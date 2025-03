Diputado José Narro Céspedes Fortalece Coordinación Para el Desarrollo Educativo y Social en Zacatecas

Guadalajara, Jalisco – Con el firme compromiso de impulsar el desar rollo educativo, cultural , deportivo y de extensión en benef icio de las y los zacatecanos, el Diputado Federal José Narro Céspedes sostuvo un encuentro en la histórica Casa Zuno.

Acompañado por la rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, y el activista Manuel Robles de la Torre, el legislador compartió reflexiones y propuestas para garant izar que la educación l legue a cada r incón del país, priorizando a quienes más lo necesi tan.

“El acceso a la educación no es un privilegio, es un derecho. Estamos trabajando para que la just icia social no sea solo un di scurso, sino una realidad palpable” , señaló Narro Céspedes.

Durante la reunión, se destacó la importancia de consol idar opor tunidades de desarrollo para Zacatecas, con un enfoque en mejorar las condiciones de vida de la población y for talecer un gobierno cercano a la gente.

El Diputado José Nar ro Céspedes rei teró su compromiso con la t ransformación del es tado, asegurando que seguirá trabajando para que Zacatecas tenga el futuro de opor tunidades y crecimiento que su gente merece.