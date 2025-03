Suspensión del 2o Piso del Bulevar Afecta Circulación de Vehículos: SE

No Sólo al Hospital del ISSSTE

Por Nallely de León Montellano

Ante la suspensión de la obra del segundo piso del bulevar Metropolitano, Salvador Estrada González, delegado administrativo del ISSSTE en Zacatecas, dijo que las afectaciones se registran en el mismo grado que al resto de la ciudadanía, así como a los edificios aledaños al tramo donde se realiza dicha construcción.

Recalcó que actualmente la circulación vehicular está más complicada debido a que solo hay un carril habilitado, lo que se vuelve más perjudicial para las entradas y salidas de los pacientes, así como a los derechohabientes, sin embargo, dijo que es un tema con el que van a estar lidiando mientras continúe la construcción de la obra.

“Hemos estado con toda la disposición de trabajar con gobierno del estado, con la Secretaría de Obras Públicas para encontrar alguna solución para este tema pero no hemos tenido mayor acercamiento, más que of recer la disposición para buscar esta estrategia”.

Sin embargo, mencionó que cuentan con una estrategia interna que se basa en acciones de Protección Civil con la finalidad de minimizar la posibilidad de que se suscite algún problema, aunque, ‘afortunadamente’, dijo, hasta el momento no hay nada que lamentar más allá de los retrasos en la hora de entrada para los trabajadores que ha ocasionado el tráfico vehicular.

“Esperemos que no pase a mayores, realmente los pacientes saben que el hospital no es responsable de la obra, entonces no tendrían por qué, salvo los problemas que se suscitan en el hospital”.

Asimismo, Estrada González subrayó que en el hospital existen consideraciones hacia los pacientes respecto a los posibles retrasos que ocasione la obra, lo cual podría ocasionar una posible pérdida de sus citas para consulta médica.

“Es uno de los puntos que hemos tratado tanto en el hospital general como en la clínica que está atrás, ser un poco más considerados para poder atenderlos en forma y no afectar aún más su salud o sus chequeos rutinarios”.

Mencionó que no han sido contemplados para las estrategias de vialidad que ha implementado el gobierno del estado, toda vez que se trata de una institución médica, “pero como institución está afectando al hospital y espero que a la brevedad nos reunamos para poder ofrecer otras opciones a los dechohabientes”.