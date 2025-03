Caravanas de la Salud Visitarán Comunidades más Alejadas del 24 al 27 de Marzo

El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), invita a la población a participar en las Caravanas de Salud que se llevarán a cabo en más de 20 comunidades del estado, del 24 al 27 de marzo, de las 8:00 a las 3:30 de la tarde.

Durante estas jornadas se ofrecerá una serie de servicios gratuitos, entre ellos atención médica y dental, detección de enfermedades como diabetes e hipertensión, promoción de la salud, planificación familiar y control del niño sano, entre otros.

El objetivo de este programa es acercar los servicios médicos a las localidades más alejadas del estado, de tal manera que los habitantes de estos lugares tengan acceso a la salud, sin costo alguno.

Las personas interesadas en recibir atención deberán acudir directamente a las Unidades Médicas Móviles que se instalarán en diferentes localidades, de acuerdo al siguiente calendario:

El lunes 24 de marzo, las Caravanas de la Salud estarán simultáneamente en la calle Costa Rica No. 105, en Palo Alto, Calvillo; en la Casa de Salud de la comunidad Francisco Sarabia del municipio de Aguascalientes; en la explanada del templo de San Isidro Labrador en San Antonio de los Martínez, Asientos; calle Venustiano Carranza No. 113, en Santa Elena de la Cruz, San José de Gracia; calle Lázaro Cárdenas esquina con Teodoro Olivares, en Tanque de Guadalupe, Asientos; y en la Carretera No. 5 esquina con calle Los Pinos, en Amarillas de Esparza, Asientos.

El martes 25 de marzo se ubicarán en la calle Obrero No. 166, Cerro Blanco, Calvillo; calle Francisco I. Madero No. 120 (Casa de Salud) Los Ramírez, Jesús María; calle 2 Amigos s/n, El Epazote, Asientos; en la Casa de Salud de la comunidad Ojo de Agua de los Montes, Tepezalá; calle Madero esq. Niños Héroes, Las Adjuntas, Asientos; Av. Las Américas s/n (afuera del templo), San Pedro Cieneguilla, Aguascalientes.

El miércoles 26 de marzo, las jornadas serán en la calle Acereros No. 202 (Salón de Usos Múltiples), Cotorina, Aguascalientes; calle Miguel Hidalgo s/n (Casa de Salud), Ojo de Agua de los Sauces, Asientos; calle Enrique Olivares Santana s/n (Casa de Salud), Los Alamitos, Tepezalá; calle Cedro No. 20, Barranca de Portales, Calvillo; calle Josefa Ortiz de Domínguez s/n (Casa de Salud), Pino Suárez, Asientos; calle Aguascalientes No. 111 (Casa de Salud), El Tanque de los Jiménez, Aguascalientes.

El jueves 27 de marzo, las caravanas se instalarán en Av. Las Flores s/n (plaza principal), El Salitre, Calvillo; calle 20 de Noviembre No. 102 (a un costado del templo), Los Arquitos, Jesús María; calle Juan Reyes s/n (Casa Club de la Tercera Edad), San Rafael de Ocampo, Asientos; calle Benito Juárez s/n (Casa de Salud), El Porvenir, Tepezalá; calle Naranjos s/n, Molinos, Asientos; calle principal s/n frente a plaza principal, Ejido Rancho Nuevo, San Francisco de los Romo.

Para más información, comunicarse al Tel. 449 910 79 00, extensión 7989, o a través de las redes sociales de la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes.