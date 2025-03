Avanza Limpieza del Extemplo de San Agustín; Restauración Seguirá Después de Semana Santa: Herrera

Los Monumentos Requieren Mantenimiento Continuó

Por Miguel Alvarado Valle

Los trabajos de mantenimiento en el extemplo de San Agustín, en el Centro Histórico de Zacatecas, avanzan con labores de limpieza y pintura, en una primera etapa que busca preservar el inmueble antes de realizar una restauración más profunda Así lo informó el arquitecto Arturo Herrera, supervisor de edifi cios del Centro Histórico por parte de la Secretaría de Obras Públicas, quien precisó que esta fase no representa una intervención mayor, sino un mantenimiento preventivo para mejorar la apariencia y conservación del extemplo.

Dentro de las acciones realizadas hasta el momento, Herrera destacó la limpieza de la microfl ora que oscurecía la fachada, así como el raspado y aplicación de pintura en algunas áreas. Sin embargo, aclaró que el verdadero trabajo de restauración se llevará a cabo en etapas posteriores, con el tratamiento especializado de la cantera en la parte superior del inmueble.

Esta tarea requerirá la participación de restauradores, ya que se trata de un proceso que demanda mano de obra califi cada para garantizar la conservación adecuada del material. El arquitecto señaló que, debido a la proximidad de la Semana Santa, los trabajos actuales quedarán en pausa para evitar interferencias con las festividades religiosas y culturales.

Posteriormente, se retomarán las labores en una nueva fase, la cual incluirá la restauración de la cantera y otros aspectos del ex templo. No obstante, enfatizó que la autorización de cada etapa depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por lo que no puede precisar cuántas fases serán necesarias para completar la intervención.

El supervisor también abordó la problemática de vandalismo y desuso del área circundante al ex templo, donde se ha convertido en un punto de acumulación de basura y actos indebidos.

Consideró que una solución viable sería la “sociabilización” del espacio, es decir, fomentar su uso por parte de la ciudadanía mediante actividades culturales y recreativas, como en otras plazas del Centro Histórico.

Finalmente, Herrera comparó la restauración de templos y edifi cios antiguos con el cuidado de una persona mayor, explicando que requieren mantenimiento continuo para evitar deterioros irreversibles.