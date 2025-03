Mi Jardín de Flores

¿Por qué don Lucio sí, y don David no?

Por la Madre Teresa Chalchihuites

Que declare Cuauhtémoc Blanco en la fi scalía y que siga la investigación, igual que la de ‘Alito’ Moreno. Nosotros no vamos a proteger a nadie, pero que se hagan las Investigaciones. Yo no protejo a nadie, protejo al pueblo de México, es mi responsabilidad, y a mi familia. Nosotros no vamos a proteger a una persona que haya cometido un delito”: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, Zac.- Viernes 28 de Marzo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

DON LUCIO López Ramírez, delegado del Registro Agrario Regional (RAN), fue obligado a renunciar a su cargo: tenía tiempo que el síndrome de David Monreal, lo había invadido: faltaba mucho a su trabajo, se levantaba tarde y no atendía a la gente como era su obligación.

ASÍ ES QUE el hombre ‘presentó’ su renuncia al cargo para no sufrir el escarnio de ser ‘renunciado’.

-¡ÁNDELE, así le debería de hacer el David, que al fin y al cabo con los más d e tres años y medio que tiene como ‘desgobernador’, ya debe tener las alforjas llenas.

-ESO NUNCA lo verán sus ojos, doña Petra: David nunca renunciaría a su cargo, como tampoco se levantará temprano a trabajar, es un zángano de primera, que siempre ha vivido de defraudar a la gente con falsas promesas.

-LE HARÍA mucho bien a Zacatecas si se fuera de la casa de los perros, si don Lucio renunció al RAN, ¿por qué don David, no se va de Palacio de Gobiierno? Ya ha causado mucho daño a Zacatecas.

Para Todos hay

-ME LLAMA la atención la comerciante doña Lourdes Velasco, ella quisiera que no hubiera comerciantes ambulantes, que todos ellos tuvieran su establecimiento, pero, pues en ninguna parte del mundo sucede eso y todos tenemos derecho a trabajar lícitamente.

-PUES SÍ, todos tenemos ese derecho, yo tengo mis competidores, pero también mis marchantes que me prefi eren porque mis productos tienen las tres ‘B’: buenos, bonitos y baratos: ¡miren que frijol tan rechulo!

“Y CUANDO una fruta comienza a madurar, la remato, no importa que la dé al mismo precio que la compré y si así tampoco se vende, se la regalo a mis vecinos, pero nunca la tiro como lo hacen las grandes tiendas que tienen como lema: ‘O bien vendido o bien podido’, no.

“AHORA LA Lourdes lo que debe hacer es regatear con sus proveedores, conseguir los mejores precios y no encajarle el diente al cliente, porque dando barato se conserva y aumenta la ganancia porque vende más, no porque venda más caro.

-¡ÁNDELE, usted sí le sabe, doña Petra: se pelea con los proveedores, para venderles más barato a sus clientes y así todos contentos.

-AQUÍ EN el mercado municipal todos somos más que hermanos, vean cuántos venden comida: tienen los mismos precios, la misma carne, pero diferente sazón y atención al cliente, por lo que todos venden y nadie se queja, todo está en uno, para todos sale el sol.

-ES LO que yo digo, doña Lourdes no debe de ser tan díscola, y a Dios le debería de dar gracias por tener un local y no andar acarreando palos, lonas y mercancía todos los días, padeciendo los rayos del sol, el fuerte viento y la lluvia, pobre gente.

La Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales y la Carabina de Ambrosio

-DOÑA Rosalinda Álvarez Mercado, titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales, reveló a nuestro Diario Pagina 24 Zacatecas, que en el pasado proceso electoral nacional se abrieron 70 carpetas de investigación por diferentes delitos electorales.

-PURO rollo, madre Teresa, yo conozco a mucho mapache, principalmente del PRI, y ninguno de ellos ha ido a parar a prisión, esa fi scalía es como el petate del muerto, si en realidad funcionara, todos los presidentes de los partidos políticos y la mayoría de los gobernadores de los estados, estaría presos.

-¿TANTO así?

-DOÑA Petra, madre Teresa, estuvo en el RIP más de 25 años y se dio cuenta de la efectividad de ‘los ratones locos’, ‘urnas embarazadas’, ‘el carrusel’ , ‘casillas zapato’, ‘los chayotes’, ‘operación tamal’, moches, .mordidas , etcétera.

-SI, la verdad, yo me di cuenta de todo eso y llegaba a mi casa a vomitar; pero la campa- ña más asquerosa fue la de El RaTello, ahí fui donde dije ¡ya basta, y me salí del RIP! .

ENTONCES esa fi scalía especializada en atención de delitos electorales, es como el petate del muerto. Ese dinero mejor se deber ía emplear en seguridad, educación, en una lucha contra el hambre, no se vale que cientos de campesinos estén batallando para que les compren su frijol; el gobierno se los debería de comprar a precio de garantía y regalarlo a los pobre para que así puedan comer, cuando menos frijol, pero tres veces al día.

HAY mucho comerciante rata que está vendiendo el kilo de frijol a $50, están pedorros, yo aquí lo doy a $35 y es nuevecito y sin gorgojo y mis kilos son completos no de 800 gramos, no se vale lucrar con el hambre del pueblo.

Siguen las Desapariciones Forzadas

SE ENCUENTRA desaparecido el jovencito JOSÉ ÁNGEL MORA ALMANZA de 12 años, no se sabe nada de él desde ayer 27 de marzo que salió de su casa en Guadalupe Zacatecas.

OTRO desaparecido es MARCOS DAVID PINEDO ZAPATA de 29 años, no se sabe nada de él desde el 22 de marzo del presente año, su familia, en Fresnillo, Zacatecas, está atribulada y pide el apoyo del Gobierno del Bienestar.

-¡CRISTO DEL Santo Entierro, cuánto desaparecido, es cosa de todos los días!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.