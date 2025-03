Rodrigo Reyes Mugüerza, «Sorprendido» por Aseguramiento del Narcolaboratorio

“A Nosotros no nos Dijeron Nada”, Revela

Por Nallely de León Montellano

Después de que en un operativo elementos de la Secretaría de la Marina (SEMAR) encontraron un mega narcolaboratorio para la producción metanfetaminas en el poblado del Carrizalillo, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de gobierno, mencionó que estarán a la espera de información por parte dicha autoridad.

El alto funcionario comentó que el gobierno estatal no fue notificado sobre dicho hallazgo, sin embargo, aseguró que no se trata de un asunto de desconfianza hacia la autoridad local, por lo que reiteró que se mantendrán a la espera de información para confirmar si dicho laboratorio fue localizado en territorio zacatecano (sic).

“Nosotros acabamos de tener la sesión de la mesa de paz y seguridad en donde está el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, la propia Fiscalía General de la República, que son instancias que en el comunicado se dice que participaron, hemos pedido información al comandante de la 11ª zona militar, pero no tiene información”.

Agregó que también han solicitado información al Delegado de la Fiscalía General de la República, así como a la Guardia Nacional quienes hasta el momento no tienen información de que dicho operativo se haya llevado a cabo en Zacatecas ya que existe un poblado llamado Carrizales cerca de Jalisco y uno en Tlaltenango “entonces estamos esperando a que confirmen que sí fue en territorio zacatecano (sic)”.

“Nosotros no dejamos pasar nada, aquí a los delincuentes los metemos a la cárcel y esas conductas no son toleradas; hay que recordar que no contamos con representación de la Secretaría de la Marina, que entiendo que es quien llevó a cabo este operativo que se está anunciando”.

Se confirma hallazgo del Narcomegalaboratorio en Terreno de Zacatecas Horas más tarde, a través de sus redes sociales Reyes Mugüerza confirmó que el mega narcolaboratorio asegurado, efectivamente se encuentra en Zacatecas, en la comunidad El Carrizalillo, ubicado en el municipio de Valparaíso. Informó que, de acuerdo a la SEMAR, se lograron asegurar más de 2 mil 700 kilos de metanfetaminas, que equivalen a 700 millones de dosis que ya no estarán circulando en el país y en el estado “y que ya no podrán hacer daño a ninguna persona”.

El valor estimado, dijo, se establece en 89 mil millones de pesos, lo cual representa un golpe contundente a la delincuencia organizada.