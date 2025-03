Comenzó la Guerra Contra la Alimentación Chatarra a Nivel Nacional: Uswado Pinedo

“Hay Alimentos que Envenenan a la Población”

Por Nallely de León Montellano

Uswaldo Pinedo Barrios, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), dio a conocer que, desde la dependencia que encabeza, realizarán una jornada de pláticas en las escuelas de educación básica y algunas secundarias, con la finalidad de concientizar a estudiantes, docentes y madres y padres de familia respecto al cuidado y autocuidado de la alimentación.

En este sentido, el funcionario explicó que “tema que va a llevar la OPD (órgano público descentralizado) IMSS-Bienestar como tal, es la detección de peso, talla en los niños, ver cómo están sus dientes, alimentos sanos en las escuelas donde no haya más chatarra”.

Mencionó que cuentan con una lista de alimentos aptos y no aptos para su consumo, la cual se compartirá en casa uno de los centros educativos con la finalidad de retirar los puntos de venta de alimento chatarra en estos, actividad que ya arrancó a nivel nacional a partir de este 13 de marzo.

Ante ello, el funcionario destacó la importancia de que surja alguna legislación para poder eliminar los elementos chatarra que están envenenando a la población, no solo en las instituciones educativas, “sino en todos lados, para que ya no nos llegue ese alimento que en realidad no se está envenenando”.

Reiteró que las acciones principales serán de concientización, por lo que de momento la SSZ no tiene acercamiento o injerencia en lugares externos, ya que únicamente a través de alguna iniciativa legislativa podrían interferir en estos sitios.

Mientras tanto, reiteró que, de momento, continuarán con la campaña de concientización y eliminación de alimentos chatarra en las escuelas de educación básica para garantizar una vida más sana entre las niñas y los niños, además de inculcar la cultura de la buena alimentación en ellos y sus núcleos familiares.