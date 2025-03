Mi Jardín de Flores

Los Balazos Hicieron Huir a los Turistas

Por la Madre Teresa Chalchihuites

El Poder Judicial, prácticamente ningún país del mundo se elige por voto popular. Aquí en México se elegía por la Cámara de Senadores a la Suprema Corte, y a los jueces por ellos mismos, por el Poder Judicial. Ahora vamos a ser el país más democrático del mundo porque, por primera vez, todo el Poder Judicial va a ser elegido por el pueblo de México. Eso quiere decir: Con el pueblo, todo; sin el pueblo nada: Claudia Sheinbaum Pardo

CHALCHIHUITES, ZAC. – Domingo 16 de Marzo de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíri tu se l lena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tel lo Cr i s – terna, nos mantuvo desde el 12 de sept iembre de 2016, hasta el 11 de sept iembre 2021, que logramos sal i r con el poder del voto ciudadano y del mi lagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminal idad cont inúa, adem ás de la corrupción y la impunidad.

El Narco Anda Desatada en Pleno Centro Histórico

-ME DICEN que en la capital del estado, regresó por sus fueros el narcotráfico, y que está vendiendo drogas en muchos antros y los ataque armados están a la orden del día.

NO LO quer ía creer pero hoy domingo nuest ro Diar io Página 24 Zacatecas, vuelve a poner el dedo en la llaga, al informar que en la esquina de la avenida Juarez, con Hidalgo, en pleno Centro Histórico de la capi tal del estado, a las 6:30 de la tarde un hombre fue atacado a balazos ante los ojos de varios turistas y locales, que huyeron despavoridos al escuchar el estruendo de los balazos.

– ¡SAGRADO Corazón de Jesús , apenas que ya estaba regresando graneado el turismo a la capi tal del estado y los malos organizados los vuelven a echar en carrera , e s to nuevamente hará que los turistas no nos visi ten: no cabe duda de que seguimos de malas, porque resulta que, cuando tenemos dinero para comer carne, es vigilia.

-Y NO solamente se sol tó la balacera en el Centro Histórico, sino también a unos pasos del Mercado de Abastos: a pleno sol, dos personas fueron baleadas y por la gravedad de sus heridas rápidamente las trasladaron al Hospi tal del IMSS.

LO CAÑÓN es que, habiendo tanta vigi lancia pol iciaca, los matones a sueldo no hayan sido detenidos; es inverosímil, pues esos dos lugares se caracteriza por tener la mejor vigilancia y cantidad de pol icías.

-SI hemos de ser sinceros, todo Zacatecas, con excepción de nuestro amado Chalchihui tes -la suiza zacatecana por su seguridad-, la inseguridad es el pan nuestro de cada día, vean a Villanueva, la periodista Irma Mej ía, corresponsal de El Universal , una de nuestras agencias, hoy escribe sobre los dos asesinatos a balazos en Vi l lanueva, dice que el Rodrigo REyes Murgeza “El Gustavito” , aseguró que los hechos se dieron en un enfrentamiento entre grupos del narco antagónicos, y que der ivado de este enfrentamiento, llegaron a un hogar, echaron la puerta abajo y balearon a un jovenci to de 19 años que horas después murió al no soportar las heridas de bala que lo hicieron perder mucha sangre.

OBVIAMENTE, no hubo detenidos. . . como siempre sucede..

Y las Desapariciones Forzadas, Persisten

EN CUANTO a las desapariciones forzadas , és tas per s i s ten, hoy domingo 16 nuestro Diario Página 24 Zacatecas , publ ica las Cédulas de Búsqueda de: EDWIN ORLANDO MANSO VELA de 26 años desaparecido forzadamente en Jerez de García Sal inas, el 11 de marzo de 2025 y, JUAN ANTONIO IRACHETA DE LA ROSA de 42 años, desaparecido forzadamente en Guadalupe, Zacatecas, el 11 de marzo dr 2025.

-ESTO YA valió chetos, el turismo, que ya estaba regresando graneadito, volverá a ausentarse, ¡cómo se extraña a Amal i ta García y Miguel Alonso!: fueron doce años de vacas gordas que, difíci lmente, regresarán en la actual administ ración de El Holgazán, pues no hay visos de que el David se levante temprano y se ponga a trabajar, como lo promet ió cuando andaba en campaña.

OTRO defraudador del corte del Pinocho de Bernárdez, que nos promet ió el cielo y la gloria y al final saqueó las arcas del estado y, como el mayate, se fue con todo y el hi lo, ¡desgraciado narizón RaTel lo, hoy hace casitas para venderlas, o sea, con el dinero que nos robó formó su propia constructora la maldita rata!

-TRANQUILA, doña Petra, tranquila: serenidad y paciencia.

-ES QUE da coraje, madre Teresa, el pueblo batal la para comer t res veces al día, son muchos los zacatecanos que comen una sola vez al día, otros desayunan y comen, pero no cenan y se van a dormir con la panza vacía, porque las promesas electorales de El Holgazán quedaron en eso, puras promesas como las siguientes:

EL RESCATE y fortalecimiento de las actividades económicas MEJORES condiciones de vida para las familias bajo un esquema de sustentabilidad y respeto a recursos naturales CUBRIR su mercado interno para convertir al estado en un proveedor de alimentos a nivel nacional e internacional IMPULSAR la actividad turística y de servicios de todas las regiones INDUSTRIALIZACIÓN de los productos del campo con valor agregado y exportarlos IGUALDAD de oportunidades y de percepción salarial Los Cuatro Ejes Fundamentales Para Sacar Adelante a Zacatecas ENTRE las acciones que Davi d Monreal prometió, hay cuatro ejes fundamentales en su plan de gobierno. Entre ellos, propuestas en materia de género, como: UN GABINETE mayormente conformado por mujeres INCREMENTAR gradualmente el presupuesto de la Secretar ía de la Mujer, hasta duplicarlo COADYUVAR con el sector privado para reducir la brecha salarial PERSPECTIVA de género como un elemento transversal en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas IMPULSAR cambios legales que abonen a la paridad de género en todos los cargos públicos ADECUAR y crear espacios de atención, y mejorar los mecanismos de vigilancia Impulsar a las mujeres del sector rural con presupuesto a programas de apoyo Programas de financiamiento específicos y accesibles para las empresarias y emprendedoras PROGRAMAS de capacitación continua para las mujeres en los ámbitos educativo, económico y social CREACIÓN de programas con perspectiva de género que impulsen la participación de las mujeres en el deporte MEJORAR la Economía de Zacatecas. ¿Qué más Propuso David Monreal? TAMBIÉN armonización de la pol ítica del estado con el plan nacional y programas de prevención del delito fortaleciendo la educación, la cultura y el deporte.

¿QUÉ les parece?, ¿cumplió?

-¡DE LENGUA me como un plato copeteado, puro cuento resul tó David!

-SUSCRIBO lo dicho por don Roberto.

-RESULTÓ igual o peor que El RaTello..

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.