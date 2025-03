Por Mala Alimentación, Avanzan Enfermedades Renales: Jiménez

“La Primera es la Diabetes”, Alerta

Por Nallely de León Montellano

Con la finalidad de reconocer la importancia de la salud renal como un problema de salud pública que afecta directamente el entorno del paciente y su familia, este jueves se llevó a cabo un evento conmemorativo del Día Mundial del Riñón en presencia de autoridades de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) y personal médico del ISSSTE.

La primera causa del padecimiento de enfermedades renales es la diabetes, seguido de la hipertensión arterial y el sobrepeso.

Es decir, un paciente con diabetes es propenso a ser hipertenso y, por ende, aumentan sus probabilidades de desarrollar una enfermedad renal, por ello es importante llevar una dieta balanceada, beber agua, no fumar, no automedicarse, controlar la glucosa y la presión de la sangre y hacer ejercicio.

En su mensaje, Carlos Daniel Jiménez Mej ía, presidente del Colegio de Nutriólogos de Zacatecas, enfatizó en que “la salud renal es sumamente importante para que el resto de los órganos funcionen en armonía; lamentablemente nunca se le toma la importancia hasta que ya hay un problema”.

Mencionó que, como Colegio de Nutriólogos una de sus metas es hacer más partícipe a la sociedad con la fi nalidad de crear lazos de comunicación con otras especialidades a efecto contribuir en la salud de los pacientes.

Resaltó que, en todo el mundo, existen más de 850 millones de pacientes que padecen enfermedad renal, “lamentablemente esta cifra seguramente no es real ya que más de la mitad de los pacientes no saben que tienen alguna enfermedad renal”, es decir, de 100 personas, 9 tienen una enfermedad renal y no lo saben.

Por su parte, Oswaldo Pinedo Barrios, titular de la Secretaría de Salud, comentó que la mala alimentación ha sido el factor principal por el cual las y los pacientes presentan este tipo de enfermedad, por lo que resaltó que no debería ser complicado llevar una buena alimentación para garantizar una buena salud renal.

Como parte de la conmemoración del Día Mundial del Riñón, se realizaron algunas conferencias con la fi nalidad de concientizar al personal médico respecto a los padecimientos renales y la importancia de la prevención de los mismos.