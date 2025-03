Rodrigo Reyes Vuelve a Lanzarse Contra la Jueza que Suspendió el 2o Piso del Bulevar Metropolitano

“Con Inusual Rapidez Ordenó la Suspensión de la Obra”

Por Miguel Alvarado Valle

El secretario general de Gobierno del Estado, Rodrigo Reyes Mugüerza, reveló que el gobierno monrealista ha interpuesto un recurso de queja en contra de la suspensión otorgada por la jueza federal, Margarita Quiñónez Hernández, quien frenó la construcción del segundo piso en la capital del estado.

De acuerdo con el funcionario, el recurso fue presentado por el coordinador general jurídico del gobierno estatal (Ángel Muñoz Muro) y se fundamenta en la ley de amparo.

Rodrigo Reyes argumentó que la jueza federal Margarita Quiñónez que otorgó la suspensión ha excedido sus facultades (sic), ya que la obra cuenta con el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que no se está afectando el patrimonio cultural, como se ha señalado en el amparo, pero lo que no dijo es que no cuenta con el permiso del gobierno municipal y otros como ICOMOS, como ayer publicó Página 24 Zacatecas.

El secretario destacó que la suspensión fue otorgada con una rapidez inusual y cuestionó la manera en que se notificó al gobierno del estado. Explicó que la notificación de la suspensión se realizó el mismo día en que se fijó la fecha para la audiencia incidental, lo que, en su opinión “eso es una triquiñuela, claramente lo quieren evitar y están haciendo el uso político de la justicia”.

Además, el funcionario sostuvo que los argumentos de la jueza para otorgar la suspensión no están debidamente sustentados y que la audiencia incidental, que debía realizarse en un corto plazo, fue programada hasta finales de abril. Para el secretario de Gobierno, esta acción es una estrategia para frenar la obra del segundo piso de manera prolongada.

En este sentido, insinuó que la jueza podría estar actuando con intereses políticos (resuc) y cuestionó si existe algún tipo de relación entre ella y las personas que promovieron el amparo.

El funcionario estatal también lanzó fuertes acusaciones contra la jueza que otorgó la suspensión, insinuando que podría estar actuando con corrupción.

Finalmente, Reyes Mugüerza aseguró que el gobierno de Zacatecas agotará todas las vías legales para revertir la suspensión y permitir la continuidad del proyecto del segundo piso.