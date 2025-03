Mi Jardín de Flores

No le Aceptaron la Disculpa al Viejo Guangg

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Hoy, 8 de marzo, inauguramos en Palacio Nacional la sala ‘Mujeres en la Historia ́; se encuentra en el área abierta al público. Al llegar todas, rescatamos la memoria histórica de nuestras ancestras”: Claudia Sheinbaum Pardo

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 9 de Marzo de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Miles y Miles de Mujeres Zacatecanas

-HABÍA mujeres en sillas de ruedas, mujeres empujando carriolas con sus bebés, niñas, niños: la de ayer fue una marea humana que nos vino a recordar que, cuando la mujer se organiza, es imparable; ¡cómo me hubiera gustado estar ahí!

-NO FUE porque no quiso: Lupita y sus vecinas fueron, la invitaron pero usted no aceptó.

-ES QUE no puedo dejar de trabajar, yo extraño mucho mi mercado, mi clientela, y usted lo sabe, don Roberto.

-FUE UN éxito rotundo, que yo recuerde nunca se habían organizado tantas mujeres.

-Y ME gustó que la marcha y el plantón en Plaza de Armas fueron de manera pacífica, eso sí: les llovieron mentadas de madre e insultos al gobernador David Monreal Ávila, al secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza; y al secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, los tres tristes tigres que hace un año golpearon y encarcelaron a las mujeres feministas y a las periodistas.

–¡DESGRACIADOS méndigos, hijos de suchi… Pero en esta ocasión tuvieron miedo, ya sabían que iban a marchar miles de mujeres y que les iban a llover insultos:’ David Puto’, escribieron en el Palacio de Gobierno, y les llovieron insultos a sus mamacitas, el idiota del yéneral ofreció una disculpa por las represión del 8M, pero las mujeres mandaron a la goma al viejo guango.

“INSISTEN en que el Arturo Medina, el Rodrigo Reyes y el David Monreal renuncien, se vayan a Chihuahua a un baile, ¡ay, cómo me gustaría que la Dra. Claudia Sheinbaum escuchara las quejas en su contra y cesara a esos tres demonios por ojetes! .

“IMAGÍNENSE LO bonito que sería Zacatecas sin esos estorbos, les aseguro que sería el inicio del fin del desempleo y la recuperación económica, de seguro hasta Diosito se alegraría y nos enviaría un año con mucha lluvia y las mejores cosechas de la historia, esos tres ojetes tienen a Zacatecas en la lona y deben de irse”.

-OJALÁ y la Dra. Sheinbaum nos eche una manita y no libre de esas tres alimañas que tanto daño le han hecho a todo Zacatecas: ayer las feministas les demostraron que sin policías hay más seguridad, no hubo desmán alguno.

-PURAS mentadas.

-PARECE mentira, pero sin policías la marcha se desarrolló pacíficamente, no se necesitó ningún orangután uniformado que vigilara.

-PUES ahí está la muestra, con la marcha de ayer quedó demostrado- una vez más, que son los policías quienes imponen el desorden con su acostumbrada prepotencia y salvajismo.

Continúan las Desapariciones Forzadas y Secuestros

“CADA vez el narco batalla más para engatusar a la gente y agregarla a sus filas, por lo que ha aumentado los secuestros y desapariciones forzadas para integrarlos a sus cárteles de la muerte.

“CONTINUANDO con su loable labor social, hoy domingo nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las Cédulas de Búsqueda de: CARLOS DANIEL DELGADO DELGADO de 18 años, privado ilegalmente de su libertad en Fresnillo, Zacatecas, el 7 de marzo del presente ‘Año del Bienestar’, decretado por el gobernador David Monreal Ávila.

“ADÁN RIVAS QUINTERO de 27 años, privado ilegalmente de su libertad en Presa de Rivera, Fresnillo, Zacatecas, el 7 de marzo del presente año y, “JOSÉ ANTONIO ROMÁN CUEVAS de 57 años, privado ilegalmente de su libertad, en Sombrerete, Zacatecas, desde el 13 de febrero de 2025, ¿qué les parece?”.

-ANDAN muy gruesos.

-POBRES de quienes caen en sus garras.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.