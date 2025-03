Mi Jardín de Flores

Los Monreal, son Rateros: Padre Pistolas

Por la Madre Teresa Chalchihuites

“Hoy se publica en el Diario Ofi cial de la Federación la reducción de 342 trámites a 151, que es la primera etapa de la simplifi cación y la digitalización de trámites para todas y para todos, para que el gobierno sea más efi ciente, menos burocrático y podamos erradicar todavía lugares donde se presentan actos de corrupción: Claudia Sheinbaum Pardo

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 14 de Marzo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Oootro Asesinato a Balazos

PUES CON la ‘novedad’ -que no es novedad- de que, en Zacatecas, el narco no descansa y ayer los cobardes asesinos mataron a balazos a otro de nuestros paisanos, como lo publica hoy viernes 14, nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

UN INDIVIDUO, del que la Fiscalía no da datos mayores datos- fue secuestrado, torturado y ejecutado a balazos para después arrojar su ensangrentado cadáver en el camino de terracería que conduce a la comunidad La Victoria, a la altura del fraccionamiento San Joaquín, territorio municipal de Pinos.

FUERON LUGAREÑOS los que al fi lo de las 7:00 de la mañana reportaron el macabro hallazgo al Sistema de Emergencia 911, lo que provocó la movilización de policías municipales, estatales, efectivos de la Guardia Nacional y militares al lugar del hallazgo. Obviamente, no hay detenidos.

David Sigue Metiendo Cadáveres en el Clóset

-PERO ayer fueron dos los asesinatos cometidos en Zacatecas, sólo que David Monreal metió en el clóset de la ignominia, un cadáver y nomás reportó un asesinato a la prensa, para no salpicar tanto de sangre a su ‘Año de la paz y Bienest’a.

-¿CÓMO se dio cuenta, si el compañero Margarito nomás reportó un homicidio doloso?

-PORQUE consulté el gráfi co del Gobierno de México, miren, aquí está: Zacatecas, dos asesinatos.

-PINCHE costumbre de engañar a la gente tiene ‘El Holgazán’.

Y los Desaparecidos, Siguen sin Aparecer

EN CUANTO a los desaparecidos, secuestrados, levantados o privados ilegalmente de su libertad, la cifra es más escandalosa; hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica en su edición de hoy viernes 14 de marzo, la marcha y plantón en Plaza de Armas, por la desaparición forzada del transportista Fernando Ramos Amador, de 60 años.

FERNANDO Ramos, salió de su hogar el pasado 9 de febrero para dirigirse a una cabalgata al municipio de Sombrerete, pero desde entonces su familia y amigos, no han vuelto a saber de él, por lo que exigen su pronto regreso sano y salvo.

AL RESPECTO, el fi scal Cristian Paul Camacho Osnaya fue entrevistada por la periodista Irma Mejía, corresponsal de una de nuestras agencias -El Universal-, y dijo que desde que tuvieron conocimiento del caso, que fue el 25 de febrero, han realizado diversad diligencias y despliegues de búsqueda en varias zonas con el apoyo de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, pero, desgraciadamente no han tenido éxito.

OTRA compañera, Nallely Díaz de León Montellano, también cubrió la marcha- plantón de protesta por la desaparición del conocido y querido transportista, que inició a las 10:00 de la mañana: ‘¡No somos uno, no somos 100, pinche David cuéntanos bien!’, ‘¡Gobernador, ya ponte a trabajar!’, ‘Los queremos vivos, libres y sin miedo!’, fueron unas de las muchas consignas que coreó la muchedumbre, acompañada de ruidosos camiones y tractores .

ES DE comentar, que familiares de Jorge García Trejo y AdriánBalderas Plascencia, también secuestrados por la ‘maña’, en los municipios de Calera y Villanueva, respectivamente, se unieron a la protesta, consigna el compañero fotoreportero, Adolfo Vladimir, de cuartoscuro, otra de nuestras prestigiadas agencias .

NO recuerdo otro gobierno con más marchas y plantones de protesta, como este de David Monreal.

-ES CIERTO, no había reparado en esto.

-SÍ, .

EL Holgazán’ superó, con creces, a ‘El RaTello’.

