la era Sara Hernández de Monrel, no aparece cantidad alguna para el SEDIF, ¿por qué será?

-QUÉ RARO, ¿no soñaría, doña Petra? A ver, deje busco yo… ¡lo encontré!, aquí está en el Suplemento al Periódico Ofi cial, página 48:

501 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 563 millones 352 mil 895 pesos, es el presupuesto de egresos para el SEDIF que preside doña Sara Hernández de Monreal, para este año 2025.

-¡AY. Madre Teresa, es usted una santa! Yo a busqué y busqué y no hallé nada y usted lo encontró rápidamente.

-LOS PRESUPUESTOS de egresos, todos, deben ser publicados en el periódico ofi cial para su validación.

Sólo un Informe ha Dado la Sara

A VER: en lo que sí estoy cierta, madre Teresa, es que la Sara, en todos estos casi cuatro años que tiene como dueña del SEDIF, sólo ha rendido un informe y fue, si la memoria no me falla, los últimos días de febrero del año pasado…

¡VIRGEN SANTA, es tardísimo!, ¿qué les parece si mañana continuamos con este tema?

-USTED es la que manda madre Teresa.

-ME parece bien, es hora de echarme mi mezcalito en La Sierra.

-¡AY no, usted nomás pensando en su mezcalito y mujeres.

-BUENO, los dejo.

Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.