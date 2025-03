Mi Jardín de Flores

La Reprimenda de AMLO a David Monreal

Por la Madre Teresa Chalchihuites

Miren, cada vez migran menos mexicanos hacia los Estados Unidos y eso es porque cada vez hay mejor situación económica en el país. Recordemos que el presidente López Obrador redujo la pobreza en más de 9 millones de mexicanas y mexicanos, y nosotros seguimos aplicando la misma máxima humanista: ́Por el bien de todos, primero los pobres”: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 10 de Marzo de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

No Sólo fue el Zócalo, Sino las Calles Adyacentes

-SÓLO EL Papa Francisco podría igualar la cantidad de mexicanos y mexicanas que en el Zócalo y calles adyacentes, reunió la Dra. Sheinbaum ayer domingo, porque como ella mismo dijo: ‘El amor a la patria siempre llama’.

-CIERTO, madre Teresa; y estuvo muy interesante lo que nos informó nuestra Presidenta y la manera en que lo dijo, respetuosa y fi rmemente: ‘México es un país libre, independiente, soberano y democrático’, por eso no hay que permitir que los gringos quieran hacerle la guerra al narco en nuestro propio territorio.

QUE los combatan allá, y que no se sigan haciendo pendejos: los mininarcos venden su veneno frente a las narices de los policías y éstos no los detienen, tienen añales que no atrapan a ningún pez gordo del narco, pero sí exigen que nosotros le hagamos su trabajo.

¿SE imaginan a los gringos en nuestro país guerreando con el narco? Incendiarían la nación; ya luego el gobierno gringo nos pasaría la factura, y nunca los sacaríamos; sin dinero para pagarles, los hijos de la chin… (censurado) nos cobrarían con la península de Baja California, y con recursos naturales, recuerden que a los güeros les brillan sus ojitos con nuestro litio.

-ESTOY de acuerdo con usted, doña Petra; creo que ustedes no olvidan el fuerte jalón de orejas que le dio el entonces Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a David Monreal, cuando el pen… tonto firmó un plan de seguridad con el entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar.

-SÍ, no olvido que en cuanto se hizo público tal plan de seguridad mafufo, mi ‘cabecita de algodón’ lo reprendió y le dijo que él no tenía ninguna autorización para fi rmar acuerdos con otros países, que eso era facultad exclusiva del Presidente de la República; fue entonces que David reculó y dijo que todo había sido un mal entendido, que él y Ken Salazar -que tuvo que tragar camote por pasarse de gandalla- , no habían fi rmado nada.

-FALTO de huevos, ‘El Holgazán’ mostró su mano peluda y luego la rasuró; así son los Monreal: ‘El Monris’, por su parte, muy machote con la Dra. Sheinbaum, en dos ocasiones se enfrentó a ella denostándola, primera cuando disputaron la candidatura a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, luego a la Presidencia de la República. Y como en las dos ocasiones mordió el polvo de la derrota, ahora su comportamiento con la Dra. Sheinbaum es el de un corderito… ¡hipócrita, para eso me gustaba!

-LO HACE para sobrevivir en la política, porque Ricardo bien sabe que en ningún otro partido estaría mejor: con excepción del PAN, el de Plateros ha militado en todos los partidos políticos de México, pues como bien dice Arturo Nahle, Ricardo es ‘una cobija muy miada’.

-UNA cosa quedó clara ayer domingo: tenemos una Presidenta valiente, capacitada, honesta, inteligente que ama y quiere a México; pido a mi Padre Dios que no cambie; en cuenta los cinco puntos que guiarán la estrategia de desarrollo nacional, me parecen muy bien, estos son:

1. FORTALECIMIENTO del mercado interno. Eso signifi ca seguir aumentando el salario mínimo y el bienestar de nuestro pueblo.

2. AMPLIAR la autosufi ciencia en alimentos básicos y en energéticos. Que se produzca en México lo que consumimos en México, lo principal.

3. PROMOVER la inversión pública para impulsar la creación de empleos. Ya inician este y el próximo mes: la construcción de trenes de México a Nuevo Laredo, y México a Nogales. Carreteras, obras de agua, de benefi cio social y en un millón de viviendas para el pueblo de México al que nos comprometimos.

4.-PROMOVER la producción nacional para el mercado interno con el Plan México, y

5. FORTALECER la base de nuestro proyecto, los Programas de Bienestar: la Pensión a Adulto Mayor, las becas, el Apoyo a Personas con Discapacidad, Sem brando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes Gratuitos. Y los tres nuevos programas: Apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad, becas para todos los niños de escuela pública, y el Programa de Bienestar Salud.

-YO LE tengo mucha fe a la Dra. Sheinbaum, porque siempre ha sido una mujer de izquierda, sus padres anduvieron en la lucha estudiantil del .68 y ella siguió sus pasos.

-DONALD Trump -se nota- le tiene respete, sabe de lo que ella es capaz.

-ES UNA gran mujer y llegó a la Presidencia en el momento preciso, con la confi anza y el apoyo de la mayoría del electorado.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.