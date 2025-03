Mi Jardín de Flores

Zacatecas, con Alta Criminalidad: 500 Asesinatos en 2024

Por la Madre Teresa Chalchihuites

Alejandro Moreno no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política, no tiene vergüenza, no vale la pena mayor asunto, estoy convencido que debería de estar en la cárcel, estoy convencido que mientras esté libre nos ayudara a desaparecer al PRI. Es el sepulturero mayor y si no me creen, pregúntenle a Manlio Fabio Beltrones: Gerardo Fernández Noroña

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 11 de Marzo de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

David Monreal, un Estorbo Para Verónica Díaz

SE ME quedó en el tintero un comentario sobre la senadora doña Verónica del Carmen Díaz Robles, a quien una periodista asistente a la Mañanera, le preguntó a la Presidenta, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, si no se caía en nepotismo en Zacatecas:

-PRESIDENTA, la Ley del Nepotismo sigue generando reacciones. Se tiene la percepción de que en un momento se pueda disimular, digamos, la disolución o la disociación de un vínculo familiar, principalmente en lo que tiene que ver con los cónyuges; o se mienta, como sucedió en las elecciones pasadas, en donde se registraron candidatos representando algunos sectores de la población y no fue así; por ejemplo, como puede ser el caso de la senadora morenista, Verónica Díaz, expareja del hermano del actual gobernador de Zacatecas.

¿AQUÍ APLICARÍA la ley al respecto o se tienen contemplados, justamente, dentro de esta iniciativa este tipo de situaciones, Presidenta?

-LA reforma constitucional que enviamos -contestó la Presidenta-, inclusive, establece, creo que son tres años de haberse separado de su pareja; o sea: no puede ser candidato o candidata al mismo puesto de elección popular, esposa, esposo, hija, hijo, hasta el cuarto nivel de relación.

ADEMÁS, en caso de esposos o esposas, tiene que haberse divorciado, separado con tres años de anticipación. Eso es lo que la propuesta que nosotros enviamos, creo que es bastante contundente, ¿no?’.

-BIEN –replica la reportera- Y esta Ley de Nepotismo sería la antesala para aplicarla a nivel administración pública, Presidenta? Usted en un momento dado…

-ESO YA existe, ya está legislado -ataja la Dra. Sheinbaum-. En cualquier caso, no pueden depender de la persona o contratar a alguien que dependa de la persona a un familiar en cuarto nivel, eso tiene mucho ya en la legislación mexicana.

SI NO me acuerdo, fue de Miguel de la Madrid, de aquella época, cuando se hablaba de la renovación moral —que no fue mucha, ¿verdad?—, pero sí pasó esa ley, si mal no me acuerdo.

LA ÚNICA excepción es cuando la persona ya estaba trabajando. O sea, si hay una persona que trabaja desde hace 15 años y luego llega un jefe, pues no puede ni subir ni bajar, pero no lo puede correr, porque ya tiene —digamos— antigüedad en el cargo; pero en todos los otros casos no puede haber contratación’, ¿qué les parece, la manera en que contestó la Presidenta Sheinbaum?

-FUE clara: la Verónica Díaz, sí puede ser candidata en 2027, puesto que ella ya tiene más de tres años que se divorció del Luis Enrique Monreal Ávila.

EL QUE debe estar muy agüitado es el Saúl Monreal Ávila, su excuñado, pues la Vero signifi ca una gran piedra en el zapato para 2027: para mí que ‘El Cachorro’ ya chupó Faros.

-A COMO están las cosas hoy, sí: Verónica está en buena posición para aspirar a la candidatura por Morena: el problema que le veo es su extrema cercanía con David Monreal, eso le estorba porque la gente ya está hasta la madre de los Monreales.

NO POR nada Ulises Mejía Haro es el que va arriba en las encuestas, si Morena quiere conservar Zacatecas, el exalcalde es el que tiene más simpatía, como presidente municipal de la capital del estado, hizo un buen papel: es joven, honesto, tiene experiencia y es muy chambeador.

LOS MONREAL le tienen tirria a Ulises, intentaron quitarlo del camino por todos los medios, y tuvo que remar contracorriente: es un caso único, pues su nombre no apareció en las boletas, porque de última hora ganó su inclusión en los tribunales electorales y fue una lucha titánica informar al electorado que el nombre del candidato era otro, pero que votando por Morena, votaban por él.

