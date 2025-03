Mi Jardín de Flores

David Monreal Unió a Todas las Mujeres… ¡en su Contra!

Por la Madre Teresa Chalchihuites

¿Por qué es importante el Programa de Vivienda? No solamente es la construcci ón de un millón de viviendas en todo el país, sino que tiene un objetivo, y es darle vivienda al que menos tiene, que la vivienda sea para aquellos que más sufren para poder tener un techo: Claudia Sheinbaum Pardo

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 24 de Marzo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

David Monreal Unió a las Mujeres... ¡en su Contra!

COMO SE esperaba, le salieron muy caras las acusaciones a don David Monreal contra la jueza federal Margarita Quiñones Hernández, pues un grupo de mujeres líderes de opinión, le reclamaron sus ataques verbales en contra de la valiente impartidora de justicia, quien ordenó la suspensión del 2o piso del bulevar Metropolitano, por no tener los permisos correspondientes, entre otras graves irregularidades.

-¡EL DAVID es un bocón y por enésima ocasión se fue de la lengua!

–NO SE vale acusar a las personas si no hay fundamentos, además de que la jueza actuó muy bien, pues no se puede iniciar una construcción si no tiene los permisos que ordena la propia ley.

-CIERTO, aún siendo gobernador, don David no debió haber violado leyes y reglamentos: que recuerde que él juramentó ‘cumplir y hacer cumplir la ley, y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande’, lo tengo grabado.

EL PUEBLO se lo demandó, pero le valió ‘Wilson’, por lo que numeroso grupo de ciudadanos se amparó ante la jueza Margarita Quiñones, y ella al estudiar el caso les dio la razón y ordenó la suspensión provisional de la multimillonaria obra, que el señor alcalde de Zacatecas, don Miguel Varela Pinedo, bautizó como ‘el robo del siglo’.

FUE ENTONCES que el señor gobernador bañó de improperios a la valiente y razonable jueza, quien por cierto no ha respondido a los insultos de don David, pero un grupo de mujeres adheridas al colectivo ‘Ciudadanía Participativa de Zacatecas’, salieron en defensa de doña Margarita, y lo acusaron de ‘cometer violencia de género’.

-ÁNDELE, por ojete!

-PUES SI las mujeres se van nuevamente a tribunales, el David la va a pasar muy mal, no importa que tenga fuero, pues le pueden hacer un juicio político y ‘El Holgazán’ saldría muy trasquilado.

-¿MÁS? -POR supuesto.

-¡NAAA... las cenizas no arden!

-PERO calientan y la quemada sería a nivel internacional, más le valdría disculparse, porque él bien sabe que la cajeteó al comenzar a construir su 2o piso, sin los permisos que ordena la ley, actuando cual vil sátrapa.

-¡ÁNDELE, ese adjetivo de sátrapa le quedó como anillo al dedo, pues tenemos un gobernante ‘despótico y arbitrario’, es claro que David se pasó de Monreal!

-LA DEMANDA ciudadana también le alcanzó al Rodrigo Reyes ‘Mugrera’, pues ‘El Gustavito’, en todo asegunda a su patrón, como se lo dijo la aguerrida María Luisa Sosa de la Torre, pues los dos la acusaron de ‘corrupción, sin pruebas’ y no se vale hablar tan a lo pendejo.

LA SITUACIÓN no es fácil para el David, puesto que la Sandra Rodríguez Villegas, otra integrante del colectivo, reveló a nuestro Diario Página 24 Zacatecas que ‘actualmente hay dos juicios de amparo en curso, relacionados con el proyecto del segundo piso, y se encuentran preparando un tercero para los próximos días’.

-¡SANTA MARÍA, los van a sepultar con demandas, entonces sí es muy probable que don David diga adiós a su segundo piso! -COMO PARA hacerle un monumento a la jueza Quiñones, si logra hacer realidad el clamor del pueblo: ‘¡No al segundo piso al bulevar, no al robo del siglo!’.

Es una Máquina, no Deja de Trabajar día a día

-¡NO DEJA de trabajar, es una máquina, todos los días, de domingo a domingo, la vemos a trabaja y trabaja, vaya vitalidad y amor a la patria de mi presidenta doña Claudia Sheinbaum.

-VAYA QUE si trabaja, ayer domingo estuvo en el estado de Hidalgo, en donde dio inicio a la construcción de 31,500 viviendas del programa de Vivienda para el Bienestar, además de dar el banderazo y corte de listón inaugural de la carretera Real del Monte-Huasca, salió igual de trabajadora que mi cabecita de algodón.

-¡LÁSTIMA QUE David sea tan Holgazán, debería de imitarla y ponerse a trabajar para sacar adelante a Zacatecas: nomás trabajó el primer domingo de su administración, pero ya en el poder se sintió la reina madre de las abejas y lo invadió la hueva crónica.

-¿CUÁL ES esa?

-NOMÁS COME y le da sueño, despierta y le da hambre.

-ESA ESTÁ buena, como que le gusta hincarle el diente a las gorditas y levantarse tarde, como buen holgazán que es, jajaja.

-NI LOS regaños de El Monris lo hacen reaccionar; bueno, tiene a su caballito de batalla, El Gustavito, que lo ha sacado de dos que tres broncas, lástima que tenga adentro el espíritu represivo de su abuelito Gustavo Díaz Ordaz, cómo se parecen ¿verdad?

-¡IDÉNTICOS, los infelices!

SIGUEN LOS Asesinatos (cabecita) .

PUES con la novedad de que los asesinatos no ceden, ayer domingo 23 se cometieron dos más.

-¿CÓMO, dónde y cuándo sucedieron?

-ESO es lo que el fi scal Cristian Paul Camacho Osnaya -posiblemente obedeciendo las órdenes de David Monreal- no dio a conocer a la prensa; bueno, ahora hasta mi amigo el comandante no quiso soltar prenda porque no quiero perder mi chamba, me dijo.

-ENTONCES ¿CÓMO se dio color, don Roberto?

POR EL Informe Diario del Gobierno de México, miren: .Zacatecas 2 asesinatos.: ahí van graneaditos, pero la inseguridad no cede, por más que la nieguen y traten de esconderla: dos asesinatos en día domingo, el narco está imparable.

Los Desaparecidos Forzadamente o Secuestrados

EN CUANTO a los secuestros, levantones, privaciones ilegales de la libertad o desapariciones forzadas, l como ustedes quieran llamarle, tampoco ceden; hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda: .

EDY DANIEL CHÁVEZ BASURTO de 23 años, desaparecido forzadamente el 19 de marzo de este ‘Año del Bienestar’, y .

HÉCTOR HUGO ARENAS GÓMEZ de 21 años, desaparecido forzadamente desde el 14 de junio de 2013, en Loreto, Zacatecas.

-NADA qué festejar, el narco no descansa.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.