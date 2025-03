La Presidenta Inaugura Planta Potabilizadora Carrizal II Para Garantizar Abasto de Agua de Calidad

En Tabasco

Esta planta suministrará agua para 400 mil habitantes y contó con una inversión conjunta de mil 198 mdp.

Anunció que de manera conjunta, el Gobierno de México, el estado y los municipios, realizarán obras en los siguientes tres años desde planes municipales; protección contra inundaciones y tecnificación de cinco distritos.

“El pueblo de México hoy está empoderado, cuando un pueblo conoce la fuerza de su historia y la fuerza que tiene la unidad, no hay nada que lo pueda detener”, resaltó.

Centro, Tabasco.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración de la Planta Potabilizadora Carrizal II, en Tabasco, que forma parte de los Proyectos de Infraestructura Hídrica del Plan Nacional Hídrico, la cual suministrará agua de calidad a 400 mil habitantes.

“Estamos dando continuidad a algunas obras que nos encargó el presidente López Obrador, una de ellas es esta Planta Potabilizadora que inició en 2023, su construcción. Muchos lugares no tienen agua, tienen escasez de agua en el país; y otros lugares, como Tabasco, que tienen agua, no se recibe agua de calidad en las viviendas, cosa que era un absurdo. Tenía que haber venido un presidente tabasqueño para que resolviera el problema de agua para Villahermosa. Y le estamos dando, evidentemente, continuidad a todas esas obras”, informó.

Agregó que, desde el Gobierno de México, se impulsarán obras adicionales para garantizar agua potable, como es el caso de la tecnificación del riego agrícola para que el agua que no sea utilizada se destine al consumo humano.

“Estamos haciendo varios proyectos para el Programa Nacional Hídrico. Algunos proyectos son proyectos estratégicos para llevar agua a donde históricamente no ha llegado el agua. Otros, tienen que ver con hacer eficiente el riego agrícola. La mayor parte del agua que se consume en el país es para riego; si eficientamos y tecnificamos el riego, vamos a tener agua que se va a poder distribuir para otros usos, particularmente para consumo humano”, agregó.

Destacó la necesidad de trabajar de manera conjunta con los tres niveles de gobierno, ya que la suma de recursos municipales, estatales y federales ayudará a construir proyectos que garanticen el derecho al agua.

“Si sumamos el recurso municipal, el recurso del gobierno estatal y el recurso federal, entonces podemos hacer programas de agua para los próximos tres años para todos los municipios del país. Y eso es lo que estamos haciendo en todo el país, para atender uno de los temas más importantes, que es el tema del agua”, puntualizó.

Destacó que en coordinación con el Gobierno de Tabasco se convertirá a esta entidad en la mayor productora de alimentos en el país, gracias a que cuenta con los recursos para contribuir de manera muy importante a la soberanía alimentaria.

“Ya acordamos con Javier (May, gobernador de Tabasco) también y con el secretario Berdegué, que es el secretario de Agricultura, que tenemos que hacer que Tabasco sea todavía un mayor productor de alimentos en el país. Tiene todo Tabasco: tiene buen suelo, tiene buena tierra, tiene agua, que no hay en otros lugares de México y, sobre todo, tiene a las tabasqueñas y tabasqueños, un pueblo trabajador”, resaltó.

En ese sentido, reiteró que el gobierno federal comprará cacao a las y los productores de Tabasco para fabricar chocolate y venderlo en las Tiendas del Bienestar de todo el país. Además, destacó el momento histórico que vive el país, con el empoderamiento del pueblo de México que radica en la fuerza de su historia y de su unidad.

“Es un momento muy especial para nuestro país. La oposición no lo entiende, los adversarios no lo entienden, otros que se beneficiaron durante años de los gobiernos no lo entienden, pero es muy sencillo: el pueblo de México hoy está empoderado. Cuando un pueblo conoce la fuerza de su historia y la fuerza que tiene la unidad, no hay nada que lo pueda detener, y eso es lo que está viviendo hoy nuestro país: la fuerza, el poder, la dignidad de su pueblo, que es lo que nos hace únicos en todo el mundo en este gran momento de la Cuarta Transformación”, añadió.

El subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Felipe Zataráin Mendoza, precisó que esta Planta Potabilizadora tuvo una inversión de mil 198 millones de pesos (mdp), de los cuales 931 mdp son recursos federales y 267 mdp municipales, con lo cual se construyó una plataforma de captación en el río Carrizal, una planta de bombeo y el acueducto Usumacinta.

Destacó que tiene una capacidad de potabilización de mil litros por segundo, los cuales serán aprovechados al máximo con la construcción este año de tres circuitos, para lo cual ya se tiene una inversión conjunta de 83 mdp y se beneficiará a 165 mil habitantes. Informó que la obra de captación realizada en el río Carrizal, como parte de este proyecto, proporciona agua para dos plantas: Planta Potabilizadora Villahermosa, de dos mil litros por segundo y la de recién inauguración, Planta Potabilizadora Carrizal II. En suma se proporcionan tres mil litros por segundo, lo que representa dos terceras partes de lo que se consume en Villahermosa.

Informó que, como parte del Plan Nacional Hídrico, el Gobierno de México tiene contemplada una inversión en Tabasco de mil 440 millones de pesos, de los cuales 940 mdp serán destinados a la creación de planes municipales con diagnósticos en los 17 municipios; 290 mdp serán para obras de protección contra inundaciones, incluidas en los 17 proyectos estratégicas del Gobierno de México; y 135 mdp para la tecnificación del campo en cinco distritos.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, aseguró que con esta obra se garantiza que las familias tabasqueñas reciban agua de mejor calidad y en condiciones óptimas, principalmente en 25 colonias de los municipios de Villahermosa y Centro. Agradeció la visita de la presidenta y su respaldo para construir la paz en Tabasco, con la presencia de las fuerzas federales que permitieron la disminución de la incidencia delictiva y la violencia.

“Hoy le reiteramos al pueblo que, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vamos a recuperar la paz en Tabasco”, señaló.

Acompañaron a la presidenta de México, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya; el secretario técnico de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas y la presidenta municipal de Centro, Yolanda Osuna Huerta.