Y CUANDO los Monreal, cantaban victoria… ‘¡Tómala barbón!’, Ulises gana la diputación federal y los M tuvieron su noche Triste Yo creo que Ulises va a ser el candidato de Moreno a gobernador”.

-ES USTED MUY convincente, don Roberto, analizando bien las cosas, el problema de la señora Verónica es su cercanía con don David, quien se ha ganado a pulso la animadversión de los zacatecanos, que ya no quieren saber nada de ellos, sobre todo los campesinos que siguen extrañando al joven Fito Bonilla Gómez, a quien don Alejandro traicionó vilmente, en la elección de 2021, qué cosas ¿verdad?

-LA TRAICIÓN al Fito Bonilla, fue pasalvar el pellejo, el Fito no hubiera permitido ningún acuerdo en los oscurito, como sucedió entre El Monris y el Alito, para darle el triunfo al David, como lo evidenció la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, en aquellos videos que dio a conocer en Internet: el tal Alito entregó la gubernatura de Zacatecas para no ir a la cárcel acusado por peculado.

ESE Alito es un cochinote, por eso el Noroña le dice sus verdades: no vende a su abuela porque no tiene, ¡asco de viejo!

Muy Contentos por los 500 Asesinatos en 2024

EL DESGOBIERNO de David Monreal sigue muy orondo, presumiendo que el año pasado (2024), nomás se cometieron 500 asesinatos, y eso bastó para hacer sonar las campañas y gritar a los cuatro vientos que fue un exitoso Año de la paz.

-PUES 500 asesinatos en un año, sigue siendo una cantidad muy elevada y si lo medimos per cápita, ai nos estamos dando un tiro con Guanajuato, que tiene más de 6 millones 166 mil habitantes, mientras que nuestro Zacatecas apenas tiene un millón 622 mil 138 habitantes, entonces no hay por qué festinar, cuando seguimos siendo uno de los estados con mayor criminalidad.

-LA VERDAD, sí -dice doña Petra-, hasta da hueva hacer comparaciones aritméticas, porque 500 asesinatos son muchos, además de los que acostumbra a esconder en el clóset El Holgazán, pues ya sabemos cómo se las gasta.

Las Desapariciones Forzadas

-EN DONDE sí tiene David muy pocas posibilidades de esconder delitos de acto impacto, es en la desaparición de personas, pues todos los días, por lo regular, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica Cédulas de Búsqueda, como lo hace hoy miércoles 12 de marzo: LUIS HUMBERTO MARTÍNEZ MORENO de 22 años, desaparecido forzadamente en Guadalupe Zacatecas, el 9 de marzo de este.Año de la paz y el Bienestar.; no se rían, así lo decretó David Monreal. SERGIO ADÁN ALVARADO JUÁREZ de 34 años, desaparecido forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, desde el 13 de enero de 2023.

RAMIRO SOLÍS ARCEO de 27 años, desaparecido forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, desde el 8 de junio de 2024, y RUBÉN DANIEL BELTRÁN ALANIZ de 21 años, desaparecido forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, desde el 25 de febrero de 2023.

Se Orinó Afuera de la Bacinica

-AHORA sí, que el Carlos Peña Badillo, propietario delmPRI en Zacatecas, se orinó fuera de la bacinica, mira que criticar la asamblea de información de la Dra. Sheinbaum, a la que fueron más de 350 mil morenistas a escucharla al Zócalo de la Ciudad de México, no habla bien de él, yo lo creí una persona más sensata, la verdad.

-SÍ, yo creo que en esta ocasión Carlos Peña la cajeteó: opinó con el hígado, ni parece alumno de Miguel Alonso; la situación lo ameritaba, enfrentar a un desquiciado como el esquizofrénico Donald Trump, no es cualquier cosa y era necesario que el pueblo de México se diera cuenta de cómo estaba la situación y el evento fue un éxito, porque tuvo mucha cobertura, no hubo medio alguno que no replicara la información.

-Cierto, fue un evento muy importante y muy replicado, yo estuve monitoreando y puedo asegurar que fue un éxito, pero pues siempre hay gente envidiosa: que Dios los perdone.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.