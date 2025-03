Bazar de Mujeres Emprendedoras Crece y se Consolida Tras año y Medio de Actividad: Gloria Perez

“Yo soy Comerciante de Toda la Vida”

Por Miguel Alvarado Valle

A un año y medio de haber iniciado un bazar dominical, un grupo de mujeres emprendedoras ha encontrado en este espacio una oportunidad para impulsar sus negocios y generar ingresos. Gloria Isabel Pérez, coordinadora del Bazar Mujeres Emprendedoras, relata que la iniciativa surgió de la necesidad de contar con un espacio de venta estable.

“Yo soy comerciante de toda la vida, y varias compañeras me preguntaban por qué no hacíamos un bazar. Me moví en la presidencia municipal y, aunque al principio fue complicado, logramos que nos dieran el lugar. Desde entonces, hemos estado aquí”, explicó.

Indicó que el bazar, que en sus inicios estaba conformado únicamente por mujeres, con el tiempo ha dado cabida también a emprendedores hombres. Informó que cada domingo, de 12:00 a 19:00 horas, el espacio se llena de vendedores de diferentes perfiles, entre ellos personas de la tercera edad, madres solteras y estudiantes que buscan costear sus estudios.

“A todos se les da la oportunidad”, enfatizo Gloria Isabel. En cuanto al crecimiento del proyecto, la coordinadora mencionó que al principio eran alrededor de 120 participantes, sin embargo, algunos se retiraron al no ver resultados inmediatos en sus ventas. A pesar de esto, el interés no ha disminuido, y nuevas personas se han sumado con el tiempo, “uno que ya es comerciante sabe que hay días buenos y malos, pero hay quienes se desesperan. Aun así, el grupo sigue creciendo”.

Por otro lado, apuntó que actualmente, los emprendedores ofrecen una amplia variedad de productos, desde alimentos y repostería hasta ropa, joyería, perfumes y artículos para niños, como pinturas al óleo y figuras de yeso.

Gloria Isabel comentó que el respaldo de las autoridades municipales ha sido fundamental para la permanencia del bazar, ya que la gestión con la administración anterior permitió consolidar el proyecto, y la nueva administración ha mantenido el apoyo, “Nos siguen dando la oportunidad de trabajar”.

Además, destacó que el bazar no solo es un espacio de venta, sino que también se organizan actividades especiales en fechas importantes, como en el Día del Niño, donde hacen eventos con regalos, tómbolas y juegos para que la gente se motive a comprar”, detallo Finalmente, Gloria Isabel hizo una invitación a la ciudadanía para que visite el bazar los domingos, “ya viene el buen clima, y es un espacio donde pueden venir en familia y encontrar de todo. Hay opciones tanto para niños como para adultos”, finalizó.