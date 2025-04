Mi Jardín de Flores

¿Pavimentarán el Segundo Piso con Centenarios de oro?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Chalchihuites, Zac.– Domingo 30 de Marzo de 2025. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor: la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

El Segundo Piso del Bulevar Metropolitano, en Evidencia

-¿CUÁNDO SE sabe si continúa o no la construcción del segundo piso del bulevar Metropolitano, en la capital del estado?

-SI MAL NO recuerdo -dice doña Petra-, la suspensión de la obra es hasta el 21 de abril próximo, entonces faltan 21 para que la jueza del Tercer Distrito Federal, resuelva la situación.

-PUES LA diputada federal, Noemí Berenice Luna Anaya, aplaude la honestidad valiente de la jueza Margarita Quiñones Hernández, y exhorta a los zacatecanos a que se sigan manifestando en contra de esa faraónica construcción, que está presupuestada en $3,652 millones, lo que es un billetote muy grande hasta para contarlo.

-¿Y POR QUÉ bautizaron esa obra como el robo del siglo? –

PORQUE es muchísimo dinero, mire usted: el segundo piso sólo abarcaría 3.34 kilómetros de longitud, lo que quiere decir, si Pitágoras no miente, que cada kilómetro tendrá un costo de mil 093 millones 413 mil 17 pesos; ¡es un mundo de dinero, derrochado a lo pendejo!

¡SANTO DIOS, pero eso es muchísimo dinero: cada kilómetro costará casi mil 100 millones de pesos, ¿lo pavimentarán con centenarios de oro?

-YO LE PUEDO asegurar, madre Teresa, que si esa obra se hace, va a costar más que lo presupuestado y David acabará por hipotecar Zacatecas, esa lana mejor que se vaya al campo, a seguridad, a carreteras, a educación, a Turismo, a la presa Milpillas, a… tenemos muchas necesidades y derrochar miles de millones de pesos en un estúpido proyecto que en nada servirá, es un crimen, ¡que no mamen! .

SEGURIDAD, campo, turismo, educaci ón y salud se deben de privilegiar, el jugueteo ese de David, es, además, una contaminación visual que sólo servirá para acorrientar nuestra ciudad: Zacatecas, es una de las ciudades más bellas del continente, absténganse de darle en la madre con un adefesio de no recuerdo cuantos metros de altura.

-DICEN QUE sería de 10 metros.

-IMAGÍNENSE una pinche culebra de 3.34 kilometros de longitud por 10 metros de altura, es una barbaridad en nuestra señorial capital , ¡no ma-men!

– Y DICEN QUE en la capital hay muchos conductores borrachos suicidas, ¿se imaginan un bólido caer de 10 metros de altura, la matazón de gente que haría?

No Paran los Asesinatos

-AYER DOMINGO se cometió -al menos- un asesinato y el desgobierno de David Monreal no lo informó, para luego decir aquí no pasa nada, ya superamos la violencia y la inseguridad; ¡mentira, los asesinatos continúan! .

MIREN, aquí está el informe Diario del Gobierno de México: Zacatecas 1 Asesinato, ¿cuántos más están ocultando?

-ESA es la pregunta de los $64 mil, don Roberto, al Holgazán ya lo convenció la mentira, cree que ocultando los asesinatos, no cuentan o no existen: nuestro compañero Margarito se debe poner más ducho para que no lo chamaqueen, porque nuestros lectores deben de estar bien informados y así tomar precauciones.

Las Desapariciones

-LO QUE sí está en chino es que oculten las desapariciones, pues son los propios familiares los que hacen las denuncias y las autoridades no tienen otra salida más que hacer públicas las Cédulas de Búsqueda.

HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas publica que RAQUEL GALLEGOS GARCÍA de 18 años, desapareció forzadamente en Zacatecas, Zacatecas, desde el 12 de marzo de este año y sus afl igidos familiares no saben nada de ella.

TAMBIÉN desapareció forzadamente JAIME FERNANDO RUBIO RAMÍREZ de 24 años, en Zacatecas, Zacatecas, desde el 12 de marzo del presente año y, JESÚS EDUARDO LÓPEZ GARZA de 31 años, desapareció forzadamente el 28 de marzo de 2025, en Zacatecas, Zacatecas.

-¡VIRGEN DE los Dolores, ahora los malos organizados están desapareciendo a jóvenes de la capital del estado! ¿Cómo es posible, si es la ciudad más vigilada de Zacatecas?

-DEBERÍA DE serlo, pero no es así, hoy mismo lo confirma el comerciante Francisco Baltazar Jiménez, quien declaró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que la percepción de violencia e inseguridad sigue espantando al turismo, y se le cree porque los comerciantes le tienen bien medido el pulso al problema económico y de seguridad.

-BENDITO MI Padre Dios que mi amado Chalchihuites es como una isla a donde la violencia y la inseguridad no existen.

-TENEMOS algunos problemas, pero son pocos en comparación con el resto del estado.

-GENTE noble, leal, honesta y trabajadora es la que predomina en Chalchihuites: acá no contaminan los Monreal.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe.