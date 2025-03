Mi Jardín de Flores

David le Está Dando Respiración Artificial al PRI

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Por el bien de todos, el agua primero para quien más la necesita, para cubrir el derecho humano al agua: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 23 de Marzo de 2025. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Hace 31 Años Comenzó el PRI a Desmoronarse

CÓMO SE va la vida -inicia los comentarios doña Petra-: hoy 23 de marzo, se cumplen 31 años que comenzó a desmoronarse el PRI, lenta, pero inexorablemente: ya no es ni la sombra de lo que fue.

ESE MIÉRCOLES 23 de marzo nunca se me va a olvidar, pasaditas las 7:00 de la tarde, en la radio anunciaban el cobarde asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del tricolor a la Presidencia de la República: un tal Mario Aburto le pegó un tiro en la cabeza, al terminar un mitin en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.

LO RECUERDO como si fuera ayer: gobernaba Zacatecas, Arturo Romo Gutié- rrrez y todo el estado, el país y el mundo se cimbró: mucha gente lloró y de inmediato señaló al autor intelectual del magnicidio: Carlos Salinas de Gortari; y todavía lo cree.

LUEGO, en septiembre de ese mismo año, José Francisco Ruiz Massieu, secretario nacional del PRI, también fue asesinado: su autor intelectual, dijeron, fue el diputado Manuel Muñoz Rocha, connotado priísta que todavía está desaparecido, aunque también se culpó a Raúl Salinas de Gortari, preso por muchos años.

UN AÑO antes, mayo de 1993, se cometi ó otro horrendo asesinato: el cardenal JuanJesús Posadas Ocampo, a quien confundieron con el Chapo Guzmán, dijeron, pero luego saltó otra versión: el Salinas lo mandó matar porque estaba a punto de revelar que el méndigo pelón tenía nexos muy cercanos con el narco.

YA DESPUÉS vino el monrealazo y el PRD ganó su primera gubernatura: mi cabecita de algodón era presidente nacional del Sol Azteca; luego llegó Amalita y El Monreis le hizo la vida pesada y, como acostumbra, traicionó al PRD.

MIGUEL ALONSO y el David eran sus candidatos, pero cuando vio que el Miguel despuntaba obligó a renunciar al Holgazán y apoyó con todo a Miguel, quien arrasó en la contienda.

LUEGO, el PRI y Miguel cometieron un gravísimo error: hicieron candidato a El RaTello, quien no supo gobernar, robó a manos llenas, le abrió las puertas al narco y, fi nalmente, el ‘Alito’ y ‘El Monris’ hicieron sus enjuagues y maniobraron para que elDavid ganara la gubernatura a cambio de que el presidente nacional del PRI no fuera a la cárcel acusado de corrupción.

TODO PARA que… pues el David se volvió loquito con el poder y no ha sabido gobernar, además de ser un redomado Holgazán; y todo indica que en el 2027 Morena perderá la gubernatura, pues el fresnillense ni siquiera guarda las formas, ¿cómo es posible que no haya ido a la Conmemoración del 219 Aniversario de don Benito Juarez, si hasta la Presidenta Claudia Sheinbaum voló a Guelatao, Oaxaca a rendirle homenaje al Benemérito de las Américas, inspirador de la Cuarta Transformación?

¡QUÉ POCO respeto para nuestros héroes!.

-¿YA TERMINÓ doña Petra?

-SI QUIERE le sigo.

-¡HUYYY que carácter!

-MUY BUENA su crónica, doña Petra, tiene buena memoria.

-LO QUE no fue, no será, pero ¿qué hubiera pasado sí no hubieran matado a Luis Donaldo Colosio?

-NUNCA LO sabremos, lo cierto es que aceleró la caída del PRI: de gobernar todo el país, hoy sólo gobierna en dos estados: Durango y Coahuila, el tal Alito le está poniendo el último clavo al ataúd del PRI.

-NO SE confundan, don David, con su mal gobierno, le está dando respiración boca a boca y en una de esas revive.

El Ulises Sigue muy Echado Pa,lante

QUIEN NO desaprovecha un sólo día de trabajo, es el joven diputado federal, Ulises Mejía Haro, pues ni los fi nes de semana descansa, hoy me entero que estuvo en los Ángeles, California, con los paisanos ahí radicados en gira de trabajo.

-ES EL MÁS activo de los precandidatos a gobernador de Zacatecas 2027-2033, no por nada es quien lidera las encuestas, y el más joven: 40 años; como presidente municipal de Zacatecas entregó buenas cuentas, por lo que es bien recordado en el municipio de la capital y, como diputado federal, anda picando piedra por todas partes.

-OTRO que anda muy activo es el José Narro Céspedes, mientras que el Saúl Monreal y la Verónica Díaz Robles le han bajado cinco rayitas a sus pretensiones de ser candidatos, seguramente para no caer en nepotismo y mejor esperarse para el 2033.

-SERÍA LO mejor que pudieran hacer, pues no cuentan con el apoyo de la Dra. Sheinbaum, los estatutos de Morena no les favorecen, ni cuentan con el apoyo mayoritario de los zacatecanos.

Violencia que no Termina

AL FILO de las 4:00 de la tarde -de ayer sábado- en un terreno baldío de la cabecera municipal de Sombrerete, criminales no identifi cados arrojaron el cadáver de un hombre, con huellas de tortura, crimen que evidencia el declarado año del Bienestar, decretado por el gobernador David Monreal.

PERO NO fue todo: hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las Cédulas de Búsqueda de JUAN ENRIQUE DE SANTIAGO DE LOS SANTOS de 23 años, desaparecido forzadamente en Guadalupe, Zacatecas, el 19 de marzo del presente año.

CARLOS DAVID ARELLANO CHIHUAHUA de 38 años, desaparecido forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, el 15 de marzo de este año del Bienestar, y ARMANDO DE LA TORRE ESPARZA de 27 años, secuestrado el 19 de marzo del presente año, en Zacatecas, Zacatecas.

– ¡SEA POR Dios y venga más!, esta violencia que no termina sigue menguando la vida de nuestros hermanos zacatecanos, ante la ineptitud y la impunidas que impera en el estado.

-PADECEMOS las siete plagas de Egipto, más el mal gobierno del Holgazán.

-NO CEDEN los asesinatos ni las desapariciones forzadas.

