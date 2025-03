Mi Jardín de Flores

David Monreal Perdió También el Segundo Round

Por la Madre Teresa Chalchihuites

Cobaez no tiene vergüenza, adeuda a Issstezac 400 millones de pesos, cobra cuotas y se queda con ellas, mejor que se vaya : Ignacio Sánchez González.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 24 de Marzo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

David Monreal Pierde el Segundo Round

CUANDO EL David esperaba la revocación de la orden de la jueza Margarita Quiñones Hernández, que ordenó la suspensión provisional de ls construcción del 2o piso al bulevar metropolitano, de la capital del estado, ‘¡tómala, barbón!’, que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF), también le da palo y confi rma que la suspensión de la megaobra, mejor conocida como ‘el robo’ de, siglo’, si hizo correctamente, así es que la sentencia de la juez fue irrevocable.

-¡GOLPAZO, al ego del señor gobernador!

-PERDIÓ TAMBIÉN el segundo round, su Second, Rodrigo Reyes Mugüerza, se lo llevó a rastras a su esquina, en donde su equipo le dio respiración artifi cial boca a boca, para revivirlo, hay quien dice que la pelea debió de haberse parado y decretado nocaut técnico, pues fue una carnicería -hablando en términos boxísticos-, como hablamos por acá en la tierra de Ricardo ‘El Pajarito’ Moreno ‘El Barrotero de Chalchihuites’, ¡qué madriza! .

ASÍ como están las cosas, lo mejor es que su hermano ‘El Monris’ aviente la toalla y David acepté que la cajeteó con esa obra y el presupuesto de $3,650 millones iniciales vayan al campo, carreteras, seguridad y se quite de pendejadas.

– QUÉ BUENO que hay juezas honestas como doña Margarita Quiñones, que nos defi enda de gobernantes sátrapas como don David Monreal, el santo padre Amaro, que ama enormemente a Zacatecas, me llamó en cuanto amaneció para decirme que estaba muy contento con la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito del PJF, y pidió que de su parte se le enviara desde este espacio, una felicitación a la valiente y honesta jueza Quiñones.

TIENE RAZÓN nuestra Presidenta Sheinbaum -me dijo-, ‘es tiempo de mujeres, de mujeres honestas como la jueza Quiñones’.

No se Vale Pasarse de Monreal

-YO ESTOY tan contenta -dice doña Petra- que a todas mis marchantas les estoy regalando un mango para que a la hora de la comida hagan a su familia una jarra de agua fresca; se corrió la voz y en minutos regalé todos los mangos que tenía.

-PUES QUE bien que la jueza haya escuchado la voz del pueblo que, además, tiene toda la razón, pues sin los permisos que ordena la ley, no se puede iniciar una obra por más gobernador que seas, esto se llama ‘Estado de Derecho’, y no se vale pasarse de Monreal.

¡Qué Trancazo tan Duro Para doña Mirna del Rocío Garza Ramírez!

¡SANTO DIOS, que trancazo tan duro le propinó don Ignacio Sánchez Gonzalez. director del Issstezac, a doña Mirna del Rocío Garza Ramírez, directora del Colegiode Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), a quien acusó de deshonesta por cobrarle al personal las cuotas de la institución y no pagarle al Issstezac; calculando un daño de 400 millones de pesos.

-MUY ELEGANTE el ‘Nacho’ -madre Teresa-, le dijo ‘ratera’ sin decir su nombre pero fue contundente: ‘No tiene vergüenza -tronó-, cobra cuotas y se queda con ellas, mejor que se vaya’, subrayó.

-VAYA QUE Nacho estaba muy encabro… (censurado), pero con justa razón, el Issstezac agoniza y el Cobaez a robe y robe a sus costillas, pues además tiene que pagar a casi 200 pensionados del Cobaez, 5 millones 500 mil pesos cada mes, ya salieron de sus arcas 400 millones de pesos, y Mirna del Rocío Garza no entrega ni una mínima parte de las cuotas que les descuenta a los trabajadores para el Issstezac, entonces Nacho tiene razón y exige a Mirna del Rocío que mejor pague lo que debe y renuncie.

