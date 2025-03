Mi Jardín de Flores

“Eres Dura”

Por la Madre Teresa Chalchihuites

El pensamiento de Juárez está más vivo que nunca. Juárez está vivo en el corazón de las mexicanas y de los mexicanos como nunca antes. Juárez es esencia de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Pero, además, hoy, Juárez está en el corazón de las mexicanas y mexicanos cuando decimos que México es un país libre, independiente y soberano, que no somos colonia de nadie, que no somos protectorado de nadie; que somos una nación independiente y que, hoy, más que nunca resuenan las grandes palabras de Juárez: ‘Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’”: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 22 de Marzo de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Viernes Negro Para David Monreal

QUÉ MAL se vio don David Monreal Ávila, al no asistir al 219 Aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez García: corrió el rumor de que el señor gobernador volvió a las andadas y se levantó muy tarde de la cama.

-YO TENGO otros datos, como acostumbra a decir mi ‘cabecita de algodón’: lo pilló la SEMAR en el mega narcolaboratorio y lo retuvo por varias horas hasta que la Dra. Sheinbaum ordenó que lo liberaran, por eso el Rodrigo Reyes Mugüerza, fue el que acudió al evento del 219 Aniversario del Nacimiento de Benito Juárez.

“AQUÍ EN el Mercado Municipal me llega la información fresquecita: la SEMAR lo atrapó y por horas estuvo retenido hasta que la Presidenta de la República, temerosa del escándalos que se aproximaba, ordenó no sólo lo dejaran en libertad, sino que lo llevaran a Fresnillo, para que se cambiara de ropa porque olía muy mal: ¡del sustazo se hizo del dos!

-¡AH, RAZA! cómo le gusta el argüende! Bueno, no la culpo porque finalmente es el propio David el que lo provoca; a ver: ¿por qué no acudió al evento del Aniversario del Natalicio de Benito Juárez, héroe de México e inspirador de la 4T, cuando la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puso el ejemplo y voló hasta Guelatao, Oaxaca, para rendir sensible homenaje al Benemérito de las Américas?

“¿POR QUÉ ningunear tan significativa fecha, celebrado a nivel nacional?, aquí sí que la cajeteó por completo, pero no es todo, porque Rodrigo Reyes provocó muchos rumores más al revelar que la SEMAR, no les informó nada a ellos sobre el mega narcolaboratorio, sino hasta horas después de que terminaron las primeras investigaciones.

“PERO LUEGO, Rodrigo la vuelve a cajetear al decir que ‘no fue por desconfianza’, sí, Chuchita, cómo no: ¿qué casualidad de que nadie se haya dado cuenta del mega natcolaboratorio, instalado en casi cuatro hectáreas?, ¡no ma-men, a otro perro con ese hueso!, todo Zacatecas sabe que la simbiosis narco-autoridades es descarada, por eso la gente arma sus rumores: ‘David no llegó al evento de Benito Juárez, porque la Marina lo retuvo por lo del megalaboratorio y sólo lo soltaron cuando lo ordenó la Presidenta Sheinbaum’,

“FUE ASÍ, ¿doña Petra?”

-SÍ, ASÍ fue el fuerte rumor.

-PUES A mí también me llegó ese rumor, pero cierto o falso, las cosas se acomodaron así, porque David ignoró el evento y se dio lo del narcolaboratorio que Rodrigo remachó con ‘a nosotros no nos avisó nadie, pero no fue por desconfianza’, pinche respuesta tan ñoña como comprometedora: David, es la máxima autoridad en el estado, es el gobernador ¿y no le tienen confianza? pues qué tanto le saben…

“HABRÁ QUÉ ver cuándo salta la liebre… no me gustaría estar en los zapatos de David; además es raro que no hayan detenido a nadie, si es así ¿quién dio el pitazo? Hay muchas cosas que tienen que ventilarse, no me sorprendería si el día de mañana descubren un campo de entrenamiento y de exterminio del tipo del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, acá en Zacatecas.

“AL TIEMPO.

“Y CON este escándalo, que fue a nivel mundial, se nos viene otro bajón de turistas, ¿quién va a arriesgar su vida si las carreteras están llenas de cráteres lunares y atestadas de narcos, principalmente por la noche… ¡no manchen!”

Muy Grave, que se Preparen por si hay Reacción

-LAS AUTORIDADES afirman que ese mega narcolaboratorio tiene un costo súper millonario, el propio joven secretario general de Gobierno, licenciado Rodrigo Reyes, en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación, reveló que ‘de acuerdo con la Secretaría de Marina (SEMAR), se incautaron más de 2,700 kilos de metanfetaminas, que equivalen a 700 millones de dosis, y que su valor estimado ronda en 89 mil millones de pesos’.

“¡CRISTO DEL Santo Entierro, esa es una fortuna!, ¿Se imaginan cómo están de enojados esos señores?”

-YO CREO, madre Teresa, que más que enojados deben de estar preocupados, porque la Dra. Sheinbaum está decidida a actuar en contra de los envenenadores, ya lo reconoció el propio Donald Trump: ‘Eres dura’, le dijo a manera de elogio.

Otra vez a Bailar con la más fea

-TODAVÍA NO se sabía nada del mega narcolaboratorio, y el Le Roy Barragán Ocampo, reconoció en entrevista que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que a pesar de que la seguridad ha mejorado, la percepción de inseguridad persiste y eso se ha reflejado en la baja de turistas.

-PUES IMAGÍNESE hoy que ya todo mundo sabe de la incautación del mega narcolaboratorio, la cantidad de turistas que no vendrán a Zacatecas, pues como dice don Roberto: ‘Que nadie se sorprenda si un día de estos las autoridades o mujeres buscadoras hallan un campo de entrenamiento y de exterminio en algún lugar de Zacatecas, por la vecindad con Jalisco, donde las cuatro letras gobiernan.

-CARAY, APENAS que el turismo comenzaba poco a poco a repuntar.

-NI PEPSI, el Le Roy volverá a bailar con la más fea.

-BUENO Y, a todo esto, ¿qué dice don David?

-NI MÁIZ paloma: el anda con su ‘corazón contento’, o mejor dicho ‘apachurrado’: del mega narcolaboratorio no ha dicho absolutamente nada.

Chispazos

“EL EXALCALDE y hoy flamante secretario de Economía del Estado, Jorge Miranda Castro Castro, da a conocer que el ‘desgobierno’ de David Monreal indemnizará con 5 millones de pesos a los 135 comerciantes que se verán afectados por la construcción del 2a piso del bulevar, o sea que, en promedio, les tocará 37 mil 037 pesos a cada uno de ellos.

“AHORA ES el leguleyo Ángel Manuel Muñoz Muro, coordinador Jurídico del Gobierno del Estado, el que se vuelve a lanzar contra la jueza que ordenó la suspensión provisional del 2o piso del bulevar, obra mejor conocida como ‘el robo del siglo’, por el alcalde de Zacatecas, Miguel Varela Pinedo: el ‘abogado del diablo’ la insulta al insinuar que no tiene criterio propio.

“Y HABLANDO del alcalde Miguel Varela Pinedo, mejor él que el David, rindió homenaje a don Benito Juárez, lo que demuestra el nulo civismo del gobernador de Zacatecas: otra rayita más al tigre del valemadrismo.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.