-NO SÉ por qué presiento que en cualquier momento la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano, va a encontrar en territorio zacatecano, un ‘campo de exterminio’, como el de ‘El Rancho Izaguirre’, de Teuchitlán, Jalisco.

-¡AY, no, ni lo diga!

-YO TAMBIÉN tengo ese presentimiento, no olviden que en la administración de El RaTello, se descubrieron muchas narcofosas y tambos pozoleros, entonces no hay que descartarlo.

Muy Buena Campaña de Alimentación

-DON CARLOS Daniel Jiménez Meja, presidente del Colegio de Nutriólogos, de Zacatecas, da la voz de alerta hoy viernes 14 de mayo en nuestro Diario Página 24 Zacatecas: ‘En el mundo -afi rma- existen 850 millones de pacientes que padecen enfermedad renal: Lamentablemente esta cifra seguramente no es real ya que la mitad de los pacientes no saben que tienen una enfermedad renal, todo por la mala alimentación.

POR ESO la Presidenta de México, Doña Claudia Sheinbaum, va a continuar el programa que dejó pendiente el Presidente don Andrés Manuel López Obrador, de evitar que en la cercanía de las escuelas se vendan alimentos chatarra.

-POR ESO yo vendo frutas y verduras a muy buen precio, para contribuir a una alimentación sana -dice doña Petra-, así es como yo apoyo la buena salud de mi patria chica: Chalchihuites, por lo que me vale gorro que alguna gente me diga vieja verdulera, yo me siento orgullosa de vender frutas y verduras y no vender alimentos chatarra como en El Oxxo que, principalmente, nocivas vende frituras.

-YO NUNCA he sabido que la llamen así.

-YO TAMPOCO, es más, la gente la quiere y la respeta porque usted no se manda con los precios y vende calidad.

-SUCEDE porque me tienen envidia dos, tres, pero pues no soy monedita de oro.

-ES QUE hay gente transa que se enoja porque usted da kilos de a kilo, no de 800 gramos y a mejor precio.

-ESO SÍ, gano menos pero vendo más, no me gusta estafar a mi clientela.

-PUES OJALÁ y todos los comerciantes dejaran de vender comida chatarra, refrescos y tanta porquería.

-ES LO que les recomiendo a mis marchantas, en lugar de una Caca Cola o Pinchicola, con un melón por ejemplo- y poca azúcar, hagan agua de fruta, esa sí es sana y quita la sed; con dos, tres plátanos se hacen un buen licuado pa toda la familia: un té, un cafecito son mejor que cualquier refresquillo, por cierto cada vez más caro y que provoca diabetes, por eso el padre Pistolas se enoja y les dice pinches viejas panzonas, porque comen puras frituras y su Caca-Cola.

-ME CAE bien ese cura -dice don Roberto- porque es de los míos: mezcalero, tequilero y le gusta cantar y es muy directo: habla al chile y no se anda por las ramas, ¿no madre Teresa?

-DE TODO hay en la Viña del Señor, es muy corajudo pero buena gente y muy directo, además de ser desprendido y ver por su gente, a algunos no les gusta su manera de ser, pero he visto que a sus misas va mucho gente y el pueblo lo quiere mucho; además de que recibió un templo en ruinas y lo ha estado remozando: en lo particular, a mí me cae muy bien, ojalá y tuviéramos en Zacatecas, presbíteros como el llamado padre Pistolas.

-VÍ UN video en redes sociales, sobre su visita a Villanueva: llegó vestido de charro con su sombrero ancho y pistola al cinto, lo recibieron con una comida, se echó unos tequilas, canto varias canciones y dijo que los hermanos Monreal son unos políticos muy rateros, por lo que la gente le aplaudió a rabiar.

-YO TAMBIÉN lo vi, me hizo reir mucho, jajaja. Usted, madre Teresa, ¿qué le pareció?-.

-ES MUY dicharachero, reitero, me cae bien y hace mucho por la gente. No lo veo mucho, pero escucho que todos hablan bien del llamado padre Pistolas.

-PUES ES muy popular y da buenos sermones que provocan mucha risa por lo coloquial, y hasta los combina con chistes subidos de color.

-AL SANTO Padre Amaro le cae muy bien y sí, también se desternilla de risa.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Sabtísima de Guadalupe.