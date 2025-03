Mi Jardín de Flores

El Gobierno de David Monreal Sigue Ocultando Asesinatos

Por la Madre Teresa Chalchihuites

Le dije: Estamos teniendo resultados, presidente Trump ¿Por qué ahora que puso las tarifas, pues cómo vamos a seguir cooperando, colaborando, con algo que daña al pueblo de México? Y no fue ni amenaza, nada, nada, nada, sencillamente: Entiéndame a mí que, para mí, lo más importante es mi pueblo.. Y que yo necesito, pues seguir colaborando y cooperando con ustedes, pero necesitamos igualdad de circunstancias: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 7 de Marzo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El Ruido y la Catedral Basílica de Zacatecas

-LE MOLESTA el ruido de los Festivales en Plaza de Armas al obispo Sigifredo Noriega Barceló, que porque las vibraciones que provoca cimbra la Catedral y la daña.

-ESO ES UNA exageración -dice don Roberto-: el Coliseo de Roma, Italia, está rodeado de avenidas rápidas que provocan un ruido ensordecedor todo el día y el Coliseo sigue en pie, después de más de 2 mil años de su construcción.

-USTED, madre Teresa, ¿qué opina?

-YO RESPETO mucho a monseñor Noriega, pero creo que a quien molesta el ruido es a él por las ceremonias, con que bajen al sonido algunos decibeles, solucionan el problema.

ADEMÁS, debe de llegar a un acuerdo para que durante una ceremonia eclesiástica, no haya evento ruidoso en Plaza de Armas y asunto solucionado: con el diálogo se arreglan las diferencias, si el ruido causara daños a la Catedral, el teñir de campanas ya se hubiera prohibido, al igual que los fuegos artifi ciales; es esta mi modesta opinión.

-YO TAMBIÉN creo que, ahora sí, el Obispón se manchó: en la Ciudad de México a cada rato hacen eventos más ruidosos que en Plaza de Armas de Zacatecas, y allá la Curia aguanta callada.

El Desgobierno de David Monreal Sigue Ocultando Asesinato

-PUES CON la novedad -que no es tal pero sí costumbre- de que el ‘desgobierno’ de David Monreal Ávila, sigue ocultando los asesinatos a los medios de comunicación; hoy me entero, por información ofi cial del Gobierno de México, que en Zacatecas se cometió ayer jueves 6, otro asesinato y lo ocultaron a la prensa: aquí está, véanlo: ‘Zacatecas 1 homicidio doloso’.

-¡QUÉ costumbre tan nefasta la de ‘El Holgazán’, esa de ocultar asesinatos!

-SI EL Gobierno Federal informa a nivel nacional la cantidad de homicidios dolosos diariamente, ¿por qué don David los oculta, y luego dice que van a la baja? Por eso nadie le cree nada, ha perdido credibilidad.

-¿QUIÉN CREEN que sea más mentiroso: ‘El RaTello’ o ‘El Holgazán?

-AHI SE DAN un quién vive: los dos están cortados con la misma tijera.

-¿USTED, madre Teresa, qué opina?

-EL PODER, en su momento, los hace iguales, ya lo dijo don Andrés Manuel López Obrador (AMLO): ‘El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos’.

-¡CIERTÍSIMO, Alex entregó a David un Zacatecas en bancarrota y David entregará a su sucesor, un Zacatecas moribundo: en el último censo, el IMSSS dio a conocer de que en el estado se perdieron 6,123 empleos formales, ¿se imaginan si Trump cumple con su locuaz amenaza de deportar a todos los paisanos ilegales?

-QUE LOS retache, méndigo ‘pelos de elote’ a ver quiénes les dan de tragar: son los mexicanos los que mueven en Estados Unidos la economía pues están en sembrando y cosechando alimentos, construyendo casas y edifi cios, ya que los güeros son muy huevones y le sacan al trabajo rudo.

YA quisiera ver a un gringo agachado todo el día cultivando fresa que se da a ras de tierra: no aguanta ni media hora; pero el mexicano está acostumbrando, por eso es la grandiosa ‘raza de bronce’, si todos los paisanos se regresaran a Zacatecas, y el gobierno apoyara con créditos y concesiones, el campo zacatecano daría de comer a todo México y hasta exportaría, pero, desgraciadamente, los gobiernos no apoyan en nada, ahí están los frijoleros que se parten el alma en el campo y cuando más o menos les va bien, son víctimas de los coyotes, porque al fi nal en los Centros de Acopio no les reciben sus cosechas, y el coyote se las compra a precios ínfi mos, pues los agarra ahorcados.

¡AH, PERO las cosechas de los hermanos Monreal Ávila, son las primeras que se reciben en los centros de acopio y a ellos sí les pagan de volada.

EN ZACATECAS somos tan fregones que en la UAZ se pueden formar ejércitos de ingenieros agrónomos sufi cientes para convertir el estado en un Edén: hasta ganar íamos terreno al desierto; desgraciadamente, los gobiernos no ayudan en nada, sobre todo los dos últimos: El RaTello y El Holgazán.

AHORA con las broncas que tenemos con el Trump, que nos sirva de experiencia para voltear los ojos a nuestro país y consumir lo que se produce en México y mandar a la goma los productos gringos.

NO OLVIDEMOS nuestra máxima: El Trabajo Todo lo Vence.

-SÍ, hay que rescatar el amor por lo nuestro, que no nos cambien nuestro oro por espejitos, ya estuvo suave.

-SI EN México trabajamos como los migrantes trabajan en el extranjero, pronto saldremos del bache, pero todos a chambear parejos, incluyendo los gobernantes.

-UYYY, pues entonces ya valió queso -don Roberto-, El Holgazán tiene muchos adeptos-.

-PUES COMO en Fuente Ovejuna: Todos en una..

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.