Mi Jardín de Flores

A ver Cuánto le Dura la Cuerda a David

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Además de las acciones enfocadas en la seguridad y el bienestar comunitario, mi administración pondrá en marcha un programa alimentario sin precedentes en Zacatecas. Este programa garantizará la entrega de alimentos sufi cientes y de calidad a las familias más necesitadas de la entidad, por lo que ahora sí, los zacatecanos comerán tres veces al día, los 365 días del año: David Monreal Ávila

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 20 de Marzo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¿Le Alcanzará la Cuerda a David? .

DIOSITO escuchó sus ruegos, madre Teresa, el David ya comenzó a trabajar con sus ‘brigadas del bienestar y desarme por la paz en Zacatecas’, ahora la está haciendo hasta de peluquero, jajaja”.

-ES LO que hacía falta, porque toda la responsabilidad la cargaba el joven Rodrigo Reyes Mugüerza, a quien mucha gente creía era el ‘vicegobernador’, entonces don David pasó a segundo plano, por lo que deverá de recuperar autoridad.

-A VER cuánto le dura la cuerda, porque en los tres años seis meses y ocho días que lleva como inquilino de la casa de los perros, no ha hecho otra cosa más que echar la hueva y deja el poder en manos del ‘higadito’ de Rodrigo Reyes, de quien todo mundo dice está muy ojón pa’paloma… de la paz y el bienestar.

HABRÁ que ver, entonces, cuánto le dura la cuerda a David, ojalá y le alcance para los dos años cinco meses y 22 días que le faltan para terminar su gobierno”.

-ESPERO y no sea demasiado tarde, porque no sólo se trata de trabajar, sino de restañar heridas, y olvidarse de insultos y amenazas a los que don David cree son sus enemigos, como por ejemplo la jueza que le suspendió la construcción del 2o piso del bulevar.

¿CÓMO no se la iba a suspender si el hombre no tenía -ni tiene- todos los permisos que señala la ley?, ¿por qué ignorar que el alcalde de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo, también es autoridad y por ley es el facultado para dar o negar permisos de construcción?

-¡ESO ES, que no le haga al pendejo!, que recuerde que al tomar posesión de la gubernatura, prometió ‘cumplir y hacer cumplir la Constitución federal y estatal y las leyes que de ambas emanen, y si así no lo hiciera que el pueblo me lo demande’, pero al David le valió una pura y dos con sal, se creyó dueño de Zacatecas y n o solamente impuso su criterio para su 2o piso, sino que ni siquiera lo consultó con el pueblo y comenzó su construcción sin los permisos que exige la ley, e imponiendo su voluntad y capricho, demostrando no su poder, sino su pendejez y ahí están los resultados: la jueza Margarita Quiñónez, lo puso en su lugar al ordenar la suspensión de la obra.

-CLARO, pendejo al grado máximo no es, porque si hubiera desacatado la orden, ahorita mismo lo estuvieran desaforando, y Ricardo Monreal ‘El Monris’ haciendo negociaciones en lo oscurito para salvarlo; hoy se lamentan y culpan de arbitraria y corrupta a la jueza, y lloran porque están perdiendo más de 4 millones de pesos diariamente por concepto de renta de maquinaria y sueldos de los trabajadores, como lo revela hoy jueves a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, José Luis de la Peña Alonso, secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, millones que saldrán de nuestros impuestos, pero son ellos los que deberían pagarlos, pues el pueblo no es el responsable de sus pendejadas: ellos la cajetearon, que ello paguen por sus yerros, es más: deberían de aprovechar lo sucedido y olvidarse de su pinchurriento 2o piso.

-TIENE USTED razón, don Roberto: ¡borrón y cuenta nueva, a volar, mariposas!, ese dinero que se vaya al campo, a las carreteras, a seguridad, educación, medicinas; necesidades hay muchas, que no le hagan al ensarapado.

No Ceden los Asesinatos

SIGUEN los asesinatos a balazos, ‘graneaditos’ pero no cesan: ayer por la mañana, en terrenos del municipio de Pinos, en un lote baldío de la comunidad La Victoria, manos criminales lanzaron el cadáver de un hombre en un lote baldío.

TODO indica que la persona fue secuestrada, torturada, baleada y rematada con el tiro de gracia, tenía sus manos atada y lo fueron a arrojar ahí. Obviamente, no hay detenidos.

EN LA cabecera municipal de Guadalupe, dos ‘RaTellos’ armados dieron un gran golpe en un expendio de cerveza y refrescos: ¡robaron 200 mil pesos!

-¿200 MIL pesos?

-SÍ, 200 mil pesos .

-¡FIU, es mucha lana!

-AQUÍ LO cañón es que el asalto fue a plena luz del día, en un negocio muy céntrico y no hubo detenidos.

-NO ES que uno piense mal, pero no sería nada raro de que la policía estuviera coludido, porque según me dicen, si hay vigilancia en Guadalupe, es en el centro de la ciudad.

-YO CREO que el Fiscal Cristian Paul Camacho Osnaya, debe de investigar esas omisiones, ¿cómo es posible un asalto a plena luz del día y en el meroncentro de la ciudad, sin detener a los responsables? ¡No mamen!

-ESE ES un trabajo para el francés Cristian, indudablemente, pues en las policías hay mucha complicidad, corrupci ón.

-TENGO años comentando que hace falta una buena purga en todas las policías, el narco con su plomo o plata ha ganado mucho terreno.

-DETRÁS de un narco libre, hay una autoridad cómplice.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.