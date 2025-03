La Crisis ya Llegó, Importante Cuidar el Empleo y Ahorrar: Rubén Moreira

Precisó que las obras del Tren Maya, el AIFA y la Refinería de Dos Bocas, reportan un sobrecosto de 673 mil millones de pesos y, en conjunto, un total de 1.2 billones de pesos. La agencia Fitch Rating y Banamex coinciden que, aun sin los aranceles del presidente Trump, del próximo mes de abril, México está en una recesión técnica y no va a crecer.

Las proyecciones de crecimiento de agencias financieras internacionales y de bancos advierten para México una caída severa en su economía, que solo anticipa que será un año muy complejo para las familias mexicanas porque la crisis ya llegó, aseguró el diputado federal Rubén Moreira Valdez.

En el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, acompañado del economista Mario Di Costanzo y del abogado Miguel Ángel Sulub, el coordinador parlamentario del PRI expuso que mientras la India será el país que más va a crecer con un 6 por ciento en 2025, México va en sentido contrario, con una contracción económica del 1.3 por ciento este año, lo que ubica al país como el único de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sin crecimiento.

El líder congresista estimó que la economía mexicana sería la más afectada por la aplicación arancelaria porque ni Estados Unidos ni Canadá experimentan esta cifra negativa, pero también señaló que es producto de lo que gastó la anterior administración de Morena en sus obras emblemáticas del Tren Maya, el AIFA y la Refinería de Dos Bocas, que reportan un sobrecosto de 673 mil millones de pesos, lo que suma un total de 1.2 billones de pesos.

Con esa cantidad, precisó el exgobernador de Coahuila, se hubieran arreglado las seis refinerías que junto con la participación de inversión privada habrían permitido llevar a cabo la exploración para, ante la escasez que ya padecemos, tener reservas de petróleo o utilizar esos recursos para arreglar todos los hospitales del país.

Consideró que estas bajas expectativas son consecuencia de la falta de inversión del gobierno porque no tiene dinero, no garantiza una certeza jurídica para los inversionistas extranjeros, quienes también observan una incertidumbre generada por la desaparición de órganos autónomos y una elección del Poder Judicial que no se entiende. Agregó que a esto se añade la apuesta por un Pemex quebrado y una CFE con muchos problemas financieros.

“La gente nos cuestiona, ustedes dicen que vieron la crisis y no ha llegado, no, ya llegó. Lo que pasa es que aquellos traen la tarjeta de crédito y todo lo están pagando a futuro, endeudándonos”, subrayó Moreira Valdez.

En ese sentido, el economista Mario Di Costanzo aseveró que la agencia calificadora Fitch Rating y Banamex coinciden que aún sin los aranceles del Presidente Trump, previstos para el próximo mes de abril, México está en una recesión técnica y no va a crecer .

Prueba de ello, explicó, es que en enero y febrero de este año, se generaron, según el IMSS, 192 mil empleos formales, pero en estos dos meses, 282 mil personas tuvieron que retirar dinero de su Afore por desempleo.

Rubén Moreira y Mario Di Costanzo recomendaron, con este panorama, cuidar el empleo y ahorrar, porque el gobierno desgraciadamente ha mostrado que no sabe cómo le va a hacer, ni tiene planes para salir de esto.