-SÍ, QUE renuncie, que entregue cuentas y si Mirna del Rocío anda de rata que el David le embargue todos sus bienes.

-LA ACUSACIÓN de don Nacho es muy seria, yo no sé por qué se tardó tanto tiempo en denunciar la fuga esa de 400 millones de pesos.

-ESTA SÍ que salió más corrupta que los hermanos, o sea: ‘se pasó de Monreal’, fue machetazo a caballo de espadas, jajaja.

Jalón de Orejas al Obispón Noriega

-¡AH, cómo me cae bien Emilia Pesci Martínez, tiene unos ovarios así de grandes, miren que decirle al obispón Sigifredo Noriega Barceló, no se meta en lo que no lo llaman, no cualquiera lo hace, y ella tuvo las agallas de decirle: no, chato, tu reino no es de este mundo, tu casa es casa de oración, no cualquiera lo hace.

-PUES A mí -dice doña Petra-, no me cayó nada bien la tal Pepsi, yo ni Coca-Cola tomo; más bien fue una falta de respeto y Diosito la puede castigar, ¿verdad, madre Teresa?

-NO DIGA eso, doña Petra, Dios es amor, y… mire, no quiero meterme en eso, porque hay que recordar sus propias palabras: Dad al César lo que es del César, Mi Reino no es de este mundo, Mi casa es cada de oración: hay leyes terrenales que deben de respetarse… al César, reitero, lo que es del César; y haz, haz, que tú vendrás, ya vendrá el juicio fi nal’.

-¡QUIHUBO!, ¿cómo le quedó el ojo?

-PUES YA lo dije: la Pepsi no me gusta.

El Maldito Pastor Violador de Niños.

-DÍGANME ateo o lo que quieran pero lo que yo no soporto es a los curas violadores de niños, desgraciadamente en todas las religiones anidan esos enfermos sexuales, como el cura de Calera Zacatecas, el tal Omar N., acusado de -al menos- violar a cinco menores de edad .

A ESOS hijos de la chin… (censurado) deberían de castrarlos y darles cadena perpetua.

-SABE DE que religión será el violín ese, católico no es.

-HAY MUCHOS enfermos sexuales que se meten de curas para violar a niños, leí que en Aguascalientes, salió otro cura mañoso, éste sí católico, que se llama Juan Antonio Ávila Salas, párroco de la iglesia de San Martín de Porres, que a pesar de haber violado a dos monaguillos anda libre: se le sigue proceso penal, pero el maldito cura pederasta está libre, deberían de castrarlo, esos enfermos sexuales son un peligro no solo para los niños sino para toda la sociedad, lo cañón es que esas bestias tienen mucho poder político, económico y social, pues se dicen representantes de Dios en la tierra., por lo que hacen lo que se les pega la gana… hablen, no se queden calladas.

-DE TODO hay en la Viña del Señor -don Roberto-, el diablo es experto en hacer maldades, por eso debemos orar.

-HÁGALE caso a la madre Teresa, usted nunca ha aceptado a mi invitación a rezar en familia el santo rosario.

-PASO.

-POR FAVOR no discutan, las maldades que hagan los sacerdotes ya las pagarán.

-¡NAAA... usted misma dice que Dios perdona todo, ¿no?

-SI LA gente se enmienda y pide perdón con sinceridad, no olviden que hay santos que en vida fueron muy carambas, pero luego se arrepintieron, cambiaron totalmente y se volvieron santos, el amor de Dios es infinito:

SAN PABLO, San Agustín, San Francisco, Santa Margarita, San Camilo de Lelis.

-YA NI le siga, madre Teresa, don Roberto es ateo al cien.

-PERO... tiene usted razón, es ateo por la gracia de Dios.

Y EN vista de lo sucedido, mejor me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.