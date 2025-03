Mi Jardín de Flores

¿Por qué Sheinbaum Prefi rió Durango que Zacatecas?

Por la Madre Teresa Chalchihuites

El día de hoy nos llena de orgullo hacer públicas dos importantes inversiones en el Plan México reciente anunciado por nuestra presidenta. Quiero agradecerle presidenta por todo el apoyo, por su respaldo. Gracias por darnos la oportunidad de que Durango renazca y tome su sitio en los momentos históricos que vive nuestro país: Esteban Villegas Villarreal

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 21 de Marzo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Barriga Llena, Corazón Contento

HOY RECORDÉ aquella frase que mi abuelito Alberto solía pronunciar: ‘Barriga llena, corazón contento’.

-¿POR QUÉ le vino en mente la frase de su abuelito, madre Teresa?

-POR EL programa ese de ‘Corazón Contento’ que hoy da a conocer don David Monreal Ávila, en nuestro Diario Página 24 Zacatecas con el cual -asegura- ahora sí nuestros paisanos comerán tres veces al día.

-¡AY, MADRE Teresa!, ¿y usted le cree a ese mentiroso que miente como respira?, porque yo, la verdad, no le creo nada, es un mitómano profesional, un estafador que llegó al poder a base de promesas falsas, resultó peor que ‘El Pinocho de Bernárdez (Alejandro Tello Cristerna).

-DEBO CREERLE porque para eso tienes un presupuesto y, según dijo, ya negoció con 30 presidentes municipales, para invertir un peso por cada peso que ellos le metan al programa, entonces la cantidad se dobla y habrá alimentos para que los más desprotegidos, ‘ahora sí, coman tres veces al día’ y acabar con el hambre en Zacatecas, si no es así, entonces querrá decir que hicieron mal uso del millonario recurso.

-ESO ES lo que dijo David, falta que sea cierto: yo de lengua no me como un plato: ‘ya lo conozco, mosco’, otra no me la vuelve a hacer.

-PUES PRESUMIÓ que ya echó a andar el programa al que le puso ‘Corazón Contento’.

-¡NAAA... ‘El Holgazán’ no da paso sin huarache, y no se vio que entregara alimento alguno! ‘Corazón Contento’ es sinónimo de más transa, más corrupción, más robadero; yo, la verdad, al David, no le creo ni el Dios bendito, es más falso que un billete de dos pesos.

La Presidenta Sheinbaum Anuncia Fuertes Inversiones en Durango

-LEO en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que la Presidenta doña Claudia Sheinbaum, anunció una inversión de 2,700 millones de dólares, para la creación de Farmaca Digital City, un centro de datos y 1,000 millones de dólares, para la construcción de Fermachem, una planta que producirá fertilizantes.

SON 3,700 millones de dólares de inversión; para Farmaca Digital City generará en su construcción 1,900 empleos directos e indirectos y, para su operación, serán, al menos 100 permanentes. Para Fermachem, estiman 3,000 empleos directos e indirectos y, en su operación 250 empleos altamente calificados.

MI PREGUNTA es: ¿por qué esas inversiones no se hicieron en Zacatecas, si además de estar mejor ubicados, lo gobierna un morenista, en cambio Durango el señor Esteban Villegas Villareal, de extracción priísta? Lo lógico hubiera sido Zacatecas, ¿no creen?

A LA mejor corrió para allá porque vio en el David chicas uñotas, ¡jajaja!

-NO ES de dudarse -dice don Roberto-, tal vez por eso prefi rió Durango, sin importarle que esté gobernado por el priísta Esteban Villegas Villarreal, quien se mostró muy agradecido con la Dra. Sheinbaum:

QUIERO agradecerle presidenta por todo el apoyo, por su respaldo (…) Gracias por darnos la oportunidad de que Durango renazca y tome su sitio en los momentos históricos que vive nuestro país’, subrayó emocionado el gobernador de Durango.

YO CREO que nuestra Presidenta, conociendo a los Monreal, se decidió por Durango, pues con el David se corría el riego de que esos millones de dólares, se convirtieran en pesos mexicanos, ¡jajaja!

-LAS COSAS pasan por algo, pero lo cierto es que con esas inversiones Zacatecas se hubiera puesto en los cuernos de la luna.

-ESO SÍ, porque el David ni siquiera pudo hacer efectivas las cartas de inversiones de los chinos que, en un inicio, dijeron estar interesados en invertir en Zacatecas, a los mejor el Rodrigo Reyes los sacó del estado a macanazos, ya saben cómo se las gasta el nieto de Díaz Ordaz.

Noticia de Último Minuto: Hospitalizan a Lupita D.Alessio

-ME ESTÁN informando los compa- ñeros de Página 24 Jalisco, que Lupita D.Alessio canceló sus presentaciones en Guadalajara porque se puso malita y está hospitalizada.

¡AY, DIOSITO, que no sea nada grave, si ya se llevó a Paquita La del Barrio, que nos deje aquí a la Leona Dormida por muchos años más.

-NO LE haya dado el dengue, allá hay mucho mosquito transmisor.

-AL QUE sí le dio el dengue, es al exgobernador Enrique Alfaro Ramírez, pues crece el rumor de su relación con El Mencho, seguramente por eso se fue a España, donde están los capos más gruesos: Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

SI ESPERABA que su compadre Pablo Lemus le hiciera el quite, pero chupó de hoja porque el fl amante gobernador de Jalisco ya le pidió al fi scal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que investigue a fondo lo del rancho Izaguirre, caiga quien caiga, que él no va a meter las manos por nadie.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.