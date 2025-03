Aprovecha las Caravanas de la Salud del 31 de Marzo al 4 de Abril

En más de 20 Comunidades del Estado

Las jornadas se realizarán de las 8:00 de la mañana a las 3:30 de la tarde.

Para más información, comunicarse al teléfono 449 910 79 00, extensión 7989.

Esta semana, las Caravanas de la Salud visitarán más de 20 comunidades de la entidad; del 31 de marzo al 4 de abril se ofrecerán servicios gratuitos como atención médica y dental, detección de enfermedades como diabetes e hipertensión, promoción de la salud, planificación familiar, control del niño sano, y mucho más.

Con ese fin, el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), invita a la ciudadanía a asistir a estas jornadas que se realizarán de las 8:00 de la mañana a las 3:30 de la tarde.

El objetivo de este programa que impulsa la gobernadora Tere Jiménez, es acercar servicios médicos sin costo a los habitantes de las localidades más alejadas del estado. Para recibir atención, las personas interesadas deberán acudir directamente a las Unidades Médicas Móviles que se instalarán en diferentes comunidades, de acuerdo al siguiente calendario:

El lunes 31 de marzo, las Caravanas de la Salud estarán simultáneamente en la calle Laurel s/n (plaza principal), Sandovales, El Llano; calle Niños Héroes No. 116 (Casa de Salud), Mar Negro, Rincón de Romos; calle Ojo Zarco s/n (Casa de Salud), Ojo Zarco, Pabellón de Arteaga; calle Valentín Gómez Farías s/n, Mesa del Roble, Calvillo; calle principal, frente a la Biblioteca Jaime Nunó, Plutarco Elías Calles, Asientos; y en la calle Morelos No. 104 (Casa de Salud), La Tomatina, Jesús María.

El martes 1.º de abril se instalarán en la calle Benito Juárez s/n (Casa de Salud), El Novillo, El Llano; calle Benito Juárez s/n (Velaria), Puerta del Muerto, Rincón de Romos; calle Francisco Villa No. 202 (Casa de Salud), El Garabato, Pabellón de Arteaga; calle Río No. 27, El Sauz de la Labor, Calvillo; av. Moctezuma s/n (Salón Ejidal), Zacatequillas, Cosío; así como en el andador Zenzontle No. 9172, Pilar Blanco, Aguascalientes.

El miércoles 2 de abril, la jornada será en la calle Benito Juárez s/n (Salón Ejidal), comunidad San Antonio de Peñuelas, Aguascalientes.

El jueves 3 de abril, las caravanas se llevarán a cabo en la calle del Refugio s/n (a un costado del templo), El Tildío, El Llano; calle Juan Hernández Ramírez s/n (Casa de Salud), El Tecongo, San José de Gracia; en la plaza principal de San Luis de Letras, Pabellón de Arteaga; carretera La Rinconada (Salón de Desarrollo Comunitario), Terrero del Refugio, Calvillo; calle Guerrero s/n (Casa de Salud), El Salero, Cosío; y en el Jardín de Niños Salvador Méndez Noriega, en av. Gerónimo de la Cueva s/n, Villas del Río, Aguascalientes.

El viernes 4 de abril, las jornadas se desarrollarán en calle Libertad s/n (Casa de Salud), Ojo de Agua de Crucitas, El Llano; calle Eduardo J. Correa s/n (Casa de Salud), Caldera, Tepezalá; calle Agustín Melgar s/n (Casa de Salud), Santiago, Pabellón de Arteaga; calle Morelos No. 501 (Casa de Salud), Ojo de Agua, Calvillo; calle Francisco Márquez s/n (Casa de Salud), El Valle de las Delicias, Rincón de Romos, y en el Centro de Salud Gómez Portugal, en la calle Acuario No. 101, J. Gómez Portugal, Jesús María.

Para obtener más información, comunícate al teléfono 449 910 79 00, extensión 7989, o a través de las redes sociales de la Secretaría de Salud del Estado de Aguascalientes https://www.facebook.com/SaludAgs.