Otra vez Morena y Verde dan la Espalda a la Banda del Estado y su Director

En un vídeo difundido ayer por el Presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, demostró que tanto Morena como el Partido Verde salieron ayer por la puerta de atrás en la LXV Legislatura, cuando la fracción priista pidió resolver el tema de la Banda del Estado y su Director acusado injustificadamente.

Al no haber quórum legal para llevar a cabo la sesión de trabajo, Peña Badillo subrayó que con estas acciones queda muy claro que en temas como este Morena y sus aliados no tienen capacidad para defender, y mucho menos para enfrentar los verdaderos problemas torales que tienen México y Zacatecas.

Que fácil hubiera sido quedarse a defender y argumentar por qué el ataque, el maltrato y la afectación a los derechos laborales de las y los integrantes de la Banda del Estado, así como a su exdirector Salvador García y Ortega, indicó.

En este sentido, el dirigente estatal priista agradeció a las Diputadas y Diputados del PRI, PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano por defender y acompañar las causas y derechos de las y los trabajadores de la Banda del Estado, así como al Maestro Salvador García y Ortega, quien lo único hizo fue poner en alto el nombre del Estado, su cultura y su tradición.

Finalmente, enfatizó que con el silencio y la ausencia queda claro que los que no tienen la razón están del otro lado, porque dijo, no es posible que no se dé la cara y que se prefiera salir por la puerta de atrás para no enfrentar un tema que lo único que necesitaba eran argumentos.